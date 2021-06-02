Новини про коронавірус 2 червня: випадки міокардиту після вакцинації, Туреччина не вимагає ПЛР

В Україні значно знизилась захворюваність на коронавірус – інфікувались впродовж минулої доби близько 2 тисяч людей, натомість видужали – понад 9 тисяч. Туреччина скасувала вимогу на ПЛР-тест від українських туристів. У Великій Британії вперше не зареєстрували жодного летального випадку. В Індії у дітей фіксують "тривожні симптоми". Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 2 червня.

Новини про коронавірус в Україні 2 червня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 1 червня, в Україні інфікування коронавірусною інфекцією зафіксували у 2 205 людей. Серед них – 104 дитини та 85 медпрацівників. Госпіталізації потребували 1 262 пацієнти з вираженою симптоматикою COVID-19. Водночас видужали від коронавірусу 9 405 мешканців країни.

Днем раніше Новини про коронавірус 1 червня: ВООЗ схвалила Sinovac, вакцинація підлітків

За добу протестовано:

️ методом ПЛР – 27 936 осіб,

️ методом ІФА – 11 348 осіб,

️ експрес-тестами – 25 592 особи.

Україна на другому місці за смертністю в Європі

Джерело: Worldometers

У МОЗ України повідомили про смерть 158 людей за добу через ускладнення, викликані коронавірусом. Таким чином, вчора Україна опинилася на другому місці в Європі за смертністю від коронавірусу.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 206 836 осіб;

одужало – 2 062 572 особи;

летальних випадків – 50 857;

проведено ПЛР-тестувань – 10 235 181.

Ситуація з COVID-19 в регіонах:

м. Київ — 473 випадки;

Вінницька область — 45 випадків;

Волинська область — 53 випадки;

Дніпропетровська область — 94 випадки;

Донецька область — 112 випадків;

Житомирська область — 49 випадків;

Закарпатська область — 43 випадки;

Запорізька область — 124 випадки;

Івано-Франківська область — 53 випадки;

Київська область — 178 випадків;

Кіровоградська область — 33 випадки;

Луганська область — 24 випадки;

Львівська область — 70 випадків;

Миколаївська область — 70 випадків;

Одеська область — 54 випадки;

Полтавська область — 30 випадків;

Рівненська область — 104 випадки;

Сумська область — 72 випадки;

Тернопільська область — 43 випадки;

Харківська область — 139 випадків;

Херсонська область — 74 випадки;

Хмельницька область — 57 випадків;

Черкаська область — 83 випадки;

Чернівецька область — 46 випадків;

Чернігівська область — 82 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Туреччина відклала вимогу ПЛР-тестів для українських туристів

Джерело: Посольство України в Туреччині

1 червня стало відомо, що Туреччина повернула вимогу ПЛР-тестів для туристів, які прибувають з України. Однак того ж дня нововведення дещо змінили.

Посольство Туреччини в Україні уточнило, що вимогу відстрочили до 3 червня включно. Згідно з даними дипломатів, нові правила почнуть фактично застосовуватися не з 1 червня, як зазначено в документі, а з 4 червня.

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Новини про коронавірус у світі 2 червня Ситуація з захворюваністю у світі Джерело: РНБО України Від початку пандемії по всьому світу зареєстрували понад 171 мільйон випадків інфікування коронавірусом. Майже 109 мільйонів хворих вже одужали. Натомість 3 564 182 пацієнти померли від ускладнень, спричинених недугою. Експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах ці дані можуть бути в рази вищими. У Британії вперше за 10 місяців не зафіксували жодної смерті від COVID-19 Джерело: Daily Mail У Великій Британії за 1 червня не зафіксували жодного летального випадку через коронавірус вперше за останні 10 місяців. Один з провідних науковців з відстеження вірусів в країні заявив, що "вакцини працюють". Однак 1 червня у Великій Британії був вихідний день (з англ. Bank Holiday). Тому, дані про летальні випадки могли просто не внести в офіційну статистику. Ізраїль перевіряє можливі зв'язки між вакциною Pfizer і випадками міокардиту Джерело: US News В Ізраїлі зареєстрували 275 випадків міокардиту у період з грудня 2020 року по травень 2021 року серед 5 мільйонів щеплених людей. Ймовірно, це пов'язано з вакцинацією. Нове дослідження свідчить, що "існує ймовірний зв'язок між прийомом другої дози (вакцини Pfizer) та появою міокардиту серед чоловіків у віці від 16 до 30 років". Міокардит – що це? Міокардит – ​це запальне захворювання міокарда, яке виникає внаслідок впливу різноманітних факторів та супроводжується інфільтрацією імунними клітинами та некрозом кардіоміоцитів. В Індії повідомили про тривожні симптоми у дітей через ковід Джерело: The Print Уряд Індії застерігає, що нова мутація коронавірусу може стати більш небезпечною для дітей, якщо відбудеться зміна поведінки вірусу або динаміки епідеміології. У дітей все частіше фіксують"мультисистемний запальний синдром". Через це в Індії працюватиме національна група для вивчення педіатричних ускладнень, пов'язаних з інфекцією.

Дослідження про коронавірус

Коронавірус впливає на підшлункову залозу

Джерело: Cell

Відомо, що ризик смерті від коронавірусної інфекції у людей з цукровим діабетом 1 типу в 3,5 раза вище в порівнянні не діабетиками, з діабетом 2 типу – у два рази вище. На думку вчених, це може бути пов'язано з реакцією клітин підшлункової залози на патоген.

Тож, вчені Медичної школи Стенфордського університету припустили, що вірус може інфікувати безпосередньо підшлункову залозу, як і органи дихальних шляхів.

Фахівці досліджували зразки тканини підшлункової залози у дев'яти померлих від COVID-19 та виявили частинки вірусу в бета-клітинах, які продукують інсулін – гормон, що знижує рівень глюкози в крові.