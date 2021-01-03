Україна могла отримати нижчу ціну на вакцину від COVID-19: Степанов сам призначив постачальника. Росіяни хочуть випробувати комбінацію двох вакцин проти COVID-19 в Україні. Через COVID-19 морги у США переповнені – холодильники для тіл почали здавати в оренду. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 січня.

Новини про коронавірус в Україні 3 січня

За минулу добу, 2 січня, в Україні виявили 4 576 нових хворих на коронавірус. З них 158 дітей та 172 медпрацівники, повідомляє 24 канал.

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Одужалих за цей період більше – виписали 6 250 пацієнтів. Натомість кількість померлих внаслідок хвороби зросла на 123. До лікарень госпіталізували 1 306 хворих.

За минулу добу в Україні зробили 14 576 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР – 12 362, а методом ІФА – 2 214.

Станом на 3 січня 2021 року в Україні виявили 1 074 093 випадки зараження коронавірусом. 18 854 хворих померли, але 728 865 пацієнтів – одужали. Від початку пандемії українські лабораторії здійснили 5 610 003 тестувань методом ПЛР.

Захворюваність в регіонах:

Київ – 370 випадків;

Вінницька область – 66 випадків;

Волинська область – 93 випадки;

Дніпропетровська область – 404 випадки;

Донецька область – 200 випадків;

Житомирська область – 25 випадків;

Закарпатська область – 78 випадків;

Запорізька область – 301 випадок;

Івано-Франківська область – 99 випадків;

Київська область – 303 випадки;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 85 випадків;

Львівська область – 433 випадки;

Миколаївська область – 454 випадки;

Одеська область – 426 випадків;

Полтавська область – 197 випадків;

Рівненська область – 75 випадків;

Сумська область – 147 випадків;

Тернопільська область – 59 випадків;

Харківська область – 68 випадків;

Херсонська область – 115 випадків;

Хмельницька область – 14 випадків;

Черкаська область – 244 випадки;

Чернівецька область – 146 випадків;

Чернігівська область – 152 випадки.

Коронавірус у ЗСУ: за добу зареєстрували рекордно низьку кількість нових хворих

За минулу добу в Україні виявили лише 10 нових випадків зараження на COVID-19 серед бійців ЗСУ. Водночас одразу 6 з них довелося госпіталізувати. Станом на 3 січня на COVID-19 хворіє 1 756 військових та працівників ЗС. Від початку пандемії недугу подолали 12 422 людей, але ще 38 померли.

Україна могла отримати нижчу ціну на вакцину від COVID-19: Степанов сам призначив постачальника

Очільник МОЗ Максим Степанов самостійно призначив постачальника вакцини проти коронавірусу для України. Якби не це, ціна за дозу вакцини від Sinovac могла б коштувати на 1 долар дешевше. Окрім того, якби не дії МОЗ, Україна нині могла б мати 2 угоди на постачання. Детальніше читайте за посиланням.

Росіяни хочуть випробувати комбінацію двох вакцин проти COVID-19 в Україні

Розробники російської вакцини проти коронавірусу "Супутник-V" хочуть випробувати її в Україні. У комбінації з препаратом від AstraZeneca й Оксфордського університету.

В Україні захворюваність на COVID-19 перевищує норму у понад 7 разів

Станом на неділю, 3 січня, захворюваність на коронавірус в Україні перевищує норму у понад 7 разів. Наразі показник становить 287,9 на 100 тисяч населення. Норма – 40 заражених на 100 тисяч населення. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Новини про коронавірус у світі 3 січня

Згідно з даними РНБО України, за весь час пандемії COVID-19 у світі інфікувалися майже 84 мільйони людей. Понад 47 мільйонів пацієнтів вже одужали, але 1 836 872 хворих на жаль, померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 20 430 802; Індія – 10 323 965; Бразилія – 7 716 405; Росія – 3 203 743; Франція – 2 700 480.

Росіяни можуть отримати сертифікати вакцинації проти COVID-19: фото

Росіяни, які зроблять щеплення проти коронавірусу, зможуть отримати сертифікат підтвердження. Наразі невідомо, чи надаватиме він людям якісь особливі права.



Російський сертифікат вакцинації проти коронавірусу / Фото ТАСС

Лікарка потрапила до реанімації після щеплення вакциною від Pfizer-BioNTech

У Мексиці 32-річну лікарку госпіталізували після введення вакцини проти коронавірусу від фармкомпаній Pfizer та BioNTech. У неї виникла сильна алергічна реакція, зокрема: судоми, ускладнене дихання та висип. Міністерство охорони здоров'я Мексики повідомило, що попередній діагноз – енцефаломієліт. Це запалення головного та спинного мозку. У відомстві додали, що в анамнезі лікарки повідомлялось про алергічні реакції.

Через COVID-19 морги переповнені: у США почали здавати в оренду холодильники для тіл

США залишається країною, яка найбільше постраждала від пандемії. Ситуація настільки критична, що не вистачає моргів для людей, які померли від коронавірусу. Найгірша ситуація наразі у Каліфорнії. На півдні штат в похоронних бюро не вистачає місць. Власниця похоронного бюро в Лос-Анджелесі Магда Мальдонадо зазначила, що зараз бюро проводить по 30 церемоній на день. За її словами, це у 6 разів більше, ніж зазвичай.

У Великій Британії дозволять змішувати різні вакцини проти COVID-19: за яких умов

Велика Британія розробила план, який дозволяє вводити пацієнтам різні вакцини проти коронавірусу під час першої та другої ін'єкції. Але цей метод використовуватимуть дуже рідко – у випадку нестачі вакцин або коли невідомо, першу дози якої вакцини отримав пацієнт.

До теми Як формували ціну на вакцину від СOVID-19 для України: пояснення "Медзакупівель"

У Ватикані розповіли, коли почнуть вакцинацію проти COVID-19

У Ватикані планують почати вакцинацію проти COVID-19 вже протягом найближчих днів. Впродовж другої половини січня 2021 року медики та люди похилого віку зможуть отримати щеплення.

У китайському місті Хейхе зупинили громадський транспорт через COVID-19

Влада китайського міста Хейхе, що у північно-східній провінції Хейлунцзян, вирішила припинити роботу міського громадського транспорту. Все тому, що в місті виявили 4 нових хворих на COVID-19.

Вечірка тривала 40 годин: в Іспанії посилюють карантин через новорічні святкування

В Іспанії 3 січня введуть обмеження на пересування на території Андалусії, Мадрида і Арагона. Окрім того, у Мадридському регіоні з 4 січня заборонять в'їзд і виїзд. Причиною стали можливі наслідки новорічної вечірки, яка тривала понад 40 годин. На святкування приїхало понад сотні гостей.