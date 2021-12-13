Коронавірус в Україні: захворюваність продовжує знижуватись

Впродовж минулої доби, 12 грудня, в Україні зафіксували 4 073 нових хворих на коронавірус. Відомо, що серед них 377 дітей та 37 медичних працівників.

За цей самий період до лікарень потрапили 1 456 людей з середнім або важким перебігом COVID-19. На жаль, з життя пішли ще 188 пацієнтів. Натомість одужали 9 966 хворих.

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Охоплення тестування населення:

Темпи тестування громадян на коронавірус у вихідні дні досить низькі. Зокрема вчора в Україні провели всього 29 677 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 11 639,

методом ІФА – 2 882,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 156.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 16 306 176 тестів методом ПЛР.

Добовий приріст хворих в регіонах:

Вчора найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Києві, а також в Одеській та Волинській областях.

Київ – 570;

Вінницька область – 120;

Волинська область – 310;

Дніпропетровська область – 283;

Донецька область – 107;

Житомирська область – 189;

Закарпатська область – 111;

Запорізька область – 130;

Івано-Франківська область – 146;

Київська область – 160;

Кіровоградська область – 125;

Луганська область – 4;

Львівська область – 186;

Миколаївська область – 236;

Одеська область – 394;

Полтавська область – 201;

Рівненська область – 57;

Сумська область – 76;

Тернопільська область – 107;

Харківська область – 140;

Херсонська область – 21;

Хмельницька область – 86;

Черкаська область – 225;

Чернівецька область – 61;

Чернігівська область – 28.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика захворюваності

Станом на ранок 13 грудня в Україні зареєстрували 3 563 165 хворих на COVID-19. 3 205 879 з них зуміли подолати хворобу. Але, на жаль, недуга забрала життя 91 215 мешканців країни.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

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