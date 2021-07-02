На коронавірус в Україні захворіло менш як 700 людей за добу: статистика
2 липня 2021 , 08:19Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
За добу 1 липня на коронавірус захворіли 696 мешканців України. Водночас видужали від хвороби – 1 197 людей.
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Серед усіх хворих за учора були 36 дітей та 33 медпрацівників. Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 439 пацієнтів з ускладненим перебігом.
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Під час хвороби, на жаль, померли ще 33 людей.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 19 756 осіб;
- методом ІФА – 8 924 особи;
- експрес-тестами – 15 408 осіб.
Станом на 1 липня вдалося побороти хворбу 2 169 584 особі. Також зафіксували 52 391 летальних випадки.
Добовий приріст інфікованих в областях:
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 194 випадки;
- Вінницька область – 5 випадків;
- Волинська область – 17 випадків;
- Дніпропетровська область – 36 випадків;
- Донецька область – 39 випадків;
- Житомирська область – 13 випадків;
- Закарпатська область – 5 випадків;
- Запорізька область – 18 випадків;
- Івано-Франківська область – 8 випадків;
- Київська область – 50 випадків;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 9 випадків;
- Львівська область – 49 випадків;
- Миколаївська область – 9 випадків;
- Одеська область – 53 випадки;
- Полтавська область – 16 випадків;
- Рівненська область – 7 випадків;
- Сумська область – 31 випадок;
- Тернопільська область – 8 випадків;
- Харківська область – 33 випадки;
- Херсонська область – 31 випадок;
- Хмельницька область – 26 випадків;
- Черкаська область – 19 випадків;
- Чернівецька область – 5 випадків;
- Чернігівська область – 10 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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