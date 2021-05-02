Новини про коронавірус в Україні 2 травня
Поширення COVID-19 в країні: кількість госпіталізацій зросла
Джерело: фейсбук Максима Степанова
За минулу добу в Україні виявили 5 094 нових випадків зараження коронавірусом. За цей самий період до лікарень госпіталізували 3 199 хворих. Ще 160 пацієнтів померли, а ось 5 784 людей виписали з лікарень.
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Впродовж 1 травня в Україні провели 43 405 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 21 609,
- методом ІФА – 3 878,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 918.
Загалом станом на ранок 2 травня в Україні провели 9 477 843 ПЛР-тести на виявлення коронавірусу.
Темпи вакцинації в Україні
За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 2 661 українця. Натомість від початку вакцинальної кампанії від недуги імунізували 754 926 мешканців країни. З них 290 людей закінчили вакцинацію (тобто отримали 2 дози вакцини).
Станом на 1 травня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалась 507 901 людина.
Кількість нових хворих та щеплень в регіонах:
- Київ – 177 випадків/ 74 щеплення;
- Вінницька область – 100 випадків/ 74 щеплення;
- Волинська область – 120 випадків/ 40 щеплень;
- Дніпропетровська область – 804 випадки/ 104 щеплення;
- Донецька область – 418 випадків/ 350 щеплень;
- Житомирська область – 193 випадки/ 78 щеплень;
- Закарпатська – 9 випадків/ 83 щеплення;
- Запорізька область – 100 випадків/ 20 щеплень;
- Івано-Франківська область – 56 випадків/ 0 щеплень;
- Київська область – 255 випадків/ 156 щеплень;
- Кіровоградська область – 131 випадок/ 0 щеплень;
- Луганська область – 37 випадків/ 0 щеплень;
- Львівська область – 203 випадки/ 20 щеплень;
- Миколаївська область – 232 випадки/ 425 щеплень;
- Одеська область – 296 випадків/ 287 щеплень;
- Полтавська область – 127 випадків/ 20 щеплень;
- Рівненська область – 183 випадки/ 140 щеплень;
- Сумська область – 175 випадків/ 190 щеплень;
- Тернопільська область – 181 випадок/ 0 щеплень;
- Харківська область – 344 випадки/ 246 щеплень;
- Херсонська область – 187 випадків/ 50 щеплень;
- Хмельницька область – 209 випадків/ 0 щеплень;
- Черкаська область – 273 випадки/ 127 щеплень;
- Чернівецька область – 273 випадків/ 83 щеплення;
- Чернігівська область – 197 випадків/ 94 щеплення.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Без масок і без дистанції: у Лаврі забули про коронавірус під час великодніх богослужінь
Джерело: телеграм-канал "Великий Київ"
У Києво-Печерській лаврі в неділю, 2 травня, на великодню літургію зібралося багато людей. Вони повністю заповнили храм, про соціальну дистанцію ніхто навіть не згадав. Парафіяни також забули про масковий режим. У натовпі важко знайти того, хто б прикрив обличчя, лише де-не-де видніється маска, і та на підборідді.
Правила на Великдень / Інфографіка 24 каналу
Коронавірус у ЗСУ: напередодні свята до лікарні госпіталізували 1 військового
Джерело: Командування Медичних сил Збройних Сил України
За минулу добу, 1 травня, у лавах ЗСУ зареєстрували 7 нових випадків зараження коронавірусом. 1 пацієнта довелося госпіталізувати до лікарні. За цей самий період проти COVID-19 вакцинували 434 військових та працівників ЗСУ. Станом на 2 травня в Збройних Силах України від коронавірусу лікуються 1352 людей. 23 327 хворих одужали, але 81 інфікований помер. Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 1 дозу вакцини отримали 47 095 людей. 3 178 з них військові медики.
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Новини про коронавірус у світі 2 травня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 152 мільйони випадків зараження коронавірусом. Понад 90 мільйонів інфікованих одужали, але 3 192 910 хворих, на жаль, померли.
У Росії пенсіонерів заохочували вакцинуватися безкоштовними яйцями
Джерело: Интерфакс
Мешканцям Хабаровського краю віком від 60 років пропонували безкоштовний десяток яєць. Їх видавали в обмін на щеплення проти коронавірусу. Загалом птахофабрики виділили на це дійство 1 400 упаковок яєць.
В Індії шахраї продавали COVID-хворим вогнегасники замість кисневих балонів
Джерело: Hindustan Times
У Делі двох чоловіків заарештували за шахрайство. Вони продавали вогнегасники під виглядом кисневих балонів, які необхідні пацієнтам з середнім та важким перебігом коронавірусу. Один такий псевдокисневий балон коштував у шахраїв 10 000 фунтів стерлінгів. Внаслідок обману помер 32-річний пацієнт, для якого закупили обладнання. Якби він отримав справжній кисневий балон, це могло б врятувати йому життя.
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Дослідження коронавірусу
Одна доза COVID-вакцини захищає від нових штамів, але не всіх: кого саме
Джерело: Science
Вчені з Великої Британії виявили, що 1 доза вакцини проти коронавірусу підвищує захист від "британського" і "південноафриканського" штамів SARS-CoV-2. Але лише у тих людей, які хворіли на COVID-19 раніше.