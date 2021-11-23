Коронавірус в Україні: захворюваність знизилась, але смертність досі на високому рівні
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 22 листопада, в Україні зафіксували 12 729 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 1 058 дітей та 231 медичний працівник. Тим часом кількість одужалих вища, ніж кількість нових хворих.
Вчора до лікарень госпіталізували 2 055 хворих на COVID-19 або людей з наявними ознаками хворобами. Кількість одужалих вища, ніж кількість нових хворих – 23 107. Тим часом померли аж 720 пацієнтів.
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Вочевидь, захворюваність в країні таки пішла на спад. Статистика смертності знижується в останню чергу, оскільки в лікарнях перебувають багато пацієнтів, інфікованих під час піку спалаху.
Тестування населення
В понеділок в Україні провели 85 820 тестів на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР — 38 099,
- методом ІФА — 9 034,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 687.
Поширення коронавірусу в регіонах
За останню добу найбільше інфікованих коронавірусом виявили у Києві (1 631), Дніпропетровській (1 310), Полтавській (1 141), Донецькій (929) і Запорізькій (847) областях.
Кількість нових випадків COVID-19 в областях та столиці:
- Київ – 1 631 випадок;
- Вінницька область – 406 випадків;
- Волинська область – 571 випадок;
- Дніпропетровська область – 1 310 випадків;
- Донецька область – 929 випадків;
- Житомирська область – 107 випадків;
- Закарпатська область – 390 випадків;
- Запорізька область – 847 випадків;
- Івано-Франківська область – 134 випадки;
- Київська область – 830 випадків;
- Кіровоградська область – 121 випадок;
- Луганська область – 233 випадки;
- Львівська область – 540 випадків;
- Миколаївська область – 481 випадок;
- Одеська область – 439 випадків;
- Полтавська область – 1141 випадок;
- Рівненська область – 516 випадків;
- Сумська область – 255 випадків;
- Тернопільська область – 99 випадків;
- Харківська область – 407 випадків;
- Херсонська область – 94 випадки;
- Хмельницька область – 263 випадки;
- Черкаська область – 585 випадків;
- Чернівецька область – 171 випадок;
- Чернігівська область – 229 випадків.
*У статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Зверніть увагу: За весь час пандемії в країні виявили 3 353 136 хворих на коронавірус, 2 796 597 з яких вже одужали. На жаль, хвороба забрала 82 318 мешканців країни.
Від початку пандемії в країні провели 15 595 737 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал