Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 800 нових хворих

Станом на 19 червня в Україні зареєстровано більш ніж 2,2 мільйона хворих на коронавірус COVID-19. 852 з них виявили за минулу добу.
Найбільше нових випадків інфікування коронавірусом зареєстрували у Харківській області. Серед нових пацієнтів – 23 дитини та 41 медпрацівник.
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До лікарень госпіталізували 571 людину. Ще 40 інфікованих померли. Зате виписали 2 736 людей.
Впродовж минулої доби в Україні провели 49 630 тестувань. Так, методом ПЛР дослідили зразки 26 463 людей.
Також за цей період було проведено 8 608 тестувань методом ІФА та 14 559 експрес-тестами на антиген.
За весь час пандемії в країні:
- виявили – 2 229 044 інфікованих;
- одужали – 2 150 708 людей;
- померли – 51 992 пацієнтів;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 656 207.
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- Київ – 202 випадки;
- Вінницька область – 13 випадків;
- Волинська область – 32 випадки;
- Дніпропетровська область – 44 випадки;
- Донецька область – 23 випадки;
- Житомирська область – 20 випадків;
- Закарпатська область – 15 випадків;
- Запорізька область – 42 випадки;
- Івано-Франківська область – 11 випадків;
- Київська область – 41 випадок;
- Кіровоградська область – 10 випадків;
- Луганська область – 9 випадків;
- Львівська область – 61 випадок;
- Миколаївська область – 44 випадки;
- Одеська область – 33 випадки;
- Полтавська область – 21 випадок;
- Рівненська область – 21 випадок;
- Сумська область – 19 випадків;
- Тернопільська область – 6 випадків;
- Харківська область – 63 випадки;
- Херсонська область – 30 випадків;
- Хмельницька область – 32 випадки;
- Черкаська область – 26 випадків;
- Чернівецька область – 24 випадки;
- Чернігівська область – 10 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу