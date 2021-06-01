Новини про коронавірус в Україні 1 червня

Ситуація в країні

Джерело: РНБО України

Станом на 1 червня в Україні зафіксовано більш ніж 2,2 мільйона інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. 2 137 з них виявили за минулу добу.

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До лікарень госпіталізували 579 людей з встановленим COVID-19 або наявними ознаками хвороби. Ще 163 інфікованих померли. Натомість одужали – 12 085 пацієнтів.

Впродовж останнього дня весни, 31 травня, в Україні провели 26 468 тестів методом ПЛР. Також було виконано 11 271 тест методом ІФА і застосовано 14 225 експрес-тестів на антиген.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

  • Київ – 63
  • Вінницька область – 23
  • Волинська область – 40
  • Дніпропетровська область – 134
  • Донецька область – 42
  • Житомирська область – 42
  • Закарпатська область – 4
  • Запорізька область – 69
  • Івано-Франківська область – 23
  • Київська область – 58
  • Кіровоградська область – 3
  • Луганська область – 13
  • Львівська область – 46
  • Миколаївська область – 107
  • Одеська область – 17
  • Полтавська область – 16
  • Рівненська область – 51
  • Сумська область – 43
  • Тернопільська область – 32
  • Харківська область – 68
  • Херсонська область – 28
  • Хмельницька область – 6
  • Черкаська область – 59
  • Чернівецька область – 24
  • Чернігівська область – 11

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скількох українців вакцинували від коронавірусу за минулу добу

Джерело: МОЗ України 

Темпи COVID-вакцинації в Україні досі дуже низькі. За минулу добу, 31 травня, в країні проти коронавірусу вакцинували 13 937 людей. 10 232 з вакцинованих від учора отримали першу дозу вакцини. Натомість ще 3 705 людей вже закінчили імунізацію, отримавши другу дозу вакцини. Щеплення виконувалось 215 мобільними бригадами та 317 пунктами щеплення.

Використання першої дози в регіонах за минулу добу:

  • Київ – 1 577
  • Вінницька область – 68
  • Волинська область – 125
  • Дніпропетровська область – 832
  • Донецька область – 269
  • Житомирська область – 118
  • Закарпатська область – 93
  • Запорізька область – 448
  • Івано-Франківська область – 90
  • Київська область – 359
  • Кіровоградська область – 272
  • Луганська область – 51
  • Львівська область – 318
  • Миколаївська область – 673
  • Одеська область – 429
  • Полтавська область – 992
  • Рівненська область – 153
  • Сумська область – 468
  • Тернопільська область – 111
  • Харківська область – 1 575
  • Херсонська область – 232
  • Хмельницька область – 132
  • Черкаська область – 122
  • Чернівецька область – 24
  • Чернігівська область – 699

Скільки українців вакцинували від початку року

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 032 038 людей. З них першу дозу препарату отримали 1 032 036 людей.

Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози препарату 129 482 мешканці країни.

Загалом в Україні використали 1 161 518 доз вакцини проти коронавірусу.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

МОЗ України зареєструвало вакцину AstraZeneca, вироблену в ЄС

Джерело: МОЗ України

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України 31 травня зареєструвало вакцину проти COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca для екстреного медичного застосування. 

У МОЗ запевняють, що до кінця поточного тижня в рамках ініціативи COVAX в Україну мають надійти понад 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

Важливо: усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними.

Новини про коронавірус у світі 1 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії по всьому світу зареєстрували більш ніж 170 мільйонів випадків зараження коронавірусом. 108 мільйонів хворих вже одужали. Натомість 3 548 919 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених недугою. Експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах ці дані можуть бути в рази вищими.

В ЄС офіційно дозволили COVID-вакцинацію дітей та підлітків

Джерело: твітер Стелли Кіріакіді

У ЄС офіційно дозволили вакцинувати дітей препаратом від Pfizer. Єврокомісія погодила рекомендації про щеплення у віці 12 – 15 років. 

Нещодавно Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило Pfizer-BioNTech для щеплення дітей у віковій категорії 12 – 15 років. Європейська комісія погодилась з цим рішенням. Про вердикт комісії 31 травня повідомила єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакіді. Відтепер країни ЄС отримали зелене світло для того, аби розширити програму вакцинації молодих людей. 