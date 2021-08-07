Ситуація за добу з COVID-19
До лікарень госпіталізували 534 людей з вираженими симптомами COVID-19. Вони потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 20 пацієнтів.
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Разом з тим 1 393 особам вдалося побороти хворобу. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві – 176.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 22 273 особи;
- методом ІФА – 9 628 осіб;
- експрес-тестами – 14 940 осіб.
Загалом провели 11 509 815 ПЛР-тестувань.