Коронавірус в Україні: за добу виявили тисячу нових хворих

15 червня 2021 , 08:12
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ України

Станом на 15 червня в Україні зареєстрували понад 2,2 мільйона хворих на корорнавірус. За минулу добу недугу виявили у 1 014 людей.

Серед нових пацієнтів 43 дитини та 51 медпрацівник. Найвищий добовий приріст захворюваності зареєстрували у Києві, де за минулу добу зафіксували 243 хворих. В інших регіонах країни виявили менше ніж сотню інфікованих.

До теми Новини про коронавірус 14 червня: чи ефективний аспірин, нові тривалі симптоми

Впродовж 14 червня до лікарень госпіталізували 401 хворого з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби.

Від ускладнень коронавірусу померли ще 77 пацієнтів. Натомість одужали ще 5 511 людей.

За добу в Україні протестували 54 732 українці. Зразки 32 313 з них перевірили методом ПЛР, Ще 10 428 громадян протестували методом ІФА, а 11 991 – експрес-тестами на антиген. 

За весь час пандемії в Україні:

  • Виявили – 2 224 992 хворих; 
  • Одужали – 2 136 176 людей;
  • Померли – 51 769 пацієнтів;
  • Проведено ПЛР-тестувань – 10 548 499.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

  • Київ – 243 випадки;
  • Вінницька область – 17 випадків;
  • Волинська область – 15 випадків;
  • Дніпропетровська область – 82 випадки;
  • Донецька область – 61 випадок;
  • Житомирська область – 9 випадків;
  • Закарпатська область – 16 випадків;
  • Запорізька область – 52 випадки;
  • Івано-Франківська область – 9 випадків;
  • Київська область – 51 випадок;
  • Кіровоградська область – 10 випадків;
  • Луганська область – 24 випадки;
  • Львівська область – 34 випадки;
  • Миколаївська область – 45 випадків;
  • Одеська область – 48 випадків;
  • Полтавська область – 38 випадків;
  • Рівненська область – 29 випадків;
  • Сумська область – 19 випадків;
  • Тернопільська область – 12 випадків;
  • Харківська область – 60 випадків;
  • Херсонська область – 8 випадків;
  • Хмельницька область – 60 випадків;
  • Черкаська область – 44 випадки;
  • Чернівецька область – 19 випадків;
  • Чернігівська область – 9 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт