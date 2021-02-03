В Україні високий показник пацієнтів з коронавірусом, які потребують госпіталізації, так за минулу добу до лікарень потрапили понад 2 тисячі пацієнтів з симптоматикою COVID-19. Україна готується до старту вакцинації. Сьогодні повідомили, якими препаратами здійснюватимуть щеплення першочергово. У світі активно триває масова вакцинація. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 лютого.

Джерело: 24 канал

Новини про коронавірус в Україні 3 лютого

Днем раніше Новини про коронавірус 2 лютого: 55 наслідків COVID-19, новий прогноз від ВООЗ

Актуальна статистика

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Станом на 3 лютого в Україні за добу зареєстрували 3 285 нових хворих на COVID-19, серед них 156 дітей та 186 медпрацівників. Впродовж доби до лікарень госпіталізували 2 159 людей з підтвердженим коронавірусом або вираженими симптомами, які потребували медичної допомоги.

Окрім кількості госпіталізацій, в Україні зросла й смертність. Так, від учора на території країни зареєстрували ще 165 летальних випадків серед хворих на коронавірус.

Натомість людей, які одужали від коронавірусу знову більше, ніж нових інфікованих – 10 101 проти 3 285.

Кількість проведених тестів

Ситуація з тестуванням дещо покращилась. За згаданий період в Україні здійснили 43 643 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР – 25 235, а методом ІФА – 18 408.

Натомість від початку пандемії в Україні провели всього 6 299 699 тестів методом ПЛР.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 330 випадків;

Вінницька область – 192 випадки;

Волинська область – 94 випадки;

Дніпропетровська область – 122 випадки;

Донецька область – 102 випадки;

Житомирська область – 62 випадки;

Закарпатська область – 129 випадків;

Запорізька область – 211 випадків;

Івано-Франківська область – 298 випадків;

Київська область – 164 випадки;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 61 випадок;

Львівська область – 182 випадки;

Миколаївська область – 65 випадків;

Одеська область – 177 випадків;

Полтавська область – 192 випадки;

Рівненська область – 101 випадок;

Сумська область – 74 випадки;

Тернопільська область – 120 випадків;

Харківська область – 230 випадків;

Херсонська область – 23 випадки;

Хмельницька область – 0 випадків;

Черкаська область – 98 випадків;

Чернівецька область – 165 випадків;

Чернігівська область – 53 випадки.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Загальна статистика захворюваності на COVID-19 в Україні: Станом на 3 лютого в Україні зареєстрували 1 227 164 пацієнтів.

1 045 473 з них вже одужали.

Померли від ускладнень хвороби 23 089 пацієнтів з COVID-19.

За добу у Хмельницькій області не виявили жодного інфікованого

За минулу добу, 2 лютого, на Хмельниччині не зареєстрували жодного пацієнта з COVID-19. Натомість одужало ще 175 людей.

Так, згідно з даними РНБО, від учора у жодного мешканця Хмельниччини коронавірус не підтвердили.

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Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу

МОЗ запровадив модуль імунізації

Джерело: 24 канал

Міністерство охорони здоров'я запровадило модуль імунізації населення України. Він необхідний для зберігання даних про COVID-вакцинацію.

Модуль буде мати всі необхідні міжнародні стандарти зберігання даних, про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер.

Спочатку українців щепитимуть вакциною Pfizer, а потім – AstraZeneca

Вакцинація в Україні проти коронавірусу розпочнеться у лютому 2021 року. Спочатку в країну надійде партія вакцин від Pfizer-BioNTech.

Джерело: "Прямий"

В ефірі телеканалу "Прямий" головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко розповів про порядок постачання вакцин в Україну.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Статистика захворюваності у світі 3 лютого

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 103 мільйони інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них близько 58 мільйонів вже одужали, але 2 254 172 пацієнти померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Експерти ВООЗ відвідали лабораторію в Ухані

Джерело: AFP

Зранку 3 лютого інспектори ВООЗ відвідали вірусологічну лабораторію в китайському місті Ухань. Яка, згідно з суперечливою теорією, могла стати джерелом коронавірусу.

Експерти ВООЗ пробули в інституті майже 4 години. Пізніше Дашак написав у твіттері, що це була "надзвичайно важлива та відверта дискусія".

ВООЗ: Якщо більшість світу не вакцинується проти COVID-19, це призведе до нових мутацій

Джерело: Foreign Policy

Слабка співпраця між країнами є серйозною перешкодою на шляху до вакцинації, яка необхідна для закінчення пандемії.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що попри збільшення кількості варіантів вакцин проти коронавірусу, виробничі потужності можуть задовольнити лише невелику частину глобальних потреб.

Важлива довідка щодо вакцинації проти COVID-19 в світі: Загалом 7 вакцин доступні для загального користування в обмежених кількостях щонайменше в 66 країнах.

США, Велика Британія, Ізраїль та країни ЄС вже розпочали вакцинацію населення.

Станом на 3 лютого у 66 країнах світу ввели вже понад 66 мільйонів доз.

Вакцини розподілені нерівномірно між країнами.

Громадянам деяких держав, можливо, доведеться чекати на вакцину до 2022 року або й довше. Інформація згідно з розслідуванням видання Bloomerg.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Дослідження щодо коронавірусу

Людям з коронавірусом не можна близько контактувати з домашніми тваринами

Джерело: CNN

Немає доказів того, що домашні тварини беруть участь в поширенні коронавірусу і можуть заразити людину. Однак вони можуть заразитися самі й можливо навіть постраждати від інфекції.