На коронавірус в Україні захворіло менш як 700 людей за добу: статистика

2 липня 2021 , 08:19
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Джерело:

МОЗ

За добу 1 липня на коронавірус захворіли 696 мешканців України. Водночас видужали від хвороби – 1 197 людей.

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Серед усіх хворих за учора були 36 дітей та 33 медпрацівників. Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 439 пацієнтів з ускладненим перебігом.

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Під час хвороби, на жаль, померли ще 33 людей.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 19 756 осіб;
  • методом ІФА – 8 924 особи;
  • експрес-тестами – 15 408 осіб.
Довідка. Загалом за весь час пандемії в Україні на недугу захворіло – 2 236 497 осіб.

Станом на 1 липня вдалося побороти хворбу 2 169 584 особі. Також зафіксували 52 391 летальних випадки.

Добовий приріст інфікованих в областях:

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 194 випадки;
  • Вінницька область – 5 випадків;
  • Волинська область – 17 випадків;
  • Дніпропетровська область – 36 випадків;
  • Донецька область – 39 випадків;
  • Житомирська область – 13 випадків;
  • Закарпатська область – 5 випадків;
  • Запорізька область – 18 випадків;
  • Івано-Франківська область – 8 випадків;
  • Київська область – 50 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 випадків;
  • Луганська область – 9 випадків;
  • Львівська область – 49 випадків;
  • Миколаївська область – 9 випадків;
  • Одеська область – 53 випадки;
  • Полтавська область – 16 випадків;
  • Рівненська область – 7 випадків;
  • Сумська область – 31 випадок;
  • Тернопільська область – 8 випадків;
  • Харківська область – 33 випадки;
  • Херсонська область – 31 випадок;
  • Хмельницька область – 26 випадків;
  • Черкаська область – 19 випадків;
  • Чернівецька область – 5 випадків;
  • Чернігівська область – 10 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська