Новини про коронавірус в Україні 1 червня
Ситуація в країні
Джерело: РНБО України
Станом на 1 червня в Україні зафіксовано більш ніж 2,2 мільйона інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. 2 137 з них виявили за минулу добу.
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До лікарень госпіталізували 579 людей з встановленим COVID-19 або наявними ознаками хвороби. Ще 163 інфікованих померли. Натомість одужали – 12 085 пацієнтів.
Впродовж останнього дня весни, 31 травня, в Україні провели 26 468 тестів методом ПЛР. Також було виконано 11 271 тест методом ІФА і застосовано 14 225 експрес-тестів на антиген.
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- Київ – 63
- Вінницька область – 23
- Волинська область – 40
- Дніпропетровська область – 134
- Донецька область – 42
- Житомирська область – 42
- Закарпатська область – 4
- Запорізька область – 69
- Івано-Франківська область – 23
- Київська область – 58
- Кіровоградська область – 3
- Луганська область – 13
- Львівська область – 46
- Миколаївська область – 107
- Одеська область – 17
- Полтавська область – 16
- Рівненська область – 51
- Сумська область – 43
- Тернопільська область – 32
- Харківська область – 68
- Херсонська область – 28
- Хмельницька область – 6
- Черкаська область – 59
- Чернівецька область – 24
- Чернігівська область – 11
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скількох українців вакцинували від коронавірусу за минулу добу
Джерело: МОЗ України
Темпи COVID-вакцинації в Україні досі дуже низькі. За минулу добу, 31 травня, в країні проти коронавірусу вакцинували 13 937 людей. 10 232 з вакцинованих від учора отримали першу дозу вакцини. Натомість ще 3 705 людей вже закінчили імунізацію, отримавши другу дозу вакцини. Щеплення виконувалось 215 мобільними бригадами та 317 пунктами щеплення.
Використання першої дози в регіонах за минулу добу:
- Київ – 1 577
- Вінницька область – 68
- Волинська область – 125
- Дніпропетровська область – 832
- Донецька область – 269
- Житомирська область – 118
- Закарпатська область – 93
- Запорізька область – 448
- Івано-Франківська область – 90
- Київська область – 359
- Кіровоградська область – 272
- Луганська область – 51
- Львівська область – 318
- Миколаївська область – 673
- Одеська область – 429
- Полтавська область – 992
- Рівненська область – 153
- Сумська область – 468
- Тернопільська область – 111
- Харківська область – 1 575
- Херсонська область – 232
- Хмельницька область – 132
- Черкаська область – 122
- Чернівецька область – 24
- Чернігівська область – 699
Скільки українців вакцинували від початку року
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 032 038 людей. З них першу дозу препарату отримали 1 032 036 людей.
Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози препарату 129 482 мешканці країни.
Загалом в Україні використали 1 161 518 доз вакцини проти коронавірусу.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
МОЗ України зареєструвало вакцину AstraZeneca, вироблену в ЄС
Джерело: МОЗ України
Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України 31 травня зареєструвало вакцину проти COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca для екстреного медичного застосування.
У МОЗ запевняють, що до кінця поточного тижня в рамках ініціативи COVAX в Україну мають надійти понад 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca.
Важливо: усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними.
Новини про коронавірус у світі 1 червня
Ситуація з захворюваністю у світі
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії по всьому світу зареєстрували більш ніж 170 мільйонів випадків зараження коронавірусом. 108 мільйонів хворих вже одужали. Натомість 3 548 919 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених недугою. Експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах ці дані можуть бути в рази вищими.
В ЄС офіційно дозволили COVID-вакцинацію дітей та підлітків
Джерело: твітер Стелли Кіріакіді
У ЄС офіційно дозволили вакцинувати дітей препаратом від Pfizer. Єврокомісія погодила рекомендації про щеплення у віці 12 – 15 років.
Нещодавно Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило Pfizer-BioNTech для щеплення дітей у віковій категорії 12 – 15 років. Європейська комісія погодилась з цим рішенням. Про вердикт комісії 31 травня повідомила єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакіді. Відтепер країни ЄС отримали зелене світло для того, аби розширити програму вакцинації молодих людей.