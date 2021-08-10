Коронавірус в Україні: захворюваність знову почала стрімко зростати

За минулу добу, 9 серпня, в Україні зареєстрували 781 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових хворих 37 дітей та 28 медиків.

До лікарень госпіталізували 335 пацієнтів з ускладненнями. Окрім цього, коронавірус забрав життя ще 24 пацієнтів.

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Натомість 1 390 людини виписали у зв'язку з одужанням.

За добу в Україні виконали 44 553 тести на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 21 705,

методом ІФА – 7 698,

експрес-тестами – 15 150.

За весь час пандемії в Україні провели 11 559 179 ПЛР-тестувань.

Загальна статистика

Станом на 10 серпня в Україні зареєстрували 2 260 232 хворих на коронавірус. 2 192 592 з них перемогли вірус. Але, на жаль, 53 124 пацієнти померли.

Добовий приріст нових випадків інфікування в регіонах:

Київ – 167 випадків;

Вінницька область – 29 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 25 випадків;

Донецька область – 78 випадків;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 12 випадків;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 13 випадків;

Київська область – 20 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 34 випадки;

Львівська область – 34 випадки;

Миколаївська область – 9 випадків;

Одеська область – 62 випадки;

Полтавська область – 35 випадків;

Рівненська область – 19 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 13 випадків;

Харківська область – 60 випадків;

Херсонська область – 19 випадків;

Хмельницька область – 35 випадків;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 15 випадків;

Чернігівська область – 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



​Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу