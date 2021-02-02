Новини про коронавірус 2 лютого: МОЗ може змінити план вакцинації, новий прогноз від ВООЗ
МОЗ може змінити план вакцинації, аби президент і прем'єр зробили щеплення першими. ЄС запровадив нову зону карантину. У США кількість вакцинованих від коронавірусу перевищила число тих, хто заразився. ВООЗ дала оптимістичні прогнози щодо пандемії COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 лютого.
Джерело: 24 канал
Новини про коронавірус в Україні 2 лютого
Ситуація з коронавірусом в Україні
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу, 1 січня, в Україні виявили ще 2 394 хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 117 дітей та 213 медпрацівників.
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Госпіталізували 833 пацієнтів з діагнозом COVID-19 чи підозрою на коронавірусну хворобу. На жаль, від недуги померли ще 156 хворих. Натомість одужали 11 457 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 285 випадків;
- Вінницька область – 61 випадок;
- Волинська область – 99 випадків;
- Дніпропетровська область – 104 випадки;
- Донецька область – 55 випадків;
- Житомирська область – 14 випадків;
- Закарпатська область – 91 випадок;
- Запорізька область – 217 випадків;
- Івано-Франківська область – 278 випадків;
- Київська область – 120 випадків;
- Кіровоградська область – 12 випадків;
- Луганська область – 38 випадків;
- Львівська область – 114 випадків;
- Миколаївська область – 27 випадків;
- Одеська область – 131 випадок;
- Полтавська область – 98 випадків;
- Рівненська область – 54 випадки;
- Сумська область – 20 випадків;
- Тернопільська область – 63 випадки;
- Харківська область – 158 випадків;
- Херсонська область – 19 випадків;
- Хмельницька область – 13 випадків;
- Черкаська область – 157 випадків;
- Чернівецька область – 159 випадків;
- Чернігівська область – 7 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
МОЗ може змінити план вакцинації, аби президент і прем'єр зробили щеплення першими
Джерело: 24 канал
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі Сніданку з 1+1 розповів, що планує вакцинуватись проти коронавірусу. За його словами, також хоче зробити щеплення президент Володимир Зеленський. На думку Степанова, якщо президент та прем'єр першими зроблять щеплення, це допоможе збільшити довіру до вакцинації.
Жодна область не відповідає червоній зоні карантину, – Степанов
Джерело: 24 канал
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Новини про коронавірус у світі 2 лютого
Статистика захворюваності у світі
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 103 мільйонів інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них більш ніж 57 мільйонів вже одужали, але 2 239 649 пацієнтів померли.
До кінця літа Меркель пообіцяла усім німцям вакцину проти COVID-19
Джерело: Укрінформ
Канцлерка Ангела Меркель заявила, що вже до кінця літа 2021 року кожен охочий німець зможе отримати вакцину проти коронавірусу. Вакцини має вистачити для усіх 73 мільйонів дорослих жителів Німеччини.
Темно-червоний на карті: ЄС запровадив нову зону карантину
Джерело: Рада Євросоюзу
У США кількість вакцинованих від коронавірусу перевищила число тих, хто заразився
Джерело: Bloomberg
ВООЗ дала оптимістичні прогнози щодо пандемії COVID-19
Джерело: ВООЗ
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про можливість контролювати рівень коронавірусної інфекції через зменшення кількості хворих на COVID-19. Генеральний директор організації Тедрос Гебреєсус розповів, що третій тиждень поспіль кількість випадків зараження коронавірусом у всьому світі зменшується. Водночас в деяких країнах захворюваність все ще зростає, але на глобальному рівні ситуація обнадійлива.
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