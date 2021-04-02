Новини про коронавірус 2 квітня: новий епіцентр пандемії, рекордна захворюваність в Україні

Джерело:24 канал
В Україні зафіксували рекордну кількість інфікованих коронавірусом – серед хворих багато дітей. Критична ситуація на Київщині – вільних місць у лікарнях в край мало. Першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали понад 267 тисяч українців. У ВООЗ назвали новий епіцентр пандемії. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 квітня.
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу в Україні зареєстрували ще 19 893 хворих на коронавірус – це рекордний показник від початку пандемії, серед нових хворих багато дітей – 834, а також 484 медпрацівники. Окрім цього, за цей самий період від недуги померла найбільша кількість хворих.
Днем раніше Зросла смертність, "південноафриканський" штам в Україні
Так, від учора померли 433 пацієнти з COVID-19. Тож загальна кількість летальних випадків від коронавірусу в країні зросла до 33 679.
До лікарень госпіталізували 5 040 хворих з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність недуги. Натомість одужали – 10 287 людей. Від початку пандемії – 1 333 370.
Впродовж 1 квітня в Україні провели 58 944 тестування методом ПЛР. Окрім цього, були проведені тести ІФА – 22 564, а також дослідження експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219.Загалом від початку пандемії в Україні провели 8 238 849 ПЛР-тестувань. Станом на 2 квітня у країні захворіли на коронавірус 1 711 630 людей.
Впродовж вчорашнього дня в Україні проти коронавірусу вакцинували 19 097 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 267 833 мешканців України. З них вакцинацію закінчили (тобто отримали 2 дози препарату) лише 2 людини.
Станом на 1 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 393 078 громадян.
Джерело: Максим Степанов
У Києві напружена ситуація у лікарнях через епідемію коронавірусу. У медзакладах майже заповнені місця з системою подачі кисню. В столиці, зі слів міністра охорони здоров’я найгірша ситуація з вільними місцями для хворих на COVID-19.
Втім, у тих регіонах, які перші потрапили до "червоної зони" ситуація покращується. Заповненість ліжок там близько 50% і нижче.
Під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що у 2 областях України виявили штам коронавірусу з ПАР.Довідка: Україна регулярно надсилає за кордон зразки пацієнтів з COVID-19 для виявлення мутацій коронавірусу.
Під час останніх досліджень виявилось, що у всіх областях курсує "британський" штам. А у ще двох областях зафіксували "південноафриканський" варіант. Втім журналістам 24 каналу Центр громадського здоров'я повідомив, що за їхніми даними, "південноафриканський" штам коронавірусу виявили лише в 1 області України.
Центр надіслав на опрацювання 338 зразків. Результати такі: мутований штам В.1.351, більш відомий як "південноафриканський", зафіксували у Полтавській області.
Детально На Полтавщині циркулює "південноафриканський" штам коронавірусу
Джерело: фейсбук Сергія Надала
У Тернополі готують нові карантинні обмеження. Вони передусім будуть стосуватися закладів харчування. А з порушеннями в торгових центрах будуть боротися кількістю візків. Посилення карантину в Тернополі може розпочатися 12 квітня.
Ситуація з інфікуванням у місті – критична. Це обговорили на засіданні тернопільського штабу боротьби з коронавірусом. Однак посилення епідеміологічних обмежень може не відбутись, якщо захворюваність піде на спад.
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі виявили понад 129 мільйонів хворих на COVID-19. Більш ніж 73 мільйони з них вже подолали хворобу. Але 2 828 215 хворих пішли з життя від ускладнень, спричинених хворобою.
Джерело: ВООЗ
Представниця Всесвітньої охорони здоров'я заявила, що Бразилія стала епіцентром пандемії коронавірусу. Там циркулює більш трансмісивний варіант вірусу.
Низка штатів Бразилії перебуває у критичному стані, медичні установи переповнені.
Джерело: Associated Press
Влада Таїланду вдвічі скоротила двотижневу самоізоляцію для тих, хто отримав щеплення від коронавірусу. Нові правила діють з 1 квітня.
Невакциновані мандрівники проведуть на карантині 10 днів. За винятком тих, хто в'їжджає з 11 країн Африки, вони досі повинні сидіти на самоізоляції 14 днів.
Джерело: MedicalXpress
Згідно з дослідженням, проведеним у Великій Британії, майже кожен 7 пацієнт з COVID-19 відчуває симптоми хвороби як мінімум 12 тижнів. Тобто так званий постковідний синдром.