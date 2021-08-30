Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 700 хворих

30 серпня 2021 , 08:14
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Джерело:

МОЗ України

Впродовж минулої доби, 29 серпня, в Україні зафіксували 749 нових хворих на COVID-19. Зниження добової захворюваності може пояснюватись спадом темпів тестування у вихідні дні.

Відомо, що серед нових хворих – 55 дітей та 6 медпрацівників. До лікарень госпіталізували ще 583 людини.

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За цей самий період 18 хворих пішли з життя. Натомість ще 291 пацієнт одужав.

Темпи тестування

За минулу добу по всій Україні провели всього 18 658 тестувань на коронавірус різного типу, зокрема:

  • методом ПЛР – 9 617,
  • методом ІФА – 1 650,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 391.

Натомість за весь час пандемії в Україні провели 11 958 965 тестів на коронавірус.

Загальна статистика захворюваності

Станом на 30 серпня в країні виявили 2 284 940 хворих на COVID-19. 2 206 683 з них вже одужали. Але, на жаль, 53 738 пацієнтів померли.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

  • Київ – 148 випадків;
  • Вінницька область – 32 випадки;
  • Волинська область – 15 випадків;
  • Дніпропетровська область – 72 випадки;
  • Донецька область – 8 випадків;
  • Житомирська область – 43 випадки;
  • Запорізька область – 35 випадків;
  • Івано-Франківська область – 7 випадків;
  • Київська область – 26 випадків;
  • Кіровоградська область – 14 випадків;
  • Луганська область – 23 випадки;
  • Львівська область – 36 випадків;
  • Миколаївська область – 25 випадків;
  • Одеська область – 49 випадків;
  • Полтавська область – 5 випадків;
  • Рівненська область – 4 випадки;
  • Сумська область – 13 випадків;
  • Тернопільська область – 48 випадків;
  • Харківська область – 38 випадків;
  • Херсонська область – 18 випадків;
  • Хмельницька область – 5 випадків;
  • Черкаська область – 1 випадок;
  • Чернівецька область – 74 випадки;
  • Чернігівська область – 10 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт