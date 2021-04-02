В Україні зафіксували рекордну кількість інфікованих коронавірусом – серед хворих багато дітей. Критична ситуація на Київщині – вільних місць у лікарнях в край мало. Першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали понад 267 тисяч українців. У ВООЗ назвали новий епіцентр пандемії. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 квітня.

Новини про коронавірус в Україні

Рекордна захворюваність

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні зареєстрували ще 19 893 хворих на коронавірус – це рекордний показник від початку пандемії, серед нових хворих багато дітей – 834, а також 484 медпрацівники. Окрім цього, за цей самий період від недуги померла найбільша кількість хворих.

Днем раніше Зросла смертність, "південноафриканський" штам в Україні

Так, від учора померли 433 пацієнти з COVID-19. Тож загальна кількість летальних випадків від коронавірусу в країні зросла до 33 679.

До лікарень госпіталізували 5 040 хворих з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність недуги. Натомість одужали – 10 287 людей. Від початку пандемії – 1 333 370.

Темпи тестування

Впродовж 1 квітня в Україні провели 58 944 тестування методом ПЛР. Окрім цього, були проведені тести ІФА – 22 564, а також дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 8 238 849 ПЛР-тестувань. Станом на 2 квітня у країні захворіли на коронавірус 1 711 630 людей.

Як проходить вакцинальна кампанія в Україні

Впродовж вчорашнього дня в Україні проти коронавірусу вакцинували 19 097 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 267 833 мешканців України. З них вакцинацію закінчили (тобто отримали 2 дози препарату) лише 2 людини.

Станом на 1 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 393 078 громадян.

Статистика нових хворих та щеплень в регіонах

Київ – 1 164 випадки/ 1 710 щеплень;

Вінницька область – 815 випадків/ 800 щеплень;

Волинська область – 522 випадки/ 570 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 178 випадків/ 1 340 щеплень;

Донецька область – 852 випадки/ 640 щеплень;

Житомирська область – 855 випадків/ 850 щеплень;

Закарпатська – 389 випадків/ 730 щеплень;

Запорізька область – 755 випадків/ 960 щеплень;

Івано-Франківська область – 415 випадків/ 837 щеплень;

Київська область – 1 156 випадків/ 930 щеплень;

Кіровоградська область – 166 випадків/ 460 щеплень;

Луганська область – 187 випадків/ 440 щеплень;

Львівська область – 1 668 випадків/ 1 160 щеплення;

Миколаївська область – 456 випадків/ 830 щеплень;

Одеська область – 1 608 випадків/ 630 щеплень;

Полтавська область – 693 випадки/ 870 щеплень;

Рівненська область – 635 випадків/ 480 щеплень;

Сумська область – 786 випадків/ 500 щеплень;

Тернопільська область – 710 випадків/ 490 щеплень;

Харківська область – 1 494 випадки/ 1 030 щеплень;

Херсонська область – 221 випадок/ 40 щеплень;

Хмельницька область – 1 351 випадок/ 700 щеплень;

Черкаська область – 768 випадків/ 1 440 щеплень;

Чернівецька область – 466 випадків/ 400 щеплень;

Чернігівська область – 583 випадки/ 260 щеплень.

Читайте матеріал 24 каналу про те, чому в Україні почастішали тяжкі випадки захворюваності на коронавірус у дітей: що треба знати про перебіг хвороби та ризики ускладнень.

У Києві зайнято майже 84% ліжок із киснем: ситуація в лікарнях напружена

Джерело: Максим Степанов

У Києві напружена ситуація у лікарнях через епідемію коронавірусу. У медзакладах майже заповнені місця з системою подачі кисню. В столиці, зі слів міністра охорони здоров’я найгірша ситуація з вільними місцями для хворих на COVID-19.

Втім, у тих регіонах, які перші потрапили до "червоної зони" ситуація покращується. Заповненість ліжок там близько 50% і нижче.

"Південноафриканський" штам коронавірусу в Україні: на скільки він небезпечний

Під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що у 2 областях України виявили штам коронавірусу з ПАР.

Довідка: Україна регулярно надсилає за кордон зразки пацієнтів з COVID-19 для виявлення мутацій коронавірусу.

Під час останніх досліджень виявилось, що у всіх областях курсує "британський" штам. А у ще двох областях зафіксували "південноафриканський" варіант. Втім журналістам 24 каналу Центр громадського здоров'я повідомив, що за їхніми даними, "південноафриканський" штам коронавірусу виявили лише в 1 області України.

Центр надіслав на опрацювання 338 зразків. Результати такі: мутований штам В.1.351, більш відомий як "південноафриканський", зафіксували у Полтавській області.

Детально На Полтавщині циркулює "південноафриканський" штам коронавірусу

У Тернополі можуть посилити карантин: нові обмеження для ресторанів і магазинів

Джерело: фейсбук Сергія Надала

У Тернополі готують нові карантинні обмеження. Вони передусім будуть стосуватися закладів харчування. А з порушеннями в торгових центрах будуть боротися кількістю візків. Посилення карантину в Тернополі може розпочатися 12 квітня.

Ситуація з інфікуванням у місті – критична. Це обговорили на засіданні тернопільського штабу боротьби з коронавірусом. Однак посилення епідеміологічних обмежень може не відбутись, якщо захворюваність піде на спад.

Новини про коронавірус у світі 2 квітня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 129 мільйонів хворих на COVID-19. Більш ніж 73 мільйони з них вже подолали хворобу. Але 2 828 215 хворих пішли з життя від ускладнень, спричинених хворобою.

ВООЗ назвала новий епіцентр COVID-19

Джерело: ВООЗ

Представниця Всесвітньої охорони здоров'я заявила, що Бразилія стала епіцентром пандемії коронавірусу. Там циркулює більш трансмісивний варіант вірусу.

Низка штатів Бразилії перебуває у критичному стані, медичні установи переповнені.

Коротко про ситуацію в Бразилії На країну припадає чверть усіх щоденних смертей від COVID-19 у світі. Це значно більше, ніж в будь-який інший окремо взятій країні.

Напередодні в країні зафіксували добовий рекорд смертності. Впродовж одного дня від недуги померли 3 869 людей.

Від початку пандемії в країні виявили 12,8 мільйона інфікованих. З них 2,8 мільйона пішли з життя.

З них 2,8 мільйона пішли з життя. Наприкінці 2020 року в Бразилії виявили новий штам коронавірусу – P.1. Мутація стійка до імунітету, який сформувався у пацієнтів, що вже перехворіли.

Таїланд скоротив карантин для вакцинованих від COVID туристів

Джерело: Associated Press

Влада Таїланду вдвічі скоротила двотижневу самоізоляцію для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу. Нові правила діють з 1 квітня.

Невакциновані мандрівники проведуть на карантині 10 днів. За винятком тих, хто в'їжджає з 11 країн Африки, вони досі повинні сидіти на самоізоляції 14 днів.

Дослідження про коронавірус

Від постковідного синдрому страждає кожен 7

Джерело: MedicalXpress

Згідно з дослідженням, проведеним у Великій Британії, майже кожен 7 пацієнт з COVID-19 відчуває симптоми хвороби як мінімум 12 тижнів. Тобто так званий постковідний синдром.

Хто найчастіше страждає від постковідного синдрому