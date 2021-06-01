Новини про коронавірус в Україні 1 червня

Ситуація в країні

Джерело: РНБО України

Станом на 1 червня в Україні зафіксовано більш ніж 2,2 мільйона інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. 2 137 з них виявили за минулу добу.

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До лікарень госпіталізували 579 людей з встановленим COVID-19 або наявними ознаками хвороби. Ще 163 інфікованих померли. Натомість одужали – 12 085 пацієнтів.

Впродовж останнього дня весни, 31 травня, в Україні провели 26 468 тестів методом ПЛР. Також було виконано 11 271 тест методом ІФА і застосовано 14 225 експрес-тестів на антиген.

За весь час пандемії в Україні: виявили – 2 204 631 інфікованого;

одужали – 2 053 167 людей;

померли – 50 699 пацієнтів;

проведено ПЛР-тестувань – 10 207 245.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 63

Вінницька область – 23

Волинська область – 40

Дніпропетровська область – 134

Донецька область – 42

Житомирська область – 42

Закарпатська область – 4

Запорізька область – 69

Івано-Франківська область – 23

Київська область – 58

Кіровоградська область – 3

Луганська область – 13

Львівська область – 46

Миколаївська область – 107

Одеська область – 17

Полтавська область – 16

Рівненська область – 51

Сумська область – 43

Тернопільська область – 32

Харківська область – 68

Херсонська область – 28

Хмельницька область – 6

Черкаська область – 59

Чернівецька область – 24

Чернігівська область – 11

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Скількох українців вакцинували від коронавірусу за минулу добу

Джерело: МОЗ України

Темпи COVID-вакцинації в Україні досі дуже низькі. За минулу добу, 31 травня, в країні проти коронавірусу вакцинували 13 937 людей. 10 232 з вакцинованих від учора отримали першу дозу вакцини. Натомість ще 3 705 людей вже закінчили імунізацію, отримавши другу дозу вакцини. Щеплення виконувалось 215 мобільними бригадами та 317 пунктами щеплення.

Використання першої дози в регіонах за минулу добу:

Київ – 1 577

Вінницька область – 68

Волинська область – 125

Дніпропетровська область – 832

Донецька область – 269

Житомирська область – 118

Закарпатська область – 93

Запорізька область – 448

Івано-Франківська область – 90

Київська область – 359

Кіровоградська область – 272

Луганська область – 51

Львівська область – 318

Миколаївська область – 673

Одеська область – 429

Полтавська область – 992

Рівненська область – 153

Сумська область – 468

Тернопільська область – 111

Харківська область – 1 575

Херсонська область – 232

Хмельницька область – 132

Черкаська область – 122

Чернівецька область – 24

Чернігівська область – 699

Скільки українців вакцинували від початку року

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 032 038 людей. З них першу дозу препарату отримали 1 032 036 людей.

Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози препарату 129 482 мешканці країни.

Загалом в Україні використали 1 161 518 доз вакцини проти коронавірусу.

Станом на 1 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 615 238 людей.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

МОЗ України зареєструвало вакцину AstraZeneca, вироблену в ЄС

Джерело: МОЗ України

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України 31 травня зареєструвало вакцину проти COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca для екстреного медичного застосування.

У МОЗ запевняють, що до кінця поточного тижня в рамках ініціативи COVAX в Україну мають надійти понад 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

Важливо: усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними.

Новини про коронавірус у світі 1 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії по всьому світу зареєстрували більш ніж 170 мільйонів випадків зараження коронавірусом. 108 мільйонів хворих вже одужали. Натомість 3 548 919 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених недугою. Експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах ці дані можуть бути в рази вищими.

В ЄС офіційно дозволили COVID-вакцинацію дітей та підлітків

Джерело: твітер Стелли Кіріакіді

У ЄС офіційно дозволили вакцинувати дітей препаратом від Pfizer. Єврокомісія погодила рекомендації про щеплення у віці 12 – 15 років.

Нещодавно Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило Pfizer-BioNTech для щеплення дітей у віковій категорії 12 – 15 років. Європейська комісія погодилась з цим рішенням. Про вердикт комісії 31 травня повідомила єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакіді. Відтепер країни ЄС отримали зелене світло для того, аби розширити програму вакцинації молодих людей.