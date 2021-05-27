Серед нових пацієнтів 193 дитини та 82 медпрацівники. Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

До теми Новини про коронавірус 26 травня: Pfizer в Україні, варіант Бордо

Впродовж 26 травня до лікарень госпіталізували 1 402 хворих на COVID-19 або людей з наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 183 пацієнти померли. Це трішки менше, ніж позаминулої доби, коли померло 208 людей.

Натомість 16 867 пацієнтів виписали.

У середу тестування на коронавірус проводилось методом ПЛР (29 280 людей), методом ІФА (12 440) та експрес-тестами на антиген (25 844).

Від початку пандемії в Україні Виявили – 2 193 367 хворих;

Одужали – 2 006 918 людей;

Померли – 50 067 пацієнтів;

Провели ПЛР-тестувань – 10 105 901.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 454 випадки;

Вінницька область – 76 випадків;

Волинська область – 100 випадків;

Дніпропетровська область – 284 випадки;

Донецька область – 132 випадки;

Житомирська область – 120 випадків;

Закарпатська область – 30 випадків;

Запорізька область – 187 випадків;

Івано-Франківська область – 71 випадок;

Київська область – 194 випадки;

Кіровоградська область – 33 випадки;

Луганська область – 59 випадків;

Львівська область – 278 випадків;

Миколаївська область – 141 випадок;

Одеська область – 84 випадки;

Полтавська область – 111 випадків;

Рівненська область – 163 випадки;

Сумська область – 81 випадок;

Тернопільська область – 79 випадків;

Харківська область – 233 випадки;

Херсонська область – 138 випадків;

Хмельницька область – 122 випадки;

Черкаська область – 91 випадок;

Чернівецька область – 89 випадків;

Чернігівська область – 159 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу