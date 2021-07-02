Поширення COVID-19: статистика

Серед усіх хворих за учора були 36 дітей та 33 медпрацівників. Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 439 пацієнтів з ускладненим перебігом.

Увага Уряд затвердив міжнародний COVID-сертифікат

Під час хвороби, на жаль, померли ще 33 людей.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 19 756 осіб;

методом ІФА – 8 924 особи;

експрес-тестами – 15 408 осіб.

Довідка. Загалом за весь час пандемії в Україні на недугу захворіло – 2 236 497 осіб.



Станом на 1 липня вдалося побороти хворбу 2 169 584 особі. Також зафіксували 52 391 летальних випадки.

Добовий приріст інфікованих в областях:

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 194 випадки;

Вінницька область – 5 випадків;

Волинська область – 17 випадків;

Дніпропетровська область – 36 випадків;

Донецька область – 39 випадків;

Житомирська область – 13 випадків;

Закарпатська область – 5 випадків;

Запорізька область – 18 випадків;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 50 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 9 випадків;

Львівська область – 49 випадків;

Миколаївська область – 9 випадків;

Одеська область – 53 випадки;

Полтавська область – 16 випадків;

Рівненська область – 7 випадків;

Сумська область – 31 випадок;

Тернопільська область – 8 випадків;

Харківська область – 33 випадки;

Херсонська область – 31 випадок;

Хмельницька область – 26 випадків;

Черкаська область – 19 випадків;

Чернівецька область – 5 випадків;

Чернігівська область – 10 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу