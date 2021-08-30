Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 700 хворих

Впродовж минулої доби, 29 серпня, в Україні зафіксували 749 нових хворих на COVID-19. Зниження добової захворюваності може пояснюватись спадом темпів тестування у вихідні дні.

Відомо, що серед нових хворих – 55 дітей та 6 медпрацівників. До лікарень госпіталізували ще 583 людини.

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За цей самий період 18 хворих пішли з життя. Натомість ще 291 пацієнт одужав.

Темпи тестування

За минулу добу по всій Україні провели всього 18 658 тестувань на коронавірус різного типу, зокрема:

методом ПЛР – 9 617,

методом ІФА – 1 650,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 391.

Натомість за весь час пандемії в Україні провели 11 958 965 тестів на коронавірус.

Загальна статистика захворюваності

Станом на 30 серпня в країні виявили 2 284 940 хворих на COVID-19. 2 206 683 з них вже одужали. Але, на жаль, 53 738 пацієнтів померли.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 148 випадків;

Вінницька область – 32 випадки;

Волинська область – 15 випадків;

Дніпропетровська область – 72 випадки;

Донецька область – 8 випадків;

Житомирська область – 43 випадки;

Запорізька область – 35 випадків;

Івано-Франківська область – 7 випадків;

Київська область – 26 випадків;

Кіровоградська область – 14 випадків;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 36 випадків;

Миколаївська область – 25 випадків;

Одеська область – 49 випадків;

Полтавська область – 5 випадків;

Рівненська область – 4 випадки;

Сумська область – 13 випадків;

Тернопільська область – 48 випадків;

Харківська область – 38 випадків;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 1 випадок;

Чернівецька область – 74 випадки;

Чернігівська область – 10 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу