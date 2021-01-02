В Україні зафіксовано 5 038 нових випадків зараження COVID-19. Віктор Медведчук заявив, що в Україні "Супутник V" подали на реєстрацію. У МОЗ кажуть, що російський препарат не реєструватимуть. Новий штам коронавірусу є набагато заразнішим. Нідерланди – остання країна ЄС, що розпочне вакцинацію. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 січня.

Новини про коронавірус в Україні 2 січня

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Статистика поширення COVID-19

Станом на 2 січня в Україні коронавірус виявили у 1 069 517 людей. За минулу добу, 1 січня, лабораторії повідомили ще про 5 038 позитивних випадків COVID-19.

За минулу добу одужало 2 606 осіб, загалом – 722 615. На жаль, 1 січня від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 51 людина. Загальна кількість летальних випадків зросла до 18 731.

За весь час пандемії в Україні проведено 5 597 641 ПЛР-тестування.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 112 649 випадків;

Вінницька область – 22 801 випадок;

Волинська область – 33 312 випадки;

Дніпропетровська область – 59 293 випадки;

Донецька область – 37 198 випадків;

Житомирська область – 39 982 випадки;

Закарпатська область – 28 407 випадків;

Запорізька область – 54 717 випадків;

Івано-Франківська область – 43 489 випадків;

Київська область – 60 238 випадків;

Кіровоградська область – 8 544 випадки;

Луганська область – 10 923 випадки;

Львівська область – 62 130 випадків;

Миколаївська область – 31 705 випадків;

Одеська область – 71 889 випадків;

Полтавська область – 36 733 випадки;

Рівненська область – 41 503 випадки;

Сумська область – 41 350 випадків;

Тернопільська область – 34 275 випадків;

Харківська область – 70 212 випадки;

Херсонська область – 18 044 випадки;

Хмельницька область – 39 932 випадки;

Черкаська область – 39 481 випадок;

Чернівецька область – 40 357 випадків;

Чернігівська область – 30 353 випадки.

Коронавірус у ЗСУ

Протягом 1 січня у лавах Збройних сил України COVID-19 підтвердили у 42 людей, 3 з них госпіталізували. Загалом наразі хворіють 1 775 військових. Всього за час епідемії одужати вдалося 12 393 людям, на жаль, померли – 38.

Хворіють зараз 1 775 військових та працівників ЗСУ. На ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебувають 179 людей. Крім того, у найближчі 3 доби у 19 військових завершується термін ізоляції.

За добу 1 січня зафіксували 42 нових випадки захворювання на COVID-19.

Медведчук каже, що у Харкові просять зареєструвати російську вакцину

Проросійський нардеп Віктор Медведчук заявив, що харківська компанія "Біолік" звернулася до МОЗ та Державного експертного центру з проханням зареєструвати російську вакцину від коронавірусу "Спутник V". Втім, у компанії зауважили, що наразі ніяких контрактів не підписували.

Проросійський нардеп зазначив, що російський розробник вакцини вже дав дозвіл на трансферт технології та передачу "Біолік" клітинної лінії для її виробництва.

Він додав, що клінічні дослідження "вакцини" нібито довели її безпеку та ефективність у понад 95% випадків. Заяви на придбання російського препарату, мовляв, вже подали 50 країн світу.

За словами Медведчука, відмовляючись від так званої вакцини Україна позбавляє населення права на "медичний захист від коронавірусу".

У Раді сумніваються, що російську вакцину "Супутник V" зареєструють в Україні

У Верховній Раді сумніваються у реєстрації російської вакцини "Супутник V" в Україні. Голова профільного парламентського комітету Михайло Радуцький каже, що наразі йому нічого невідомо про таку заявку.

"Ми не можемо за законом реєструвати вакцину, яка не має кваліфікації ВООЗ та країн з жорсткою регуляторною політикою", – наголосив Радуцький.



Як відбуватиметься вакцинація в Україні / Інфографіка 24 каналу

Заява МОЗ щодо російської вакцини Відреагували на резонанс щодо "Супутника V" і у МОЗ. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що Україна не реєструватиме російську вакцину. Причина – препарат не пройшов третій етап клінічних випробувань. А цю фразу в Росії запланували лише на грудень 2021-го. Більше на тему тут Україна не використовуватиме російську вакцину проти коронавірусу, – Ляшко Новини про коронавірус у світі 2 січня

Згідно з даними РНБО України, за весь час пандемії COVID-19 у світі інфікувалися майже 84 мільйони людей. Понад 47 мільйонів пацієнтів вже одужали, але 1 828 514 хворих на жаль, померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 20 136 768; Індія – 10 305 788; Бразилія – 7 700 578; Росія – 3 179 898; Франція – 2 697 014.

Новий штам коронавірусу є набагато заразнішим

Професори лондонського Імперського коледжу дослідили новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії, і заявили, що він є набагато заразнішим за попередню версію вірусу.

Професор Аксель Ганді з лондонського Імперського коледжу сказав, що різниця між типами вірусів "досить велика". За словами Ганді, новий штам коронавірусу – "це найсерйозніша зміна вірусу з моменту початку епідемії". Дослідження Імперського коледжу свідчить про те, що передача нового варіанту потроїлася під час локдауну в Британії в листопаді, тоді як попередня версія коронавірусу була зменшена на третину.

Туреччина закрила кордони з Британією через мутований штам COVID-19

У Туреччині знайшли новий штам коронавірусної інфекції в 15-ти людей, які прибули в країну з Великої Британії. Через це Анкара припинила в’їзд в країну з Британії. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Фахреттін Коджа в твіттері.

"В ході проведених досліджень було виявлено мутований варіант коронавірусу у 15 осіб, що в'їхали в нашу країну з Великої Британії. В'їзди на територію Туреччини з цієї країни тимчасово припинені", – заявив він.

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Нідерланди під тиском таки розпочнуть вакцинацію

Нідерланди залишились єдиною країною Євросоюзу, у якій не розпочалась вакцинація від коронавірусу. Під значним тиском громадськості влада таки погодилась розпочати вакцинувати людей з наступного тижня.

Раніше датами для старту щеплення називали 8 або навіть 18 січня. Стільки часу, зазначали у владі країни, потрібно, аби перевірити, чи все гаразд з процесом та препаратами.

Перша побічна реакція від вакцини у Фінляндії

У Фінляндії повідомили про першу побічну реакцію на вакцину від Pfizer та BioNTech. Вакцинувати людей від коронавірусу розпочали одночасно з іншими країнами Євросоюзу – 27 грудня. Яка саме реакція виникла і що відомо про пацієнта – наразі не повідомляють.

Індія та Норвегія відновлять авіасполучення з Британією

Авіасполучення між Індією та Великобританією відновляться 8 січня. Однак протягом двох тижнів здійснюватимуться лише до чотирьох індійських міст й за скороченим графіком. Відновить авіасполучення і Норвегія з 2 січня. Влада зобов'язала всіх, хто прибуває через кордон, проходити тестування на коронавірус.

Латвія також з 2 січня скасує заборону на авіасполучення з Британією. Рішення про припинення польотів було прийнято через поширення нового штаму коронавірусної інфекції.

Грузія посилює карантин

Грузія 3 січня знову посилює карантинні обмеження через COVID-19. У великих містах країни закриваються торгові центри та магазини роздрібної торгівлі. Такі обмеження діятимуть щонайменше до 16 січня.



Окрім цього, 3 – 15 січня влада Грузії оголосила вихідні, тому працюватимуть лише банки, продуктові магазини, зоомагазини, аптеки, найважливіші служби та сервіси.

У Японії роздумують над введенням надзвичайного стану

Губернатори кількох японських префектур звернулись до уряду країни з проханням ввести надзвичайний стан. В країні щодня погіршується ситуація з коронавірусом. В Японії уже виявили випадок мутованого COVID-19 та кількам хворих з так званим британським штамом.



Новий штам COVID-19: що варто знати / Інфографіка 24 каналу