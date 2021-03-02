Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні виявили 5 336 випадків зараження коронавірусом. Серед нових хворих – 308 дітей та 218 медпрацівників.

Днем раніше Новини про коронавірус 1 березня: Степанов отримав щеплення, сайт для запису на вакцинацію

За останню добу найбільшу кількість хворих зафіксували в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та у Києві (463).

За цей самий період до лікарень госпіталізували 1 410 хворих. Ще 162 людини померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Натомість виписали 5 194 пацієнти.

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Впродовж 1 березня в У 54 994 тестувань.країні здійснили Методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104). За весь час пандемії в Україні проведели 6 948 980 ПЛР-тестувань.

Джерело: телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

За минулу добу, 1 березня, в Україні проти коронавірусу вакцинувалося 1 764 людини. Від початку кампанії масової вакцинації проти коронавірусу в Україні першу дозу вакцини ввели 4 905 громадянам.

Джерело: брифінг Максима Степанова

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 1 березня публічно вакцинувався препаратом Covishield. Нині він розповів, що почувається нормально і може продовжувати працювати у звичному темпі.

На Донбасі Зеленського вакцинували від COVID-19

Джерело: твітер Володимира Зеленського

У вівторок, 2 березня, президента Володимира Зеленського вакцинували проти коронавірусу. Це відбулося під час робочої поїздки українського лідера на Донбас. Президента вакцинували препаратом від AstraZeneca індійського виробництва.

Новини про коронавірус у світі 2 березня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували більш ніж 114 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Понад 64 мільйони людей вже одужали, але 2 526 579 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

У Молдові стартувала вакцинація проти коронавірусу

Джерело: Newsmaker

У сусідній Молдові 2 березня почали вакцинацію проти коронавірусу препаратом від AstraZeneca. Найперше щеплення робитимуть медикам. Процес вакцинації у Молдові складатиметься з 3 етапів. Під час першого планують вакцинувати 70 тисяч медичних та соціальних працівників.

У Китаї роблять анальні тести на коронавірус: японці скаржаться на це і просять припинити

Джерело: BBC Україна

Японія попросила Китай припинити вимагати від японських громадян робити анальні тести на коронавірусну інфекцію під час в'їзду до країни. Китайська влада вважає, що анальні тести на коронавірус "можуть підвищити рівень виявлення інфікованих людей". Водночас твердження викликало суперечки серед фахівців.

Дослідження коронавірусу

Чи можна заразитися коронавірусом через вакцину

Джерело: Громадське радіо

Інфекціоністка Ольга Кобевко пояснила, що вакциною проти коронавірусу не можна інфікуватись, адже у м’язі вірус не зможе існувати. І сама вакцина не містить живого вірусу.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

У ВООЗ не рекомендують гідроксихлорохін для профілактики COVID-19

Джерело: ВООЗ

У ВООЗ не рекомендують протималярійний препарат гідроксихлорохін в якості засобу для профілактики захворювання COVID-19. Згідно з отриманими свідченнями, гідроксихлорохін "не продемонстрував значного ефекту на рівень смертності та госпіталізації". Крім того, експерти констатували, що цей препарат "не робить значного ефекту на лабораторно підтверджені випадки зараження і, ймовірно, підвищує ризик згубних наслідків".

Чи може носіння маски нашкодити здоров'ю

Джерело: Journal of Allergy and Clinical Immunology

Усі люди можуть сказати, що носити маски не дуже приємно і комфортно. Багато людей, особливо ті, хто мають проблеми з диханням, відмовляються їх носити, боячись задихнутися. Наприклад, астматики. Лікарі з США провели власне дослідження і довели, що це не більше ніж міф. Маски не зменшують рівень кисню в крові.

Вакцина Pfizer менш ефективна для людей з ожирінням, – дослідження

Джерело: The Guardian

Вакцина Pfizer/BioNTech проти COVID-19 може бути менш ефективною для людей з ожирінням. Під час дослідження на 248 медичних працівниках у людей з ожирінням виробилася лише половина антитіл у відповідь на 2-гу дозу вакцини в порівнянні зі здоровими пацієнтами.