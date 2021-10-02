Коронавірус в Україні: за добу зафіксували понад 11 тисяч інфікованих

За минулу добу, 1 жовтня, в Україні виявили 11 809 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових пацієнтів – 1 104 дитини та 235 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 2 692 людини із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Ще 3 469 пацієнтів одужали. Але, на жаль, за минулу добу вірус забрав життя 203 інфікованих.

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Впродовж 1 жовтня в Україні провели 91 103 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 46 962,

методом ІФА – 11 787,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 354.

Загалом станом на ранок 2 жовтня в Україні провели 12 922 388 досліджень методом ПЛР.

Добовий приріст захворюваності в регіонах: статистика за 2 жовтня

Київ – 534 хворих;

Вінницька область – 222 хворих;

Волинська область – 325 хворих;

Дніпропетровська область – 965 хворих;

Донецька область – 669 хворих;

Житомирська область – 409 хворих;

Закарпатська область – 135 хворих;

Запорізька область – 692 хворих;

Івано-Франківська область – 242 хворих;

Київська область – 417 хворих;

Кіровоградська область – 61 випадок;

Луганська область – 372 хворих;

Львівська область – 1 102 хворих;

Миколаївська область – 347 хворих;

Одеська область – 762 хворих;

Полтавська область – 292 хворих;

Рівненська область – 431 випадок;

Сумська область – 338 хворих;

Тернопільська область – 336 хворих;

Харківська область – 1 159 хворих;

Херсонська область – 469 хворих;

Хмельницька область – 320 хворих;

Черкаська область – 374 хворих;

Чернівецька область – 585 хворих;

Чернігівська область – 290 хворих.

зареєстрували 2 447 222 хворих на COVID-19. 2 261 924 з них вже подолали інфекцію. Але щонайменше 56 649 інфікованих померли від наслідків, спричинених коронавірусом.

* Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу в Україні провели 128 070 щеплень проти COVID-19. 71 667 людей отримали першу дозу препарату. Решта 56 403 людини отримали другу, завершальну ін'єкцію.

Протягом доби працювали:

960 мобільних бригад,

3 049 пунктів щеплення;

350 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії на території країни проти коронавірусу вакцинувалися 7 144 470 людей. 7 144 468 з них отримали щонайменше одне щеплення, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 731 125 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні провели 12 875 593 щеплення проти коронавірусу.



​Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу