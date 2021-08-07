Коронавірус в Україні: за добу знову зафіксували понад тисячу хворих

7 серпня 2021 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 1054 людина, зокрема 72 дитини та 13 медпрацівників. Найбільше хворих знову фіксують у столиці.

Ситуація за добу з COVID-19

До лікарень госпіталізували 534 людей з вираженими симптомами COVID-19. Вони потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 20 пацієнтів.

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Разом з тим 1 393 особам вдалося побороти хворобу. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві – 176.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 22 273 особи;
  • методом ІФА – 9 628 осіб;
  • експрес-тестами – 14 940 осіб.

Загалом провели 11 509 815 ПЛР-тестувань.

Увага! За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 258 532 людей. Станом на ранок 7 серпня загалом одужало – 2 190 686 осіб. На жаль, померли – 53 085 українців.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

​​1 054 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 серпня 2021 року. Зокрема, захворіли 72 дитини та 13 медпрацівників.

Також за минулу добу️

️госпіталізовано – 534 особи;
️летальних випадків – 20;
️одужало – 1 393 особи;
️здійснено тестувань за добу –
46 841 (зокрема методом ПЛР –
22 273, методом ІФА – 9 628);
️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 940.

За весь час пандемії в Україні️

захворіло – 2 258 532 особи;
одужало – 2 190 686 осіб;
летальних випадків – 53 085;
проведено ПЛР-тестувань – 11 509 815.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 176 випадків;
  • Вінницька область – 29 випадків;
  • Волинська область – 3 випадки;
  • Дніпропетровська область – 75 випадків;
  • Донецька область – 50 випадків;
  • Житомирська область – 31 випадок;
  • Закарпатська область – 12 випадків;
  • Запорізька область – 47 випадків;
  • Івано-Франківська область – 17 випадків;
  • Київська область – 48 випадків;
  • Кіровоградська область – 9 випадків;
  • Луганська область – 34 випадки;
  • Львівська область – 62 випадки;
  • Миколаївська область – 18 випадків;
  • Одеська область – 76 випадків;
  • Полтавська область – 32 випадки;
  • Рівненська область – 12 випадків;
  • Сумська область – 26 випадків;
  • Тернопільська область – 31 випадок;
  • Харківська область – 100 випадків;
  • Херсонська область – 68 випадків;
  • Хмельницька область – 23 випадки;
  • Черкаська область – 21 випадок;
  • Чернівецька область – 31 випадок;
  • Чернігівська область – 23 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська