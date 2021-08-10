До лікарень госпіталізували 335 пацієнтів з ускладненнями. Окрім цього, коронавірус забрав життя ще 24 пацієнтів.
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Натомість 1 390 людини виписали у зв'язку з одужанням.
За добу в Україні виконали 44 553 тести на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 21 705,
- методом ІФА – 7 698,
- експрес-тестами – 15 150.
За весь час пандемії в Україні провели 11 559 179 ПЛР-тестувань.
Добовий приріст нових випадків інфікування в регіонах:
- Київ – 167 випадків;
- Вінницька область – 29 випадків;
- Волинська область – 3 випадки;
- Дніпропетровська область – 25 випадків;
- Донецька область – 78 випадків;
- Житомирська область – 20 випадків;
- Закарпатська область – 12 випадків;
- Запорізька область – 34 випадки;
- Івано-Франківська область – 13 випадків;
- Київська область – 20 випадків;
- Кіровоградська область – 4 випадки;
- Луганська область – 34 випадки;
- Львівська область – 34 випадки;
- Миколаївська область – 9 випадків;
- Одеська область – 62 випадки;
- Полтавська область – 35 випадків;
- Рівненська область – 19 випадків;
- Сумська область – 18 випадків;
- Тернопільська область – 13 випадків;
- Харківська область – 60 випадків;
- Херсонська область – 19 випадків;
- Хмельницька область – 35 випадків;
- Черкаська область – 13 випадків;
- Чернівецька область – 15 випадків;
- Чернігівська область – 10 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу