Коронавірус в Україні: за добу знову зафіксували понад тисячу хворих

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 1054 людина, зокрема 72 дитини та 13 медпрацівників. Найбільше хворих знову фіксують у столиці.

Ситуація за добу з COVID-19

До лікарень госпіталізували 534 людей з вираженими симптомами COVID-19. Вони потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 20 пацієнтів.

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Разом з тим 1 393 особам вдалося побороти хворобу. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві – 176.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 22 273 особи;

методом ІФА – 9 628 осіб;

експрес-тестами – 14 940 осіб.

Загалом провели 11 509 815 ПЛР-тестувань.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 258 532 людей. Станом на ранок 7 серпня загалом одужало – 2 190 686 осіб. На жаль, померли – 53 085 українців.

​​1 054 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 серпня 2021 року. Зокрема, захворіли 72 дитини та 13 медпрацівників.

Також за минулу добу️

️госпіталізовано – 534 особи;

️летальних випадків – 20;

️одужало – 1 393 особи;

️здійснено тестувань за добу –

46 841 (зокрема методом ПЛР –

22 273, методом ІФА – 9 628);

️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 940.

За весь час пандемії в Україні️

захворіло – 2 258 532 особи;

одужало – 2 190 686 осіб;

летальних випадків – 53 085;

проведено ПЛР-тестувань – 11 509 815.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 176 випадків;

Вінницька область – 29 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 75 випадків;

Донецька область – 50 випадків;

Житомирська область – 31 випадок;

Закарпатська область – 12 випадків;

Запорізька область – 47 випадків;

Івано-Франківська область – 17 випадків;

Київська область – 48 випадків;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 34 випадки;

Львівська область – 62 випадки;

Миколаївська область – 18 випадків;

Одеська область – 76 випадків;

Полтавська область – 32 випадки;

Рівненська область – 12 випадків;

Сумська область – 26 випадків;

Тернопільська область – 31 випадок;

Харківська область – 100 випадків;

Херсонська область – 68 випадків;

Хмельницька область – 23 випадки;

Черкаська область – 21 випадок;

Чернівецька область – 31 випадок;

Чернігівська область – 23 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу