Коронавірус в Україні: захворюваність продовжує знижуватись
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби, 12 грудня, в Україні зафіксували 4 073 нових хворих на коронавірус. Відомо, що серед них 377 дітей та 37 медичних працівників.
За цей самий період до лікарень потрапили 1 456 людей з середнім або важким перебігом COVID-19. На жаль, з життя пішли ще 188 пацієнтів. Натомість одужали 9 966 хворих.
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Охоплення тестування населення:
Темпи тестування громадян на коронавірус у вихідні дні досить низькі. Зокрема вчора в Україні провели всього 29 677 тестів на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 11 639,
- методом ІФА – 2 882,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 156.
Загалом від початку пандемії в Україні провели 16 306 176 тестів методом ПЛР.
Добовий приріст хворих в регіонах:
Вчора найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Києві, а також в Одеській та Волинській областях.
- Київ – 570;
- Вінницька область – 120;
- Волинська область – 310;
- Дніпропетровська область – 283;
- Донецька область – 107;
- Житомирська область – 189;
- Закарпатська область – 111;
- Запорізька область – 130;
- Івано-Франківська область – 146;
- Київська область – 160;
- Кіровоградська область – 125;
- Луганська область – 4;
- Львівська область – 186;
- Миколаївська область – 236;
- Одеська область – 394;
- Полтавська область – 201;
- Рівненська область – 57;
- Сумська область – 76;
- Тернопільська область – 107;
- Харківська область – 140;
- Херсонська область – 21;
- Хмельницька область – 86;
- Черкаська область – 225;
- Чернівецька область – 61;
- Чернігівська область – 28.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика захворюваності
Станом на ранок 13 грудня в Україні зареєстрували 3 563 165 хворих на COVID-19. 3 205 879 з них зуміли подолати хворобу. Але, на жаль, недуга забрала життя 91 215 мешканців країни.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу
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