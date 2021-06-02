Новини про коронавірус в Україні 2 червня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 1 червня, в Україні інфікування коронавірусною інфекцією зафіксували у 2 205 людей. Серед них – 104 дитини та 85 медпрацівників. Госпіталізації потребували 1 262 пацієнти з вираженою симптоматикою COVID-19. Водночас видужали від коронавірусу 9 405 мешканців країни.
Днем раніше Новини про коронавірус 1 червня: ВООЗ схвалила Sinovac, вакцинація підлітків
За добу протестовано:
- ️ методом ПЛР – 27 936 осіб,
- ️ методом ІФА – 11 348 осіб,
- ️ експрес-тестами – 25 592 особи.
Україна на другому місці за смертністю в Європі
Джерело: Worldometers
У МОЗ України повідомили про смерть 158 людей за добу через ускладнення, викликані коронавірусом. Таким чином, вчора Україна опинилася на другому місці в Європі за смертністю від коронавірусу.
Ситуація з COVID-19 в регіонах:
- м. Київ — 473 випадки;
- Вінницька область — 45 випадків;
- Волинська область — 53 випадки;
- Дніпропетровська область — 94 випадки;
- Донецька область — 112 випадків;
- Житомирська область — 49 випадків;
- Закарпатська область — 43 випадки;
- Запорізька область — 124 випадки;
- Івано-Франківська область — 53 випадки;
- Київська область — 178 випадків;
- Кіровоградська область — 33 випадки;
- Луганська область — 24 випадки;
- Львівська область — 70 випадків;
- Миколаївська область — 70 випадків;
- Одеська область — 54 випадки;
- Полтавська область — 30 випадків;
- Рівненська область — 104 випадки;
- Сумська область — 72 випадки;
- Тернопільська область — 43 випадки;
- Харківська область — 139 випадків;
- Херсонська область — 74 випадки;
- Хмельницька область — 57 випадків;
- Черкаська область — 83 випадки;
- Чернівецька область — 46 випадків;
- Чернігівська область — 82 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Туреччина відклала вимогу ПЛР-тестів для українських туристів
Джерело: Посольство України в Туреччині
1 червня стало відомо, що Туреччина повернула вимогу ПЛР-тестів для туристів, які прибувають з України. Однак того ж дня нововведення дещо змінили.
Посольство Туреччини в Україні уточнило, що вимогу відстрочили до 3 червня включно. Згідно з даними дипломатів, нові правила почнуть фактично застосовуватися не з 1 червня, як зазначено в документі, а з 4 червня.
Більше про це Які документи потрібні для в'їзду в Туреччину
Новини про коронавірус у світі 2 червня
Ситуація з захворюваністю у світі
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії по всьому світу зареєстрували понад 171 мільйон випадків інфікування коронавірусом. Майже 109 мільйонів хворих вже одужали. Натомість 3 564 182 пацієнти померли від ускладнень, спричинених недугою. Експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах ці дані можуть бути в рази вищими.
У Британії вперше за 10 місяців не зафіксували жодної смерті від COVID-19
У Великій Британії за 1 червня не зафіксували жодного летального випадку через коронавірус вперше за останні 10 місяців. Один з провідних науковців з відстеження вірусів в країні заявив, що "вакцини працюють".
Однак 1 червня у Великій Британії був вихідний день (з англ. Bank Holiday). Тому, дані про летальні випадки могли просто не внести в офіційну статистику.
Ізраїль перевіряє можливі зв'язки між вакциною Pfizer і випадками міокардиту
Джерело: US News
В Ізраїлі зареєстрували 275 випадків міокардиту у період з грудня 2020 року по травень 2021 року серед 5 мільйонів щеплених людей. Ймовірно, це пов'язано з вакцинацією.
Нове дослідження свідчить, що "існує ймовірний зв'язок між прийомом другої дози (вакцини Pfizer) та появою міокардиту серед чоловіків у віці від 16 до 30 років".
Міокардит – це запальне захворювання міокарда, яке виникає внаслідок впливу різноманітних факторів та супроводжується інфільтрацією імунними клітинами та некрозом кардіоміоцитів.
В Індії повідомили про тривожні симптоми у дітей через ковід
Джерело: The Print
Уряд Індії застерігає, що нова мутація коронавірусу може стати більш небезпечною для дітей, якщо відбудеться зміна поведінки вірусу або динаміки епідеміології.
У дітей все частіше фіксують"мультисистемний запальний синдром". Через це в Індії працюватиме національна група для вивчення педіатричних ускладнень, пов'язаних з інфекцією.
Дослідження про коронавірус
Коронавірус впливає на підшлункову залозу
Джерело: Cell
Відомо, що ризик смерті від коронавірусної інфекції у людей з цукровим діабетом 1 типу в 3,5 раза вище в порівнянні не діабетиками, з діабетом 2 типу – у два рази вище. На думку вчених, це може бути пов'язано з реакцією клітин підшлункової залози на патоген.
Тож, вчені Медичної школи Стенфордського університету припустили, що вірус може інфікувати безпосередньо підшлункову залозу, як і органи дихальних шляхів.