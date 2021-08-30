Відомо, що серед нових хворих – 55 дітей та 6 медпрацівників. До лікарень госпіталізували ще 583 людини.
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За цей самий період 18 хворих пішли з життя. Натомість ще 291 пацієнт одужав.
Темпи тестування
За минулу добу по всій Україні провели всього 18 658 тестувань на коронавірус різного типу, зокрема:
- методом ПЛР – 9 617,
- методом ІФА – 1 650,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 391.
Натомість за весь час пандемії в Україні провели 11 958 965 тестів на коронавірус.
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- Київ – 148 випадків;
- Вінницька область – 32 випадки;
- Волинська область – 15 випадків;
- Дніпропетровська область – 72 випадки;
- Донецька область – 8 випадків;
- Житомирська область – 43 випадки;
- Запорізька область – 35 випадків;
- Івано-Франківська область – 7 випадків;
- Київська область – 26 випадків;
- Кіровоградська область – 14 випадків;
- Луганська область – 23 випадки;
- Львівська область – 36 випадків;
- Миколаївська область – 25 випадків;
- Одеська область – 49 випадків;
- Полтавська область – 5 випадків;
- Рівненська область – 4 випадки;
- Сумська область – 13 випадків;
- Тернопільська область – 48 випадків;
- Харківська область – 38 випадків;
- Херсонська область – 18 випадків;
- Хмельницька область – 5 випадків;
- Черкаська область – 1 випадок;
- Чернівецька область – 74 випадки;
- Чернігівська область – 10 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу