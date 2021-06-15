Коронавірус в Україні: за добу виявили тисячу нових хворих

Станом на 15 червня в Україні зареєстрували понад 2,2 мільйона хворих на корорнавірус. За минулу добу недугу виявили у 1 014 людей.
Серед нових пацієнтів 43 дитини та 51 медпрацівник. Найвищий добовий приріст захворюваності зареєстрували у Києві, де за минулу добу зафіксували 243 хворих. В інших регіонах країни виявили менше ніж сотню інфікованих.
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Впродовж 14 червня до лікарень госпіталізували 401 хворого з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби.
Від ускладнень коронавірусу померли ще 77 пацієнтів. Натомість одужали ще 5 511 людей.
За добу в Україні протестували 54 732 українці. Зразки 32 313 з них перевірили методом ПЛР, Ще 10 428 громадян протестували методом ІФА, а 11 991 – експрес-тестами на антиген.
За весь час пандемії в Україні:
- Виявили – 2 224 992 хворих;
- Одужали – 2 136 176 людей;
- Померли – 51 769 пацієнтів;
- Проведено ПЛР-тестувань – 10 548 499.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 243 випадки;
- Вінницька область – 17 випадків;
- Волинська область – 15 випадків;
- Дніпропетровська область – 82 випадки;
- Донецька область – 61 випадок;
- Житомирська область – 9 випадків;
- Закарпатська область – 16 випадків;
- Запорізька область – 52 випадки;
- Івано-Франківська область – 9 випадків;
- Київська область – 51 випадок;
- Кіровоградська область – 10 випадків;
- Луганська область – 24 випадки;
- Львівська область – 34 випадки;
- Миколаївська область – 45 випадків;
- Одеська область – 48 випадків;
- Полтавська область – 38 випадків;
- Рівненська область – 29 випадків;
- Сумська область – 19 випадків;
- Тернопільська область – 12 випадків;
- Харківська область – 60 випадків;
- Херсонська область – 8 випадків;
- Хмельницька область – 60 випадків;
- Черкаська область – 44 випадки;
- Чернівецька область – 19 випадків;
- Чернігівська область – 9 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу