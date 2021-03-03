Новини про коронавірус 3 березня: в Україні зросла захворюваність, Техас відмовився від масок
В Україні фіксують зростання захворюваності на коронавірус. Ймовірно, це пов'язано із мутаціями вірусу. Водночас в Україні немає потужностей, щоб визначати різні варіанти коронавірусу. Вакцинація триває, зокрема Володимир Зеленський розповів про свій стан після вакцинації. У Техасі скасували носіння масок. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі.
Джерело:24 канал
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: фейсбук Максима Степанова
Станом на 3 березня добовий приріст хворих на коронавірус в Україні – 7 235 хворих, з них 429 дітей та 319 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 3 486 пацієнтів з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання.
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На жаль, ще 189 пацієнтів померли внаслідок ускладнень. Водночас видужали – 5 118 людей.
Від початку пандемії в Україні:
- захворіли – 1 364 705 мешканців;
- одужали – 1 182 036 пацієнтів;
- померли – 26 397 хворих;
Ситуація з тестуванням
Впродовж минулої доби в Україні провели 85 043 тестів на коронавірус. 34 945 з них методом ПЛР, а ще 17 688 – методом ІФА. Також було зроблено 32 410 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Загалом станом на 3 березня в країні здійснили 6 983 925 ПЛР-тестувань.
Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
- Київ – 655 випадків;
- Вінницька область – 577 випадків;
- Волинська область – 211 випадків;
- Дніпропетровська область – 238 випадків;
- Донецька область – 232 випадки;
- Житомирська область – 296 випадків;
- Закарпатська область – 479 випадків;
- Запорізька область – 219 випадків;
- Івано-Франківська область – 640 випадків;
- Київська область – 427 випадків;
- Кіровоградська область – 85 випадків;
- Луганська область – 47 випадків;
- Львівська область – 403 випадки;
- Миколаївська область – 197 випадків;
- Одеська область – 309 випадків;
- Полтавська область – 148 випадків;
- Рівненська область – 217 випадки;
- Сумська область – 132 випадки;
- Тернопільська область – 343 випадки;
- Харківська область – 394 випадки;
- Херсонська область – 40 випадків;
- Хмельницька область – 295 випадків;
- Черкаська область – 130 випадків;
- Чернівецька область – 495 випадків;
- Чернігівська область – 59 випадків.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Ускладнений коронавірус помолодшав, – лікар
Джерело: Укрінформ
Директор Закарпатського центру легеневих хвороб Василь Скрип повідомив, що коронавірус помолодшав не менше ніж на 10 років. Нині у реанімаціях перебувають значно молодші люди, ніж було на початку пандемії.
На Закарпатті погіршилась ситуація з коронавірусом. Там фіксують багато важких випадків захворювання серед пацієнтів віком від 50 років без супутніх патологій.
Радуцький пов'язує зростання захворюваності на COVID-19 в Україні з мутаціями вірусу
Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що зростання захворюваності може бути пов'язано з мутаціями вірусу.
За його словами, Україна виходить на чергову хвилю коронавірусу. Також зростання захворюваності пов'язано з тим, що люди трохи розслабилися після послаблених карантинних обмежень.
Івано-Франківськ просить більше вакцин проти COVID-19 та додаткові ліжка
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в прямому ефірі одного з телеканалів звернувся до Кабінету міністрів з проханням надати місту можливість розгорнути додаткові ліжка та надати більше вакцин проти коронавірусу.
Марцінків закликав уряд допомогти з розгортанням додаткових ліжок в медичних закладах й надати більше вакцин.
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Як почувається Зеленський після вакцинації
Володимир Зеленський провакцинувався від COVID-19 2 березня. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів сьогодні, 3 березня, що жодних ускладнень у президента не виникло.
Степанов зауважив, що мав розмову із Володимиром Зеленським. Президент розповів йому, що почувається чудово і жодних ускладнень не зауважив.
Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Які штами коронавірусу лютують в Україні
В Україні зараз циркулюють європейський, італійський, іспанський штами коронавірусу. Інших мутацій поки що не виявлено. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, Україна надіслала в німецьку клініку зразки для перевірки на нові штами коронавірусу.
Новини про коронавірус у світі 3 березня
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували більш ніж 114 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Понад 64 мільйони людей вже одужали, але 2 549 752 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
У Нідерландах прогримів вибух біля центру тестування
Джерело: NOS
У Нідерландах біля центру, де тестують на коронавірус, 3 березня стався вибух. Інцидент трапився у місті Бовенкарспел. Про постраждалих не повідомляють.
У будівлі центру для тестування від потужного удару повибивало вікна. На місці працюють вибухотехніки.За попередньою версією фахівців, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Його вмонтували у металеву трубу назовні приміщення. У центрі у цей час був охоронець, проте, на щастя, він не постраждав.
Техас і Міссісіпі скасували маски та карантинні обмеження
Джерело: NBC News
Американські штати Техас та Міссісіпі оголосили про скасування режиму обов'язкового носіння масок та дозволили бізнесу повернутися до звичної роботи. У Білому домі засудили таке рішення, там вважають його помилковим.
Водночас США є лідером у світі за кількістю хворих на коронавірус громадян. Станом на 3 березня 2021 року у Сполучених Штатах зафіксували понад 29 мільйонів випадків зараження COVID-19.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу
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