Джерело: 24 канал

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу, 1 січня, в Україні виявили ще 2 394 хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 117 дітей та 213 медпрацівників.

Днем раніше Новини про коронавірус 1 лютого: дані проти антитіла, коли Україна отримає вакцину

Госпіталізували 833 пацієнтів з діагнозом COVID-19 чи підозрою на коронавірусну хворобу. На жаль, від недуги померли ще 156 хворих. Натомість одужали 11 457 людей.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Джерело: 24 канал

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі Сніданку з 1+1 розповів, що планує вакцинуватись проти коронавірусу. За його словами, також хоче зробити щеплення президент Володимир Зеленський. На думку Степанова, якщо президент та прем'єр першими зроблять щеплення, це допоможе збільшити довіру до вакцинації.

Жодна область не відповідає червоній зоні карантину, – Степанов

Джерело: 24 канал

Міністерство охорони здоров'я найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про повернення в Україну адаптивного карантину. Наразі жоден регіон не потрапляє в червону зону. Нині усі області перебувають у жовтих та зелених зонах.

До теми Носити чи не носити: філософія маскового режиму в умовах пандемії

Новини про коронавірус у світі 2 лютого

Статистика захворюваності у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 103 мільйонів інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них більш ніж 57 мільйонів вже одужали, але 2 239 649 пацієнтів померли.

До кінця літа Меркель пообіцяла усім німцям вакцину проти COVID-19

Джерело: Укрінформ

Канцлерка Ангела Меркель заявила, що вже до кінця літа 2021 року кожен охочий німець зможе отримати вакцину проти коронавірусу. Вакцини має вистачити для усіх 73 мільйонів дорослих жителів Німеччини.

Темно-червоний на карті: ЄС запровадив нову зону карантину

Джерело: Рада Євросоюзу У понеділок, 1 лютого, Рада Євросоюзу додала новий колір до зон карантинних обмежень – темно-червоний. Раніше їх було лише 5: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений та сірий. У темно-червону зону потраплятимуть регіони, де фіксуватимуть значну активність коронавірусу. У США кількість вакцинованих від коронавірусу перевищила число тих, хто заразився

У США найшвидші темпи вакцинації проти коронавірусу у світі. Наразі кількість вакцинованих більше, ніж офіційно підтверджених випадків інфікування. Від початку масової імунізації 1 або 2 дози вакцини отримали вже 26,5 мільйонів мешканців США. В той час, як загальна кількість зареєстрованих хворих на COVID-19 в країні становить 26,3 мільйона.

ВООЗ дала оптимістичні прогнози щодо пандемії COVID-19

Джерело: ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про можливість контролювати рівень коронавірусної інфекції через зменшення кількості хворих на COVID-19. Генеральний директор організації Тедрос Гебреєсус розповів, що третій тиждень поспіль кількість випадків зараження коронавірусом у всьому світі зменшується. Водночас в деяких країнах захворюваність все ще зростає, але на глобальному рівні ситуація обнадійлива.