Коронавірус в Україні: за добу знову зафіксували понад тисячу хворих
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 1054 людина, зокрема 72 дитини та 13 медпрацівників. Найбільше хворих знову фіксують у столиці.
Ситуація за добу з COVID-19
До лікарень госпіталізували 534 людей з вираженими симптомами COVID-19. Вони потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 20 пацієнтів.
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Разом з тим 1 393 особам вдалося побороти хворобу. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві – 176.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 22 273 особи;
- методом ІФА – 9 628 осіб;
- експрес-тестами – 14 940 осіб.
Загалом провели 11 509 815 ПЛР-тестувань.Увага! За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 258 532 людей. Станом на ранок 7 серпня загалом одужало – 2 190 686 осіб. На жаль, померли – 53 085 українців.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
1 054 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 серпня 2021 року. Зокрема, захворіли 72 дитини та 13 медпрацівників.
Також за минулу добу️
️госпіталізовано – 534 особи;
️летальних випадків – 20;
️одужало – 1 393 особи;
️здійснено тестувань за добу –
46 841 (зокрема методом ПЛР –
22 273, методом ІФА – 9 628);
️досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 14 940.
За весь час пандемії в Україні️
захворіло – 2 258 532 особи;
одужало – 2 190 686 осіб;
летальних випадків – 53 085;
проведено ПЛР-тестувань – 11 509 815.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Харківській (100), Одеській (76), Дніпропетровській (75) та Херсонській (68) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 176 випадків;
- Вінницька область – 29 випадків;
- Волинська область – 3 випадки;
- Дніпропетровська область – 75 випадків;
- Донецька область – 50 випадків;
- Житомирська область – 31 випадок;
- Закарпатська область – 12 випадків;
- Запорізька область – 47 випадків;
- Івано-Франківська область – 17 випадків;
- Київська область – 48 випадків;
- Кіровоградська область – 9 випадків;
- Луганська область – 34 випадки;
- Львівська область – 62 випадки;
- Миколаївська область – 18 випадків;
- Одеська область – 76 випадків;
- Полтавська область – 32 випадки;
- Рівненська область – 12 випадків;
- Сумська область – 26 випадків;
- Тернопільська область – 31 випадок;
- Харківська область – 100 випадків;
- Херсонська область – 68 випадків;
- Хмельницька область – 23 випадки;
- Черкаська область – 21 випадок;
- Чернівецька область – 31 випадок;
- Чернігівська область – 23 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.