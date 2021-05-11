Коронавірус в Україні: захворюваність та смертність значно знизились

Станом на 11 травня в Україні виявили понад 2 мільйона випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу в країні зафіксували 2 298 нових хворих. З них 89 дітей та 34 медпрацівники.

Найбільший добовий приріст захворюваності у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях. Тим часом у Хмельницькій області не зареєстрували жодного хворого.

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Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 1 084 людини з встановленим діагнозом COVID-19 або наявними ознаками хвороби. Ще 119 пацієнтів померли, натомість 8 617 – одужали.

Варто зауважити, що проведена кількість тестів теж доволі низька. За цей самий період в країні провели 21 974 тестів на коронавірус: 13 349 – методом ПЛР, 3 467 – методом ІФА та 5 158 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Від початку пандемії в Україні:

Виявили – 2 124 535 хворих;

Одужали – 1 777 370 інфікованих;

Померло – 46 631 пацієнт;

Проведено ПЛР-тестувань – 9 682 286.

Темпи вакцинації в країні

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували всього 2 194 людини. Щеплення проводилось 25 мобільними бригадами з імунізації та 55 пунктами щеплення. У Києві, на Вінниччині та Луганщині не вакцинували жодної людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримали 865 590 українців. Лише 695 з них вакцинувалися двічі, тобто повністю закінчили імунізацію.

Станом на 10 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 531 754 людини.

Статистика нових хворих та щеплень в регіонах

Київ – 98 випадків/ 0 щеплень;

Вінницька область – 39 випадків/ 0 щеплень;

Волинська область – 105 випадків/ 52 щеплення;

Дніпропетровська область – 191 випадок/ 452 щеплення;

Донецька область – 325 випадків/ 10 щеплень;

Житомирська область – 16 випадків/ 54 щеплення;

Закарпатська – 43 випадки/ 93 щеплення;

Запорізька область – 169 випадків/ 24 щеплення;

Івано-Франківська область – 31 випадок/ 20 щеплень;

Київська область – 76 випадків/ 50 щеплень;

Кіровоградська область – 67 випадків/ 156 щеплень;

Луганська область – 15 випадків/ 0 щеплень;

Львівська область – 50 випадків/ 592 щеплення;

Миколаївська область – 132 випадки/ 107 щеплень;

Одеська область – 86 випадків/ 90 щеплень;

Полтавська область – 97 випадків/ 74 щеплення;

Рівненська область – 76 випадків/ 40 щеплень;

Сумська область – 51 випадок/ 66 щеплень;

Тернопільська область – 62 випадки/ 80 щеплень;

Харківська область – 213 випадків/ 103 щеплення;

Херсонська область – 38 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 0 випадків/ 20 щеплень;

Черкаська область – 128 випадків/ 11 щеплень;

Чернівецька область – 63 випадки/ 30 щеплень;

Чернігівська область – 37 випадків/ 70 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу