За минулу добу в Україні померла рекордна кількість хворих на коронавірус. В Україні вироблятимуть COVID-ліки з недоведеною ефективністю. В ЕМА прийшли до висновку, що немає зв'язку між тромбами і вакцинацією AstraZeneca. У Нідерландах дозволили проводити Євробачення-2021 з глядачами у залі, тим часом у Франції вводять вже 3 локдаун. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 квітня.

Новини про коронавірус в Україні 1 квітня

Статистика коронавірусу в країні

Джерело: РНБО України

За минулу добу наявність коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 виявили у 17 569 мешканців України. Тож загальна кількість виявлених хворих в країні зросла до 1 691 737.

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За цей самий період до лікарень госпіталізували 5 160 пацієнтів. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, помер 421 хворий – це максимальний показник з початку пандемії. Загалом станом на 1 квітня з життя пішли 33 246 пацієнтів з COVID-19.

Натомість виписали 9 602 пацієнти, внаслідок чого загальна кількість людей, що подолали хворобу, зросла до 1 323 083.

Темпи тестування в Україні

Впродовж 31 березня лабораторії МОЗ провели 59 803 ПЛР-досліджень на коронавірус. Також 22 276 тестів зробили методом ІФА, а ще 50 680 – експрес-тестами на антиген. Загалом, від початку пандемії в Україні провели 8 179 905 ПЛР-тестувань.

Ситуація з вакцинацією

За минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 17 170 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено уже 248 736 людей, з них вакцинацію закінчили тільки 2 людини.

Добова статистика захворюваності та щеплень в регіонах

Київ – 1 150 випадків/ 1 720 щеплень;

Вінницька область – 849 випадків/ 690 щеплень;

Волинська область – 490 випадків/ 460 щеплень;

Дніпропетровська область – 974 випадки/ 1 180 щеплень;

Донецька область – 484 випадки/ 470 щеплень;

Житомирська область – 1 037 випадків/ 780 щеплень;

Закарпатська – 651 випадок/ 520 щеплень;

Запорізька область – 627 випадків/ 820 щеплень;

Івано-Франківська область – 458 випадків/ 838 щеплень;

Київська область – 962 випадки/ 630 щеплень;

Кіровоградська область – 203 випадки/ 650 щеплень;

Луганська область – 232 випадки/ 360 щеплень;

Львівська область – 1 141 випадок/ 1 073 щеплення;

Миколаївська область – 327 випадків/ 1 040 щеплень;

Одеська область – 1 305 випадків/ 520 щеплень;

Полтавська область – 812 випадків/ 940 щеплень;

Рівненська область – 665 випадків/ 370 щеплень;

Сумська область – 773 випадки/ 680 щеплень;

Тернопільська область – 741 випадок/ 430 щеплень;

Харківська область – 620 випадків/ 820 щеплень;

Херсонська область – 269 випадків/ 110 щеплень;

Хмельницька область – 1 142 випадки/ 420 щеплень;

Черкаська область – 605 випадків/ 979 щеплень;

Чернівецька область – 442 випадки/ 370 щеплень;

Чернігівська область – 610 випадків/ 300 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Як записатись на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

"Дуже важкі": у лікарні Харкова в реанімації перебувають 4 дітей з COVID-19

Джерело: ТСН

У лікарні Харкова за тиждень від ускладнень внаслідок коронавірусу померли 2 неповнолітніх. Наразі у реанімації перебувають 4 дітей, вони в дуже важкому стані. За словами медиків, діти останнім часом почали хворіти на COVID-19 частіше. Крім того, вони переносять хворобу важче.

Чи буде достатньо другої дози вакцини проти коронавірусу: відповідь Ляшка

Джерело: ТСН

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко закликав українців не відмовлятися від вакцинації від коронавірусу COVID-19 та запевнив, що другої дози вистачить усім.

В Україні вироблятимуть ліки з недоведеною ефективністю проти коронавірусу

Джерело: Укрінформ

В Україні вироблятимуть препарат "Фавіпіравір", його ціна на ринку буде близько 1200 грн за упаковку. Є дослідження, які вказують на незначну ефективність препарату, зокрема, що препарат може видалити коронавірус з дихальних шляхів. Низка країн, зокрема, Японія, Кенія, Росія, Саудівська Аравія і Таїланд, схвалили "Фавіпіравір" для лікування COVID-19. Але останній огляд випробувань цього засобу показав, що "Фавіпіравір" має лише незначний вплив на смертність у пацієнтів з серйозним перебігом хвороби.

Скандал з COVID-ліжками: в Одесу з перевіркою відправлять "десант" з Ради

Джерело: телеграм-канал "Одесса Сейчас"

"Слуга народу" Олексій Леонов поскаржився, що Одеська клінічна залізнична лікарня не приймає пацієнтів з COVID-19. При тому, що там є вільні місця, а ситуація в інших медустановах міста є критичною. Мовиться про 54 ліжка. До того ж лікарня Укрзалізниці забезпечена необхідними грошима та інфраструктурою. Керівниця "Центру охорони здоров'я" УЗ Наталія Білинська відповіла, що лікарня не може приймати людей, оскільки для цього немає достатньо кисневих концентраторів.

Локдаун у Києві: В КМДА пояснили як працюватиме міжміський транспорт

Джерело: "Сегодня"

У Києві розповіли як буде працювати міжміський транспорт під час локдауну 5 – 16 квітня. В КМДА підкреслили, що обмежити пересування громадян через столицю – неможливо. Тому було ухвалене рішення не закривати вокзали й дозволити роботу міжміському транспорту у звичайному режимі, попри нові обмеження, які ввели в столиці. Звісно пасажири та персонал повинні дотримуватись карантинних обмежень – дистанція, маски тощо.

До теми Немає жодних релігійних підстав відмовлятися від вакцинації, – голова УГКЦ

Новини про коронавірус у світі 1 квітня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 128 мільйонів хворих на COVID-19. Більш ніж 73 мільйони з них вже подолали хворобу. Але 2 816 292 хворих пішли з життя від ускладнень, спричинених хворобою.

Немає зв'язку між тромбами і вакцинацією AstraZeneca: висновок ЕМА

Джерело: EMA

У Європейському агентстві з лікарських засобів (ЕМА) провели розслідування та не знайшли зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca та випадками утворення тромбозу. У відомстві повідомили, що дослідження тривають, але поки експертам не вдалося ідентифікувати спеціальні фактори ризику при застосуванні препарату.

Ми оцінили 62 такі випадки з 9,3 мільйона щеплень, 44 з них сталися у країнах Європейського економічного простору. Якщо подивитися на вікову категорію, ми виявили ризик 1 випадку на 100 тисяч для людей, у віці до 60 років. Важливо сказати, що наразі не доведений взаємозв’язок між вакцинацією з використанням AstraZeneca і такими випадками,

– заявила виконавча директорка ЕМА Емер Кук.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

У Нідерландах дозволили проводити Євробачення-2021 з глядачами у залі

Джерело: сайт Євробачення

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2021 пройде цьогоріч в Роттердамі. 1 квітня стало відомо, що організаторам події уряд країни дозволив приймати гостей-глядачів, але наповненість залу не повинна перевищувати 50%.

У Франції вводять вже 3 локдаун: школи закриють, а поїздки між регіонами заборонять

Джерело: The New York Times

З 3 квітня у Франції на 4 тижні вводять вже третій загальнонаціональний локдаун. Не працюватимуть школи, заходи на свіжому повітрі обмежать, а подорожі між регіонами – заборонять.

Під час пандемії сильно зросла кількість мертвонароджених та материнської смертності

Джерело: The Lancet Global

Аналіз даних 12 досліджень показав, що в порівнянні з показниками до пандемії частота мертвонародження збільшилася на 28%. Дослідження материнської смертності, які включав новий огляд, були проведені у двох країнах із середнім доходом – Мексиці та Індії. У них материнська смертність у 2020 році зросла приблизно на третину в порівнянні з попереднім роком. Ще 3 дослідження показали, що кількість операцій з приводу ектопічної (позаматкової) вагітності збільшилася майже в 6 разів. В цілому, з огляду на 40 досліджень, показники були гіршими в країнах з низьким і середнім рівнем доходів у порівнянні з багатими країнами.

Третина пацієнтів з COVID-19 через 4 місяці потребували повторної госпіталізації: дослідженням

Джерело: The Guardian

Третина британців, які пройшли лікування від COVID-19 в лікарнях, впродовж 4 наступних місяців знову були госпіталізовані з ускладненнями коронавірусу. Ризики ускладнень після одужання від коронавірусу зростали з віком.