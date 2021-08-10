До лікарень госпіталізували 335 пацієнтів з ускладненнями. Окрім цього, коронавірус забрав життя ще 24 пацієнтів.

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Натомість 1 390 людини виписали у зв'язку з одужанням.

За добу в Україні виконали 44 553 тести на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР – 21 705,
  • методом ІФА – 7 698,
  • експрес-тестами – 15 150.

За весь час пандемії в Україні провели 11 559 179 ПЛР-тестувань.

Добовий приріст нових випадків інфікування в регіонах:

  • Київ – 167 випадків;
  • Вінницька область – 29 випадків;
  • Волинська область – 3 випадки;
  • Дніпропетровська область – 25 випадків;
  • Донецька область – 78 випадків;
  • Житомирська область – 20 випадків;
  • Закарпатська область – 12 випадків;
  • Запорізька область – 34 випадки;
  • Івано-Франківська область – 13 випадків;
  • Київська область – 20 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 випадки;
  • Луганська область – 34 випадки;
  • Львівська область – 34 випадки;
  • Миколаївська область – 9 випадків;
  • Одеська область – 62 випадки;
  • Полтавська область – 35 випадків;
  • Рівненська область – 19 випадків;
  • Сумська область – 18 випадків;
  • Тернопільська область – 13 випадків;
  • Харківська область – 60 випадків;
  • Херсонська область – 19 випадків;
  • Хмельницька область – 35 випадків;
  • Черкаська область – 13 випадків;
  • Чернівецька область – 15 випадків;
  • Чернігівська область – 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу