Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом зареєстрували у Харківській області. Серед нових пацієнтів – 23 дитини та 41 медпрацівник.

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До лікарень госпіталізували 571 людину. Ще 40 інфікованих померли. Зате виписали 2 736 людей.

Впродовж минулої доби в Україні провели 49 630 тестувань. Так, методом ПЛР дослідили зразки 26 463 людей.

Також за цей період було проведено 8 608 тестувань методом ІФА та 14 559 експрес-тестами на антиген.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

  • Київ – 202 випадки;
  • Вінницька область – 13 випадків;
  • Волинська область – 32 випадки;
  • Дніпропетровська область – 44 випадки;
  • Донецька область – 23 випадки;
  • Житомирська область – 20 випадків;
  • Закарпатська область – 15 випадків;
  • Запорізька область – 42 випадки;
  • Івано-Франківська область – 11 випадків;
  • Київська область – 41 випадок;
  • Кіровоградська область – 10 випадків;
  • Луганська область – 9 випадків;
  • Львівська область – 61 випадок;
  • Миколаївська область – 44 випадки;
  • Одеська область – 33 випадки;
  • Полтавська область – 21 випадок;
  • Рівненська область – 21 випадок;
  • Сумська область – 19 випадків;
  • Тернопільська область – 6 випадків;
  • Харківська область – 63 випадки;
  • Херсонська область – 30 випадків;
  • Хмельницька область – 32 випадки;
  • Черкаська область – 26 випадків;
  • Чернівецька область – 24 випадки;
  • Чернігівська область – 10 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні

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