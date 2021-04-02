Новини про коронавірус 2 квітня: новий епіцентр пандемії, рекордна захворюваність в Україні
В Україні зафіксували рекордну кількість інфікованих коронавірусом – серед хворих багато дітей. Критична ситуація на Київщині – вільних місць у лікарнях в край мало. Першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали понад 267 тисяч українців. У ВООЗ назвали новий епіцентр пандемії. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 квітня.
Джерело:24 канал
Новини про коронавірус в Україні
Рекордна захворюваність
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу в Україні зареєстрували ще 19 893 хворих на коронавірус – це рекордний показник від початку пандемії, серед нових хворих багато дітей – 834, а також 484 медпрацівники. Окрім цього, за цей самий період від недуги померла найбільша кількість хворих.
Днем раніше Зросла смертність, "південноафриканський" штам в Україні
Так, від учора померли 433 пацієнти з COVID-19. Тож загальна кількість летальних випадків від коронавірусу в країні зросла до 33 679.
До лікарень госпіталізували 5 040 хворих з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність недуги. Натомість одужали – 10 287 людей. Від початку пандемії – 1 333 370.
Темпи тестування
Впродовж 1 квітня в Україні провели 58 944 тестування методом ПЛР. Окрім цього, були проведені тести ІФА – 22 564, а також дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219.
Як проходить вакцинальна кампанія в Україні
Впродовж вчорашнього дня в Україні проти коронавірусу вакцинували 19 097 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 267 833 мешканців України. З них вакцинацію закінчили (тобто отримали 2 дози препарату) лише 2 людини.
Станом на 1 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 393 078 громадян.
Статистика нових хворих та щеплень в регіонах
- Київ – 1 164 випадки/ 1 710 щеплень;
- Вінницька область – 815 випадків/ 800 щеплень;
- Волинська область – 522 випадки/ 570 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 178 випадків/ 1 340 щеплень;
- Донецька область – 852 випадки/ 640 щеплень;
- Житомирська область – 855 випадків/ 850 щеплень;
- Закарпатська – 389 випадків/ 730 щеплень;
- Запорізька область – 755 випадків/ 960 щеплень;
- Івано-Франківська область – 415 випадків/ 837 щеплень;
- Київська область – 1 156 випадків/ 930 щеплень;
- Кіровоградська область – 166 випадків/ 460 щеплень;
- Луганська область – 187 випадків/ 440 щеплень;
- Львівська область – 1 668 випадків/ 1 160 щеплення;
- Миколаївська область – 456 випадків/ 830 щеплень;
- Одеська область – 1 608 випадків/ 630 щеплень;
- Полтавська область – 693 випадки/ 870 щеплень;
- Рівненська область – 635 випадків/ 480 щеплень;
- Сумська область – 786 випадків/ 500 щеплень;
- Тернопільська область – 710 випадків/ 490 щеплень;
- Харківська область – 1 494 випадки/ 1 030 щеплень;
- Херсонська область – 221 випадок/ 40 щеплень;
- Хмельницька область – 1 351 випадок/ 700 щеплень;
- Черкаська область – 768 випадків/ 1 440 щеплень;
- Чернівецька область – 466 випадків/ 400 щеплень;
- Чернігівська область – 583 випадки/ 260 щеплень.
У Києві зайнято майже 84% ліжок із киснем: ситуація в лікарнях напружена
Джерело: Максим Степанов
У Києві напружена ситуація у лікарнях через епідемію коронавірусу. У медзакладах майже заповнені місця з системою подачі кисню. В столиці, зі слів міністра охорони здоров’я найгірша ситуація з вільними місцями для хворих на COVID-19.
Втім, у тих регіонах, які перші потрапили до "червоної зони" ситуація покращується. Заповненість ліжок там близько 50% і нижче.
"Південноафриканський" штам коронавірусу в Україні: на скільки він небезпечний
Під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що у 2 областях України виявили штам коронавірусу з ПАР.
Під час останніх досліджень виявилось, що у всіх областях курсує "британський" штам. А у ще двох областях зафіксували "південноафриканський" варіант. Втім журналістам 24 каналу Центр громадського здоров'я повідомив, що за їхніми даними, "південноафриканський" штам коронавірусу виявили лише в 1 області України.
Центр надіслав на опрацювання 338 зразків. Результати такі: мутований штам В.1.351, більш відомий як "південноафриканський", зафіксували у Полтавській області.
Детально На Полтавщині циркулює "південноафриканський" штам коронавірусу
У Тернополі можуть посилити карантин: нові обмеження для ресторанів і магазинів
Джерело: фейсбук Сергія Надала
У Тернополі готують нові карантинні обмеження. Вони передусім будуть стосуватися закладів харчування. А з порушеннями в торгових центрах будуть боротися кількістю візків. Посилення карантину в Тернополі може розпочатися 12 квітня.
Ситуація з інфікуванням у місті – критична. Це обговорили на засіданні тернопільського штабу боротьби з коронавірусом. Однак посилення епідеміологічних обмежень може не відбутись, якщо захворюваність піде на спад.
Новини про коронавірус у світі 2 квітня
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі виявили понад 129 мільйонів хворих на COVID-19. Більш ніж 73 мільйони з них вже подолали хворобу. Але 2 828 215 хворих пішли з життя від ускладнень, спричинених хворобою.
ВООЗ назвала новий епіцентр COVID-19
Джерело: ВООЗ
Представниця Всесвітньої охорони здоров'я заявила, що Бразилія стала епіцентром пандемії коронавірусу. Там циркулює більш трансмісивний варіант вірусу.
Низка штатів Бразилії перебуває у критичному стані, медичні установи переповнені.
Таїланд скоротив карантин для вакцинованих від COVID туристів
Джерело: Associated Press
Влада Таїланду вдвічі скоротила двотижневу самоізоляцію для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу. Нові правила діють з 1 квітня.
Невакциновані мандрівники проведуть на карантині 10 днів. За винятком тих, хто в'їжджає з 11 країн Африки, вони досі повинні сидіти на самоізоляції 14 днів.
Дослідження про коронавірус
Від постковідного синдрому страждає кожен 7
Джерело: MedicalXpress
Згідно з дослідженням, проведеним у Великій Британії, майже кожен 7 пацієнт з COVID-19 відчуває симптоми хвороби як мінімум 12 тижнів. Тобто так званий постковідний синдром.
Хто найчастіше страждає від постковідного синдрому
- Жінки частіше (14,7%) повідомляли про такі тривалі симптоми COVID-19, ніж чоловіки (12,7%).
- Люди у віці 35 – 49 років частіше за все повідомляли про симптоми через 5 тижнів (25,6%).
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