Коронавірус в Україні: захворюваність помалу зростає, але смертність падає

Станом на 27 травня в Україні зареєстрували 2,1 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу наявність хвороби підтвердили у ще 3 509 людей.
Серед нових пацієнтів 193 дитини та 82 медпрацівники. Найбільше нових випадків зараження зафіксували у Києві (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.
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Впродовж 26 травня до лікарень госпіталізували 1 402 хворих на COVID-19 або людей з наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 183 пацієнти померли. Це трішки менше, ніж позаминулої доби, коли померло 208 людей.
Натомість 16 867 пацієнтів виписали.
У середу тестування на коронавірус проводилось методом ПЛР (29 280 людей), методом ІФА (12 440) та експрес-тестами на антиген (25 844).
Від початку пандемії в Україні
- Виявили – 2 193 367 хворих;
- Одужали – 2 006 918 людей;
- Померли – 50 067 пацієнтів;
- Провели ПЛР-тестувань – 10 105 901.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 454 випадки;
- Вінницька область – 76 випадків;
- Волинська область – 100 випадків;
- Дніпропетровська область – 284 випадки;
- Донецька область – 132 випадки;
- Житомирська область – 120 випадків;
- Закарпатська область – 30 випадків;
- Запорізька область – 187 випадків;
- Івано-Франківська область – 71 випадок;
- Київська область – 194 випадки;
- Кіровоградська область – 33 випадки;
- Луганська область – 59 випадків;
- Львівська область – 278 випадків;
- Миколаївська область – 141 випадок;
- Одеська область – 84 випадки;
- Полтавська область – 111 випадків;
- Рівненська область – 163 випадки;
- Сумська область – 81 випадок;
- Тернопільська область – 79 випадків;
- Харківська область – 233 випадки;
- Херсонська область – 138 випадків;
- Хмельницька область – 122 випадки;
- Черкаська область – 91 випадок;
- Чернівецька область – 89 випадків;
- Чернігівська область – 159 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу