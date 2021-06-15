Серед нових пацієнтів 43 дитини та 51 медпрацівник. Найвищий добовий приріст захворюваності зареєстрували у Києві, де за минулу добу зафіксували 243 хворих. В інших регіонах країни виявили менше ніж сотню інфікованих.

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Впродовж 14 червня до лікарень госпіталізували 401 хворого з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби.

Від ускладнень коронавірусу померли ще 77 пацієнтів. Натомість одужали ще 5 511 людей.

За добу в Україні протестували 54 732 українці. Зразки 32 313 з них перевірили методом ПЛР, Ще 10 428 громадян протестували методом ІФА, а 11 991 – експрес-тестами на антиген.

За весь час пандемії в Україні: Виявили – 2 224 992 хворих;

Одужали – 2 136 176 людей;

Померли – 51 769 пацієнтів;

Проведено ПЛР-тестувань – 10 548 499.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 243 випадки;

Вінницька область – 17 випадків;

Волинська область – 15 випадків;

Дніпропетровська область – 82 випадки;

Донецька область – 61 випадок;

Житомирська область – 9 випадків;

Закарпатська область – 16 випадків;

Запорізька область – 52 випадки;

Івано-Франківська область – 9 випадків;

Київська область – 51 випадок;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 24 випадки;

Львівська область – 34 випадки;

Миколаївська область – 45 випадків;

Одеська область – 48 випадків;

Полтавська область – 38 випадків;

Рівненська область – 29 випадків;

Сумська область – 19 випадків;

Тернопільська область – 12 випадків;

Харківська область – 60 випадків;

Херсонська область – 8 випадків;

Хмельницька область – 60 випадків;

Черкаська область – 44 випадки;

Чернівецька область – 19 випадків;

Чернігівська область – 9 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу