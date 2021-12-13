За цей самий період до лікарень потрапили 1 456 людей з середнім або важким перебігом COVID-19. На жаль, з життя пішли ще 188 пацієнтів. Натомість одужали 9 966 хворих.

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Охоплення тестування населення:

Темпи тестування громадян на коронавірус у вихідні дні досить низькі. Зокрема вчора в Україні провели всього 29 677 тестів на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР – 11 639,
  • методом ІФА – 2 882,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 156.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 16 306 176 тестів методом ПЛР.

Добовий приріст хворих в регіонах:

Вчора найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Києві, а також в Одеській та Волинській областях.

  • Київ – 570;
  • Вінницька область – 120;
  • Волинська область – 310;
  • Дніпропетровська область – 283;
  • Донецька область – 107;
  • Житомирська область – 189;
  • Закарпатська область – 111;
  • Запорізька область – 130;
  • Івано-Франківська область – 146;
  • Київська область – 160;
  • Кіровоградська область – 125;
  • Луганська область – 4;
  • Львівська область – 186;
  • Миколаївська область – 236;
  • Одеська область – 394;
  • Полтавська область – 201;
  • Рівненська область – 57;
  • Сумська область – 76;
  • Тернопільська область – 107;
  • Харківська область – 140;
  • Херсонська область – 21;
  • Хмельницька область – 86;
  • Черкаська область – 225;
  • Чернівецька область – 61;
  • Чернігівська область – 28.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика захворюваності

Станом на ранок 13 грудня в Україні зареєстрували 3 563 165 хворих на COVID-19. 3 205 879 з них зуміли подолати хворобу. Але, на жаль, недуга забрала життя 91 215 мешканців країни.


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

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