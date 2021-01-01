В Україні знову виявили майже 10 тисяч інфікованих COVID-19. ВООЗ схвалила до використання першу вакцину проти COVID-19. Британський штам коронавірусу вже в Китаї. Канада і Норвегія запроваджують обов’язковий тест на COVID-19 для мандрівників. У США фармацевт зіпсував 500 доз вакцини. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 січня.

Новини про коронавірус в Україні 1 січня

Загальна кількість хворих

За минулу добу, а саме 31 грудня, в Україні виявили 9 432 нових хворих на COVID-19, з них дітей – 338, медпрацівників – 446. Про це повідомляє 24 канал.

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Одужалих за цей період більше – впродовж 31 грудня виписали 10 016 людей. Втім, попри середній добовий приріст інфікованих, показники госпіталізації та смертності залишаються високими.

Так, за минулу добу до лікарень потрапили 2 559 людей, а 147 пацієнтів пішли з життя.

Медики провели за попередню добу 50 132 тестування: методом ПЛР – 35 688, а методом ІФА – 14 444.

Станом на 1 січня 2021 року в Україні зареєстровано 1 064 479 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. 720 тисяч людей вже одужали. Але ще 18 680 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою.



За період пандемії в Україні провели всього 5 582666 ПЛР-тестувань.

Поширення коронавірусу в регіонах України

Київ – 112 356 випадків;

Вінницька область – 22 735 випадків;

Волинська область – 33 207 випадків;

Дніпропетровська область – 58 991 випадок;

Донецька область – 36 909 випадків;

Житомирська область – 39 604 випадків;

Закарпатська область – 28 313 випадків;

Запорізька область – 54 607 випадків;

Івано-Франківська область – 43 341 випадок;

Київська область – 59 831 випадок;

Кіровоградська область – 8 522 випадків;

Луганська область – 10 830 випадків;

Львівська область – 61 696 випадків;

Миколаївська область – 31 314 випадків;

Одеська область – 71 669 випадків;

Полтавська область – 36 598 випадків;

Рівненська область – 41 275 випадків;

Сумська область – 40 989 випадків;

Тернопільська область – 34 194 випадків;

Харківська область – 70 090 випадків;

Херсонська область – 17 906 випадків;

Хмельницька область – 39 692 випадків;

Черкаська область – 39 351 випадок;

Чернівецька область – 40 225 випадків;

Чернігівська область – 30 234 випадків.

Ситуація в ЗСУ

За минулу добу 31 грудня у ЗСУ зафіксували 163 нових випадки COVID-19. Це на 60 більше, ніж попередньої доби. Станом на ранок 1 січня загалом хворіють 1 766 осіб. Водночас за час пандемії одужали 12 360 осіб. Щоправда, 38 людей, на жаль, померли внаслідок хвороби.

На ізоляції (зокрема, самоізоляції) наразі перебувають 200 людей. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби, – 23 особи. Крім того, минулої доби до закладів охорони здоров'я доправили 26 осіб. А на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 137 військових і працівників ЗСУ.

Ляшко повідомив деталі угоди з Sinovac

У разі непроходження фінальної стадії клінічних випробувань китайської вакцини компанії Sinovac Biotech, на постачання якої Україна вже підписала контракт і здійснила оплату, державі повернуть гроші у повному обсязі. Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він нагадав, що препарати від Pfizer та Moderna також перебували на третій стадії клінічних досліджень, коли більшість країн підписали контракти на постачання їх вакцин від коронавірусу.

Водночас постачання відбудеться виключно після реєстрації вакцини та завершення досліджень.

"У разі, якщо реєстрація не буде завершена до часу, який визначений в умовах контракту, то гроші повернуться до України на рахунки держпідприємства "Медичні закупівлі України". Всі ризики нівельовано", – пояснив заступник міністра охорони здоров’я.

Ляшко також зазначив, що зараз тривають переговори з багатьма виробниками вакцин, зокрема, йдеться про постачання вакцини Astra Zeneca. При цьому вакцини, отримані Україною, будуть безоплатними, але коли саме препарати для щеплення з'являться у вільному доступі на ринку – невідомо.



Як відбуватиметься вакцинація в Україні / Інфографіка 24 каналу

Рідні померлих від COVID-19 медиків отримають допомогу за спрощеною процедурою

Уряд хоче спростити процес надання допомоги сім'ям медиків, які померлих від COVID-19. Нові правила можуть ввести вже у січні 2021 року.

Як пояснила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, зараз багато медиків помирають від коронавірусу. Однак для того, щоб підтвердити, що це нещасний випадок на робочому місці, треба пройти відповідну процедуру.

За її словами, усім цим займається, Держпраці. Зокрема, створюють комісія, куи входять медичні працівники. Потім складають відповіні акти. І на все йде 2 – 3 місяці.

Якщо ми знаємо, що ці люди працюють із COVID-19, якщо стався трагічний випадок загибелі медика, то буде спрощена процедура. Просто заклад охорони здоров'я робитиме акт щодо захворювання або смерті на робочому місці та будуть такі акти відразу надходити у фонд". Прибираємо велику комісію Держпраці, профпатолого тощо,

– зауважила Лазебна.

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Новини про коронавірус у світі 1 січня

Згідно з даними РНБО України, за весь час пандемії COVID-19 у світі інфікувалися майже 84 мільйони людей. Понад 47 мільйонів пацієнтів вже одужали, але 1 822 687 хворих на жаль, померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 20 037 736; Індія – 10 286 709; Бразилія – 7 675 973; Росія – 3 153 960; Франція – 2 677 871.

ВООЗ схвалила до використання першу вакцину проти COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила першу вакцину проти COVID-19. Препарат виробництва Pfizer/BioNTech внесли до переліку препаратів, рекомендованих для екстреного використання.

За результатами аналізу, було підтверджено дієвість і безпеку застосування препарату.

Вакциною виробництва Pfizer/BioNTech вже почали щеплювати людей у Євросоюзі та США, а також схвалювали її на локальному рівні.

Канада і Норвегія вимагатимуть від туристів результат тесту на COVID-19

Найближчим часом Канада планує запровадити необхідність надання негативного результату тесту на коронавірус для всіх, хто приїжджає в країну.

А ось Норвегія вже з 2 січня запроваджує обов’язкове тестування на коронавірус для всіх прибулих.

У Канаді ПЛР-тест має бути зроблений за 3 дні до прибуття в країну. Очікується, що нові правила почнуть діяти впродовж цього тижня. Проте нове обмеження не буде замінювати обов’язковий двотижневий карантин для всіх, хто приїжджає в Канаду.

А ось нове обмеження у Норвегії спричинене поширенням нового штаму коронавірусу. Тест потрібно робити не пізніше ніж за добу після прибуття до країни. Потрапити ж до Норвегії можна буде лише через пункти на кордоні, де можна зробити тест. Тестування буде безкоштовним.

У США фармацевт спеціально зіпсував 500 доз вакцини

В американському штаті Вісконсин поліція заарештувала фармацевта, який навмисне зіпсував 500 доз вакцини від коронавірусу. Частину зіпсованої партії встигли використати.

Колишній співробітник медзакладу мережі Aurora Health Care спеціально дістав з холодильника близько 500 доз вакцини виробництва Moderna і залишив їх на ніч поза камерою зберігання, знаючи, що після цього препарат втратить ефективність. Мотиви його дій невідомі.

Фармацевту висунуті звинувачення в умисному псуванні вакцини, завданні матеріального збитку, а також в діях які створили ризик для здоров’я інших людей. Його ім'я не розголошується. Він перебуває у в’язниці.

За попередніми даними, фармацевт завдав шкоди на суму від 8 до 11 тисяч доларів.

Як до вакцинації ставляться в Польщі

41% мають намір зробити щеплення (попереднє опитування – 8%).

20% вже твердо визначилися, що зроблять.

21% тільки планує вакцинуватися.

39% заявили, що не хочуть ставити вакцину (попереднє опитування – 44%),

20% поки не визначилися, чи зроблять.

Це результати опитування компанії Social Changes. Їх опублікував ресурс WPolityce.

В Ізраїлі понад мільйон людей вже вакцинували від COVID-19

За майже 2 тижні в Ізраїлі зробили щеплення від COVID-19 вже понад мільйону громадян. Це понад 10% відсотків населення країни. Мільйонному жителю країни зробили щеплення 1 січня. Ним став чоловік з арабського міста Умм-ель-Фахм.

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, мета уряду під час кампанії вакцинації – зробити щеплення щонайменше 5,5 мільйона громадян. Він додав, що досягнення відповідної позначки дасть змогу спинити пандемію в країні.

Королева Данії вакцинувалася від коронавірусу

Королева Данії Маргрете зробила щеплення від COVID-19. Цікаво, вона не входить до переліку осіб, які підпадають під першочегову вакцинацію.

Але 80-річній монархині запропонували вакцинуватися через те, що в її віці коронавірус з великим ризиком може викликати ускладнення, а також тому, що вона за своїми посадовими функціями зустрічається з великою кількістю людей.

Водночас у Данії передусім вакцинують мешканців будинків для людей похилого віку та персонал, другими – осіб, старших за 65 років, які отримують вдома допомогу від соцслужб, третіми – осіб у віці від 85 років.

Британський штам в Китаї

Китай підтвердив свій перший випадок нового штаму коронавірусу, який нещодавно виявили у Великій Британії.

Першим пацієнтом у Китаї з мутованим варіантом коронавірусу є 23-річна жінка з Шанхаю, яка прибула з Великої Британії 14 грудня. Після прибуття її госпіталізували з легкими симптоми хвороби.Китайське міністерство охорони здоров’я відстежило контактних осіб.

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Новий штам COVID-19: що варто знати / Інфографіка 24 каналу