Серед нових пацієнтів 193 дитини та 82 медпрацівники. Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

До теми Новини про коронавірус 26 травня: Pfizer в Україні, варіант Бордо

Впродовж 26 травня до лікарень госпіталізували 1 402 хворих на COVID-19 або людей з наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 183 пацієнти померли. Це трішки менше, ніж позаминулої доби, коли померло 208 людей.

Натомість 16 867 пацієнтів виписали.

У середу тестування на коронавірус проводилось методом ПЛР (29 280 людей), методом ІФА (12 440) та експрес-тестами на антиген (25 844).

 

Від початку пандемії в Україні

  • Виявили – 2 193 367 хворих;
  • Одужали – 2 006 918 людей;
  • Померли – 50 067 пацієнтів;
  • Провели ПЛР-тестувань – 10 105 901.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

  • Київ – 454 випадки;
  • Вінницька область – 76 випадків;
  • Волинська область – 100 випадків;
  • Дніпропетровська область – 284 випадки;
  • Донецька область – 132 випадки;
  • Житомирська область – 120 випадків;
  • Закарпатська область – 30 випадків;
  • Запорізька область – 187 випадків;
  • Івано-Франківська область – 71 випадок;
  • Київська область – 194 випадки;
  • Кіровоградська область – 33 випадки;
  • Луганська область – 59 випадків;
  • Львівська область – 278 випадків;
  • Миколаївська область – 141 випадок;
  • Одеська область – 84 випадки;
  • Полтавська область – 111 випадків;
  • Рівненська область – 163 випадки;
  • Сумська область – 81 випадок;
  • Тернопільська область – 79 випадків;
  • Харківська область – 233 випадки;
  • Херсонська область – 138 випадків;
  • Хмельницька область – 122 випадки;
  • Черкаська область – 91 випадок;
  • Чернівецька область – 89 випадків;
  • Чернігівська область – 159 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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