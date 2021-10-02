Коронавірус в Україні: за добу зафіксували понад 11 тисяч інфікованих
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 1 жовтня, в Україні виявили 11 809 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових пацієнтів – 1 104 дитини та 235 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували 2 692 людини із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. Ще 3 469 пацієнтів одужали. Але, на жаль, за минулу добу вірус забрав життя 203 інфікованих.
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Впродовж 1 жовтня в Україні провели 91 103 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 46 962,
- методом ІФА – 11 787,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 354.
Загалом станом на ранок 2 жовтня в Україні провели 12 922 388 досліджень методом ПЛР.За весь час пандемії в країні зареєстрували 2 447 222 хворих на COVID-19. 2 261 924 з них вже подолали інфекцію. Але щонайменше 56 649 інфікованих померли від наслідків, спричинених коронавірусом.
Добовий приріст захворюваності в регіонах: статистика за 2 жовтня
- Київ – 534 хворих;
- Вінницька область – 222 хворих;
- Волинська область – 325 хворих;
- Дніпропетровська область – 965 хворих;
- Донецька область – 669 хворих;
- Житомирська область – 409 хворих;
- Закарпатська область – 135 хворих;
- Запорізька область – 692 хворих;
- Івано-Франківська область – 242 хворих;
- Київська область – 417 хворих;
- Кіровоградська область – 61 випадок;
- Луганська область – 372 хворих;
- Львівська область – 1 102 хворих;
- Миколаївська область – 347 хворих;
- Одеська область – 762 хворих;
- Полтавська область – 292 хворих;
- Рівненська область – 431 випадок;
- Сумська область – 338 хворих;
- Тернопільська область – 336 хворих;
- Харківська область – 1 159 хворих;
- Херсонська область – 469 хворих;
- Хмельницька область – 320 хворих;
- Черкаська область – 374 хворих;
- Чернівецька область – 585 хворих;
- Чернігівська область – 290 хворих.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації в Україні
За минулу добу в Україні провели 128 070 щеплень проти COVID-19. 71 667 людей отримали першу дозу препарату. Решта 56 403 людини отримали другу, завершальну ін'єкцію.
Протягом доби працювали:
- 960 мобільних бригад,
- 3 049 пунктів щеплення;
- 350 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії на території країни проти коронавірусу вакцинувалися 7 144 470 людей. 7 144 468 з них отримали щонайменше одне щеплення, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 731 125 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Загалом в Україні провели 12 875 593 щеплення проти коронавірусу.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу