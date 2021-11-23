Коронавірус в Україні: захворюваність знизилась, але смертність досі на високому рівні

За минулу добу, 22 листопада, в Україні зафіксували 12 729 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 1 058 дітей та 231 медичний працівник. Тим часом кількість одужалих вища, ніж кількість нових хворих.

Вчора до лікарень госпіталізували 2 055 хворих на COVID-19 або людей з наявними ознаками хворобами. Кількість одужалих вища, ніж кількість нових хворих – 23 107. Тим часом померли аж 720 пацієнтів.

Днем раніше Обов'язкова вакцинація, ефективність Pfizer для дітей: новини про коронавірус 22 листопада

Вочевидь, захворюваність в країні таки пішла на спад. Статистика смертності знижується в останню чергу, оскільки в лікарнях перебувають багато пацієнтів, інфікованих під час піку спалаху.

Тестування населення

В понеділок в Україні провели 85 820 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР — 38 099,

методом ІФА — 9 034,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 687.

Поширення коронавірусу в регіонах

За останню добу найбільше інфікованих коронавірусом виявили у Києві (1 631), Дніпропетровській (1 310), Полтавській (1 141), Донецькій (929) і Запорізькій (847) областях.

Кількість нових випадків COVID-19 в областях та столиці:

Київ – 1 631 випадок;

Вінницька область – 406 випадків;

Волинська область – 571 випадок;

Дніпропетровська область – 1 310 випадків;

Донецька область – 929 випадків;

Житомирська область – 107 випадків;

Закарпатська область – 390 випадків;

Запорізька область – 847 випадків;

Івано-Франківська область – 134 випадки;

Київська область – 830 випадків;

Кіровоградська область – 121 випадок;

Луганська область – 233 випадки;

Львівська область – 540 випадків;

Миколаївська область – 481 випадок;

Одеська область – 439 випадків;

Полтавська область – 1141 випадок;

Рівненська область – 516 випадків;

Сумська область – 255 випадків;

Тернопільська область – 99 випадків;

Харківська область – 407 випадків;

Херсонська область – 94 випадки;

Хмельницька область – 263 випадки;

Черкаська область – 585 випадків;

Чернівецька область – 171 випадок;

Чернігівська область – 229 випадків.

*У статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Зверніть увагу: За весь час пандемії в країні виявили 3 353 136 хворих на коронавірус, 2 796 597 з яких вже одужали. На жаль, хвороба забрала 82 318 мешканців країни.

Від початку пандемії в країні провели 15 595 737 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал