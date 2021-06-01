Відомо, що серед нових пацієнтів 91 дитина та 56 медпрацівників. Найбільше випадків зараження за добу виявили у Києві (434), а також у Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

Днем раніше Новини про коронавірус 31 травня: карантин влітку, 84 симптоми постковідного синдрому

До лікарень госпіталізували 579 людей з встановленим COVID-19 або наявними ознаками хвороби. Ще 163 інфікованих померли. Натомість одужали – 12 085 пацієнтів.

Впродовж останнього дня весни, 31 травня, в Україні провели 26 468 тестів методом ПЛР. Також було виконано 11 271 тест методом ІФА і застосовано 14 225 експрес-тестів на антиген.

За весь час пандемії в Україні: виявили – 2 204 631 інфікованого;

одужали – 2 053 167 людей;

померли – 50 699 пацієнтів;

проведено ПЛР-тестувань – 10 207 245.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 63

Вінницька область – 23

Волинська область – 40

Дніпропетровська область – 134

Донецька область – 42

Житомирська область – 42

Закарпатська область – 4

Запорізька область – 69

Івано-Франківська область – 23

Київська область – 58

Кіровоградська область – 3

Луганська область – 13

Львівська область – 46

Миколаївська область – 107

Одеська область – 17

Полтавська область – 16

Рівненська область – 51

Сумська область – 43

Тернопільська область – 32

Харківська область – 68

Херсонська область – 28

Хмельницька область – 6

Черкаська область – 59

Чернівецька область – 24

Чернігівська область – 11

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу