В Україні фіксують зростання захворюваності на коронавірус. Ймовірно, це пов'язано із мутаціями вірусу. Водночас в Україні немає потужностей, щоб визначати різні варіанти коронавірусу. Вакцинація триває, зокрема Володимир Зеленський розповів про свій стан після вакцинації. У Техасі скасували носіння масок. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Станом на 3 березня добовий приріст хворих на коронавірус в Україні – 7 235 хворих, з них 429 дітей та 319 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 3 486 пацієнтів з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання.

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На жаль, ще 189 пацієнтів померли внаслідок ускладнень. Водночас видужали – 5 118 людей.

Від початку пандемії в Україні:

захворіли – 1 364 705 мешканців;

одужали – 1 182 036 пацієнтів;

померли – 26 397 хворих;

Ситуація з тестуванням

Впродовж минулої доби в Україні провели 85 043 тестів на коронавірус. 34 945 з них методом ПЛР, а ще 17 688 – методом ІФА. Також було зроблено 32 410 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом станом на 3 березня в країні здійснили 6 983 925 ПЛР-тестувань.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 655 випадків;

Вінницька область – 577 випадків;

Волинська область – 211 випадків;

Дніпропетровська область – 238 випадків;

Донецька область – 232 випадки;

Житомирська область – 296 випадків;

Закарпатська область – 479 випадків;

Запорізька область – 219 випадків;

Івано-Франківська область – 640 випадків;

Київська область – 427 випадків;

Кіровоградська область – 85 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 403 випадки;

Миколаївська область – 197 випадків;

Одеська область – 309 випадків;

Полтавська область – 148 випадків;

Рівненська область – 217 випадки;

Сумська область – 132 випадки;

Тернопільська область – 343 випадки;

Харківська область – 394 випадки;

Херсонська область – 40 випадків;

Хмельницька область – 295 випадків;

Черкаська область – 130 випадків;

Чернівецька область – 495 випадків;

Чернігівська область – 59 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Ускладнений коронавірус помолодшав, – лікар

Джерело: Укрінформ

Директор Закарпатського центру легеневих хвороб Василь Скрип повідомив, що коронавірус помолодшав не менше ніж на 10 років. Нині у реанімаціях перебувають значно молодші люди, ніж було на початку пандемії.

На Закарпатті погіршилась ситуація з коронавірусом. Там фіксують багато важких випадків захворювання серед пацієнтів віком від 50 років без супутніх патологій.

Радуцький пов'язує зростання захворюваності на COVID-19 в Україні з мутаціями вірусу

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що зростання захворюваності може бути пов'язано з мутаціями вірусу.

За його словами, Україна виходить на чергову хвилю коронавірусу. Також зростання захворюваності пов'язано з тим, що люди трохи розслабилися після послаблених карантинних обмежень.

Івано-Франківськ просить більше вакцин проти COVID-19 та додаткові ліжка

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в прямому ефірі одного з телеканалів звернувся до Кабінету міністрів з проханням надати місту можливість розгорнути додаткові ліжка та надати більше вакцин проти коронавірусу.

Марцінків закликав уряд допомогти з розгортанням додаткових ліжок в медичних закладах й надати більше вакцин.

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Як почувається Зеленський після вакцинації

Володимир Зеленський провакцинувався від COVID-19 2 березня. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів сьогодні, 3 березня, що жодних ускладнень у президента не виникло.

Степанов зауважив, що мав розмову із Володимиром Зеленським. Президент розповів йому, що почувається чудово і жодних ускладнень не зауважив.



Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Які штами коронавірусу лютують в Україні

В Україні зараз циркулюють європейський, італійський, іспанський штами коронавірусу. Інших мутацій поки що не виявлено. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, Україна надіслала в німецьку клініку зразки для перевірки на нові штами коронавірусу.

Які є мутації коронавірусу: Британська – заразніша за інші. У неї видозмінений спайковий білок, який дозволяє закріпитися в клітині й проникнути всередину.

– заразніша за інші. У неї видозмінений спайковий білок, який дозволяє закріпитися в клітині й проникнути всередину. Південноафриканський і бразильський варіанти також мають високу патогенність, тобто легше спричиняють хворобу.

також мають високу патогенність, тобто легше спричиняють хворобу. Мутація N501 – масово поширена у Південноафриканській республіці.

Новини про коронавірус у світі 3 березня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували більш ніж 114 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Понад 64 мільйони людей вже одужали, але 2 549 752 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.



Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

У Нідерландах прогримів вибух біля центру тестування Джерело: NOS У Нідерландах біля центру, де тестують на коронавірус, 3 березня стався вибух. Інцидент трапився у місті Бовенкарспел. Про постраждалих не повідомляють. У будівлі центру для тестування від потужного удару повибивало вікна. На місці працюють вибухотехніки.За попередньою версією фахівців, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Його вмонтували у металеву трубу назовні приміщення. У центрі у цей час був охоронець, проте, на щастя, він не постраждав. Breaking: Explosion near a Covid 19 screening center in the Netherlands, Bovenkarspel.“An explosion went off at 6:55 am. Windows were destroyed, no injuries. The police are investigating. The perimeter has been cordoned off,” police said in a statement. Video source: @maartenedel pic.twitter.com/e1ygrV7zpa — Paris Broadcast Company (@broadcast_paris) March 3, 2021

Техас і Міссісіпі скасували маски та карантинні обмеження

Джерело: NBC News

Американські штати Техас та Міссісіпі оголосили про скасування режиму обов'язкового носіння масок та дозволили бізнесу повернутися до звичної роботи. У Білому домі засудили таке рішення, там вважають його помилковим.

Більшість карантинних обмежень та відновлять роботу підприємств: у Техасі з 10 березня,

у Міссісіпі – з 3 березня.

Водночас США є лідером у світі за кількістю хворих на коронавірус громадян. Станом на 3 березня 2021 року у Сполучених Штатах зафіксували понад 29 мільйонів випадків зараження COVID-19.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу

Цікаво 75-річна Доллі Партон вакцинувалася від коронавірусу