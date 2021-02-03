Новини про коронавірус 3 лютого: модуль імунізації в Україні, важлива заява ВООЗ щодо вакцинації

В Україні високий показник пацієнтів з коронавірусом, які потребують госпіталізації, так за минулу добу до лікарень потрапили понад 2 тисячі пацієнтів з симптоматикою COVID-19. Україна готується до старту вакцинації. Сьогодні повідомили, якими препаратами здійснюватимуть щеплення першочергово. У світі активно триває масова вакцинація. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 лютого.
Джерело: 24 канал
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Джерело: фейсбук Максима Степанова
Станом на 3 лютого в Україні за добу зареєстрували 3 285 нових хворих на COVID-19, серед них 156 дітей та 186 медпрацівників. Впродовж доби до лікарень госпіталізували 2 159 людей з підтвердженим коронавірусом або вираженими симптомами, які потребували медичної допомоги.
Окрім кількості госпіталізацій, в Україні зросла й смертність. Так, від учора на території країни зареєстрували ще 165 летальних випадків серед хворих на коронавірус.Натомість людей, які одужали від коронавірусу знову більше, ніж нових інфікованих – 10 101 проти 3 285.
Ситуація з тестуванням дещо покращилась. За згаданий період в Україні здійснили 43 643 тестів на коронавірус. З них методом ПЛР – 25 235, а методом ІФА – 18 408.
Натомість від початку пандемії в Україні провели всього 6 299 699 тестів методом ПЛР.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Загальна статистика захворюваності на COVID-19 в Україні:
За минулу добу, 2 лютого, на Хмельниччині не зареєстрували жодного пацієнта з COVID-19. Натомість одужало ще 175 людей.
Так, згідно з даними РНБО, від учора у жодного мешканця Хмельниччини коронавірус не підтвердили.
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Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу
Джерело: 24 канал
Міністерство охорони здоров'я запровадило модуль імунізації населення України. Він необхідний для зберігання даних про COVID-вакцинацію.
Модуль буде мати всі необхідні міжнародні стандарти зберігання даних, про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер.
Вакцинація в Україні проти коронавірусу розпочнеться у лютому 2021 року. Спочатку в країну надійде партія вакцин від Pfizer-BioNTech.
Джерело: "Прямий"
В ефірі телеканалу "Прямий" головний санлікар країни та заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко розповів про порядок постачання вакцин в Україну.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 103 мільйони інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них близько 58 мільйонів вже одужали, але 2 254 172 пацієнти померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Джерело: AFP
Зранку 3 лютого інспектори ВООЗ відвідали вірусологічну лабораторію в китайському місті Ухань. Яка, згідно з суперечливою теорією, могла стати джерелом коронавірусу.
Експерти ВООЗ пробули в інституті майже 4 години. Пізніше Дашак написав у твіттері, що це була "надзвичайно важлива та відверта дискусія".
Джерело: Foreign Policy
Слабка співпраця між країнами є серйозною перешкодою на шляху до вакцинації, яка необхідна для закінчення пандемії.
Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що попри збільшення кількості варіантів вакцин проти коронавірусу, виробничі потужності можуть задовольнити лише невелику частину глобальних потреб.
Важлива довідка щодо вакцинації проти COVID-19 в світі:
Інформація згідно з розслідуванням видання Bloomerg.
Джерело: CNN