Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 2 тисячі хворих

1 червня 2021 , 05:15
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Джерело:

МОЗ України

Станом на 1 червня в Україні зафіксовано більш ніж 2,2 мільйона інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. 2 137 з них виявили за минулу добу.

Відомо, що серед нових пацієнтів 91 дитина та 56 медпрацівників. Найбільше випадків зараження за добу виявили у Києві (434), а також у Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях. 

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До лікарень госпіталізували 579 людей з встановленим COVID-19 або наявними ознаками хвороби. Ще 163 інфікованих померли. Натомість одужали – 12 085 пацієнтів.

Впродовж останнього дня весни, 31 травня, в Україні провели 26 468 тестів методом ПЛР. Також було виконано 11 271 тест методом ІФА і застосовано 14 225 експрес-тестів на антиген.

За весь час пандемії в Україні: 

  • виявили – 2 204 631 інфікованого;
  • одужали – 2 053 167 людей; 
  • померли – 50 699 пацієнтів;
  •  проведено ПЛР-тестувань – 10 207 245.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

  • Київ – 63
  • Вінницька область – 23
  • Волинська область – 40
  • Дніпропетровська область – 134
  • Донецька область – 42
  • Житомирська область – 42
  • Закарпатська область – 4
  • Запорізька область – 69
  • Івано-Франківська область – 23
  • Київська область – 58
  • Кіровоградська область – 3
  • Луганська область – 13
  • Львівська область – 46
  • Миколаївська область – 107
  • Одеська область – 17
  • Полтавська область – 16
  • Рівненська область – 51
  • Сумська область – 43
  • Тернопільська область – 32
  • Харківська область – 68
  • Херсонська область – 28
  • Хмельницька область – 6
  • Черкаська область – 59
  • Чернівецька область – 24
  • Чернігівська область – 11

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт