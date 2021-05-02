Новини про коронавірус в Україні 2 травня

Поширення COVID-19 в країні: кількість госпіталізацій зросла

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні виявили 5 094 нових випадків зараження коронавірусом. За цей самий період до лікарень госпіталізували 3 199 хворих. Ще 160 пацієнтів померли, а ось 5 784 людей виписали з лікарень.

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Впродовж 1 травня в Україні провели 43 405 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 21 609,

методом ІФА – 3 878,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 918.

Загалом станом на ранок 2 травня в Україні провели 9 477 843 ПЛР-тести на виявлення коронавірусу.

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 2 083 180 хворих на коронавірус. 44 596 пацієнтів померло, але 1 676 265 людям вдалося подолати недугу.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 2 661 українця. Натомість від початку вакцинальної кампанії від недуги імунізували 754 926 мешканців країни. З них 290 людей закінчили вакцинацію (тобто отримали 2 дози вакцини).

Станом на 1 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалась 507 901 людина.

Кількість нових хворих та щеплень в регіонах:

Київ – 177 випадків/ 74 щеплення;

Вінницька область – 100 випадків/ 74 щеплення;

Волинська область – 120 випадків/ 40 щеплень;

Дніпропетровська область – 804 випадки/ 104 щеплення;

Донецька область – 418 випадків/ 350 щеплень;

Житомирська область – 193 випадки/ 78 щеплень;

Закарпатська – 9 випадків/ 83 щеплення;

Запорізька область – 100 випадків/ 20 щеплень;

Івано-Франківська область – 56 випадків/ 0 щеплень;

Київська область – 255 випадків/ 156 щеплень;

Кіровоградська область – 131 випадок/ 0 щеплень;

Луганська область – 37 випадків/ 0 щеплень;

Львівська область – 203 випадки/ 20 щеплень;

Миколаївська область – 232 випадки/ 425 щеплень;

Одеська область – 296 випадків/ 287 щеплень;

Полтавська область – 127 випадків/ 20 щеплень;

Рівненська область – 183 випадки/ 140 щеплень;

Сумська область – 175 випадків/ 190 щеплень;

Тернопільська область – 181 випадок/ 0 щеплень;

Харківська область – 344 випадки/ 246 щеплень;

Херсонська область – 187 випадків/ 50 щеплень;

Хмельницька область – 209 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область – 273 випадки/ 127 щеплень;

Чернівецька область – 273 випадків/ 83 щеплення;

Чернігівська область – 197 випадків/ 94 щеплення.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Без масок і без дистанції: у Лаврі забули про коронавірус під час великодніх богослужінь

Джерело: телеграм-канал "Великий Київ"

У Києво-Печерській лаврі в неділю, 2 травня, на великодню літургію зібралося багато людей. Вони повністю заповнили храм, про соціальну дистанцію ніхто навіть не згадав. Парафіяни також забули про масковий режим. У натовпі важко знайти того, хто б прикрив обличчя, лише де-не-де видніється маска, і та на підборідді.



Правила на Великдень / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус у ЗСУ: напередодні свята до лікарні госпіталізували 1 військового

Джерело: Командування Медичних сил Збройних Сил України

За минулу добу, 1 травня, у лавах ЗСУ зареєстрували 7 нових випадків зараження коронавірусом. 1 пацієнта довелося госпіталізувати до лікарні. За цей самий період проти COVID-19 вакцинували 434 військових та працівників ЗСУ. Станом на 2 травня в Збройних Силах України від коронавірусу лікуються 1352 людей. 23 327 хворих одужали, але 81 інфікований помер. Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 1 дозу вакцини отримали 47 095 людей. 3 178 з них військові медики.

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Новини про коронавірус у світі 2 травня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 152 мільйони випадків зараження коронавірусом. Понад 90 мільйонів інфікованих одужали, але 3 192 910 хворих, на жаль, померли.

У Росії пенсіонерів заохочували вакцинуватися безкоштовними яйцями

Джерело: Интерфакс

Мешканцям Хабаровського краю віком від 60 років пропонували безкоштовний десяток яєць. Їх видавали в обмін на щеплення проти коронавірусу. Загалом птахофабрики виділили на це дійство 1 400 упаковок яєць.

В Індії шахраї продавали COVID-хворим вогнегасники замість кисневих балонів

Джерело: Hindustan Times

У Делі двох чоловіків заарештували за шахрайство. Вони продавали вогнегасники під виглядом кисневих балонів, які необхідні пацієнтам з середнім та важким перебігом коронавірусу. Один такий псевдокисневий балон коштував у шахраїв 10 000 фунтів стерлінгів. Внаслідок обману помер 32-річний пацієнт, для якого закупили обладнання. Якби він отримав справжній кисневий балон, це могло б врятувати йому життя.

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Дослідження коронавірусу

Одна доза COVID-вакцини захищає від нових штамів, але не всіх: кого саме

Джерело: Science

Вчені з Великої Британії виявили, що 1 доза вакцини проти коронавірусу підвищує захист від "британського" і "південноафриканського" штамів SARS-CoV-2. Але лише у тих людей, які хворіли на COVID-19 раніше.