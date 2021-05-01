Новини про коронавірус 1 травня: додаткові дози Pfizer в Україні, критична ситуація в Індії

У МОЗ України заявили, що Україна домовилася про постачання вдвічі більшої партії вакцин Pfizer у 2021 році. Албанія зареєструвала російську вакцину "Супутник V". В Індії за добу виявили понад 400 тисяч нових хворих на коронавірус. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 травня.

Новини про коронавірус в Україні

Поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

За минулу добу, 30 квітня, в Україні підтвердили коронавірус ще у 8 549 людей. Кількість інфікованих з початку епідемії зросла до 2 078 086.

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Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що серед нових хворих – 374 дитини та 145 медпрацівників. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (745), Харківській (730), м Київ (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 051 людину. На жаль, 351 пацієнт помер від ускладнень, викликаних коронавірусом. За добу одужало 14 956 українців.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 078 086 осіб;

одужало – 1 670 481 особа;

летальних випадків – 44 436.

Кількість захворювань в регіонах за 30 квітня:

м. Київ – 671 випадок,

Вінницька область – 196 випадків,

Волинська область – 185 випадків,

Дніпропетровська область – 745 випадків,

Донецька область – 570 випадків,

Житомирська область – 218 випадків,

Закарпатська – 129 випадків,

Запорізька область – 405 випадків,

Івано-Франківська область – 131 випадок,

Київська область – 433 випадки,

Кіровоградська область – 173 випадки,

Луганська область – 157 випадків,

Львівська область – 448 випадків,

Миколаївська область – 245 випадків,

Одеська область – 454 випадки,

Полтавська область – 385 випадків,

Рівненська область – 291 випадок,

Сумська область – 188 випадків,

Тернопільська область – 200 випадків,

Харківська область – 730 випадків,

Херсонська область – 187 випадків,

Хмельницька область – 446 випадків,

Черкаська область – 537 випадків,

Чернівецька область – 98 випадків,

Чернігівська область – 327 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ситуація з вакцинацією

В Україні за минулу добу, 30 квітня, щеплено проти COVID-19 ще 49 985 людей. 752 295 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 752 293 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 260 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).️

Щеплення проводилось 36 мобільними бригадами з імунізації та 1 838 пунктами щеплення.️ Станом на 30 квітня 2021 року до листа очікування записались 506 067 людей. Додамо, що вчора, 30 квітня, Україна також отримала ще пів мільйона доз вакцини від CoronaVac.

"Перша партія вакцини CoronaVac прибула в Україну 25 березня у розмірі 200 тиcяч доз, щеплення нею розпочалося 13 квітня. Загалом Україною законтрактовано 1 мільйон 915 тисяч доз вакцини CoronaVac компанії Sinovac Biotech. Крім того, в Україні використовують вакцини виробників Pfizer та AstraZeneca (Covishield, SKBio)", – написала пресслужба МОЗ.

Кількість щеплень проти коронавірусу в регіонах за 30 квітня:

м. Київ – 6 911 щеплень;

Вінницька область – 2 369 щеплень;

Волинська область – 447 щеплень;

Дніпропетровська область – 3 504 щеплення;

Донецька область – 3 015 щеплень;

Житомирська область – 1 287 щеплень;

Закарпатська – 548 щеплень;

Запорізька область – 1 612 щеплень;

Івано-Франківська область – 219 щеплень;

Київська область – 3 735 щеплень;

Кіровоградська область – 1 434 щеплення;

Луганська область – 531 щеплення;

Львівська область – 1 273 щеплення;

Миколаївська область – 2 176 щеплень;

Одеська область – 1 660 щеплень;

Полтавська область – 2 980 щеплень;

Рівненська область – 1 158 щеплень;

Сумська область – 1 912 щеплень;

Тернопільська область – 1 013 щеплень;

Харківська область – 4 938 щеплень;

Херсонська область – 1 341 щеплення;

Хмельницька область – 1 084 щеплення;

Черкаська область – 2 807 щеплень;

Чернівецька область – 620 щеплень;

Чернігівська область – 1 411 щеплень.

Україна отримає додаткові 10 мільйонів доз вакцини Pfizer

Джерело: МОЗ

У МОЗ України заявили, що Україна домовилася про постачання вдвічі більшої партії вакцин Pfizer протягом 2021 року.

Відповідний контракт з американською компанією підписав очільник МОЗ Максим Степанов. Міністр розповів, що переговори були важкими, але "результат того вартий". За його словами, у сумі законтрактованих вакцин вистачає для того, щоб щепити більшість українців у 2021 році.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Інтервал між введенням першої та другої доз AstraZeneca становитиме до 12 тижнів,

Джерело: МОЗ України

За результатами дослідження, опублікованими у медичному журналі The Lancet, ефективність вакцини AstraZeneca зростала до 81,3%, коли другу дозу вакцини вводили за 12 після першої. У МОЗ України повідомили, що завдяки таким висновкам низка країн світу змінила інтервали щеплення вакциною AstraZeneca.

"На сьогодні, спираючись на досвід цих країн, в Україні Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики також схвалила рекомендації збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio) з 4 до 12 тижнів", – заявили у МОЗ України.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували майже 151 мільйон випадків інфікування коронавірусом. Понад 88 мільйонів пацієнтів вже подолали хворобу, але 3 180 871 хворий помер.

В Індії вперше за добу виявили понад 400 тисяч нових хворих на коронавірус

Джерело: РНБО України

В Індії за минулу добу, 30 квітня, підтвердили рекордну кількість нових хворих на коронавірус – 401 993. Зазначимо, що Індія стала першою у світі країною, де кількість підтверджених хворих на коронавірус за добу перевищила позначку у 400 тисяч.

30 квітня в Індії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 3523 людини. За минулу добу 299 тисяч осіб одужали.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом від початку пандемії COVID-19 у країні сягнула 19,1 мільйона осіб. Загалом у Індії померло майже 212 тисяч інфікованих, одужало – 15,6 мільйона.

Албанія зареєструвала російську вакцину "Супутник V"

Джерело: Твіттер-сторінка @sputnikvaccine

Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку Албанії зареєструвало російську вакцину проти коронавірусу "Супутник V".

В Албанії вже доставлена ​​перша партія російського препарату. У повідомленні пресслужби наголошується, що вакцина вже зареєстрована в 64 країнах.



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