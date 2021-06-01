Відомо, що серед нових пацієнтів 91 дитина та 56 медпрацівників. Найбільше випадків зараження за добу виявили у Києві (434), а також у Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.
Днем раніше Новини про коронавірус 31 травня: карантин влітку, 84 симптоми постковідного синдрому
До лікарень госпіталізували 579 людей з встановленим COVID-19 або наявними ознаками хвороби. Ще 163 інфікованих померли. Натомість одужали – 12 085 пацієнтів.
Впродовж останнього дня весни, 31 травня, в Україні провели 26 468 тестів методом ПЛР. Також було виконано 11 271 тест методом ІФА і застосовано 14 225 експрес-тестів на антиген.
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- Київ – 63
- Вінницька область – 23
- Волинська область – 40
- Дніпропетровська область – 134
- Донецька область – 42
- Житомирська область – 42
- Закарпатська область – 4
- Запорізька область – 69
- Івано-Франківська область – 23
- Київська область – 58
- Кіровоградська область – 3
- Луганська область – 13
- Львівська область – 46
- Миколаївська область – 107
- Одеська область – 17
- Полтавська область – 16
- Рівненська область – 51
- Сумська область – 43
- Тернопільська область – 32
- Харківська область – 68
- Херсонська область – 28
- Хмельницька область – 6
- Черкаська область – 59
- Чернівецька область – 24
- Чернігівська область – 11
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу