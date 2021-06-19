Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом зареєстрували у Харківській області. Серед нових пацієнтів – 23 дитини та 41 медпрацівник.

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До лікарень госпіталізували 571 людину. Ще 40 інфікованих померли. Зате виписали 2 736 людей.

Впродовж минулої доби в Україні провели 49 630 тестувань. Так, методом ПЛР дослідили зразки 26 463 людей.

Також за цей період було проведено 8 608 тестувань методом ІФА та 14 559 експрес-тестами на антиген.

За весь час пандемії в країні: виявили – 2 229 044 інфікованих;

одужали – 2 150 708 людей;

померли – 51 992 пацієнтів;

проведено ПЛР-тестувань – 10 656 207.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 202 випадки;

Вінницька область – 13 випадків;

Волинська область – 32 випадки;

Дніпропетровська область – 44 випадки;

Донецька область – 23 випадки;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 42 випадки;

Івано-Франківська область – 11 випадків;

Київська область – 41 випадок;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 9 випадків;

Львівська область – 61 випадок;

Миколаївська область – 44 випадки;

Одеська область – 33 випадки;

Полтавська область – 21 випадок;

Рівненська область – 21 випадок;

Сумська область – 19 випадків;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 63 випадки;

Херсонська область – 30 випадків;

Хмельницька область – 32 випадки;

Черкаська область – 26 випадків;

Чернівецька область – 24 випадки;

Чернігівська область – 10 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу