В Україні вперше добова кількість інфікованих коронавірусом перевищила 20 тисяч. Показники госпіталізації не перевищені лише у трьох областях. У МОЗ заявили, що Україна повинна виготовляти свою вакцину проти коронавірусу. Президент Аргентини, який був щеплений російським "Супутником" отримав позитивний тест. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 квітня.

Новини про коронавірус в Україні

Ситуація з COVID-19 складна

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 20 341 людина, серед них – 809 дітей та 473 медпрацівники. Померли від ускладнень хвороби 396 пацієнтів.

Днем раніше Новий епіцентр пандемії, рекордна захворюваність в Україні

Госпіталізації потребували 5 186 хворих з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на недугу. Водночас одужали від коронавірусу від учора 9 166 людей.

Лабораторії МОЗ здійснили 128 492 тестувань за добу: методом ПЛР – 58 951, методом ІФА – 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457. Загалом в країні провели 8 297 800 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні: захворіли – 1 731 971 людина;

одужали – 1 342 536 хворих;

померли від ускладнень – 34 075 пацієнтів

Темпи вакцинації

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 18 814 людей. Відтак, від початку вакцинальної кампанії 286 647 людей розпочали імунізацію, з них отримали 1 дозу – 286 645 осіб, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 2 людини.

Щеплення проводили 162 мобільними бригадами з імунізації та 769 пунктами щеплення.

Станом на 2 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 399 032 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 2 053 випадки/ 2 060 щеплень;

Вінницька область – 612 випадків/ 840 щеплень;

Волинська область – 445 випадків/ 350 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 433 випадки/ 1 320 щеплень;

Донецька область – 749 випадків/ 570 щеплень;

Житомирська область – 642 випадки/ 810 щеплень;

Закарпатська – 393 випадки/ 440 щеплень;

Запорізька область – 754 випадки/ 930 щеплень;

Івано-Франківська область – 332 випадки/ 684 щеплення;

Київська область – 1 366 випадків/ 270 щеплень;

Кіровоградська область – 144 випадки/ 480 щеплень;

Луганська область – 230 випадків/ 390 щеплень;

Львівська область – 1 538 випадків/ 1 160 щеплень;

Миколаївська область – 471 випадок/ 480 щеплень;

Одеська область – 1 521 випадок/ 830 щеплень;

Полтавська область – 774 випадки/ 860 щеплень;

Рівненська область – 690 випадків/ 540 щеплень;

Сумська область – 825 випадків/ 570 щеплень;

Тернопільська область – 673 випадки/ 420 щеплень;

Харківська область – 1 470 випадків/ 1 930 щеплень;

Херсонська область – 274 випадки/ 50 щеплень;

Хмельницька область – 1 144 випадки/ 680 щеплень;

Черкаська область – 743 випадки/ 1380 щеплень;

Чернівецька область – 360 випадків/ 390 щеплень;

Чернігівська область – 705 випадків/ 380 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Україна повинна виготовляти свою вакцину

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, поки у світі триває боротьба за вакцину від коронавірусу, Україна повинна виробляти свій препарат. Він зазначив, що українська вакцина може бути дорожчою, однак її виробництво – питання національної безпеки.

За словами очільника МОЗ, для початку виробництва вакцин на території України необхідно внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам.

Рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 не перевищено лише в 3 областях

Джерело: МОЗ

Показник рівня госпіталізацій хворих на коронавірус станом на 3 квітня не перевищено лише в 3 областях України. Натомість в 5 областях завантаженість висока.

Рівень госпіталізацій в 60 на 100 тисяч населення не перевищено в Кіровоградській, Луганській та Херсонській областях, де цей показник становить відповідно 42,8, 49,7 і 45,5.

Де найбільше завантажені лікарні: в Хмельницькій області – 128,1

Житомирській області – 115,5

Вінницькій області – 110,9

Миколаївській області – 109,5

а також Києві – 114,4

Нагадаємо, що через спалах COVID-19 в червоній зоні опинилися Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська, Львівська, Миколаївська, Чернігівська та Чернівецька області.



Зони карантину та обмеження в них / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

У Миколаєві та Запоріжжі з 3 квітня запрацював жорсткий карантин

Одразу у 2 областях України 3 квітня посилили карантинні обмеження. Локдаун запровадили у Запоріжжі та Миколаєві. Карантин довелося посилити через несприятливу епідеміологічну ситуацію.

Детально Перелік нових обмежень в Запоріжжі та Миколаєві

Новини про коронавірус у світі 3 квітня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 130 мільйонів хворих на COVID-19. Майже 74 мільйони з них вже подолали хворобу. Але 2 838 229 хворих пішли з життя від ускладнень, спричинених хворобою.

Туреччина встановила новий рекорд за кількістю інфікованих

Джерело: Turkish Minute

За добу 1 квітня Туреччина встановила новий рекорд за кількістю заражених коронавірусом: понад 40 тисяч випадків. У МОЗ країни пояснили, що це спричинив британський штам COVID-19. Окрім того, за добу померли 176 людей.

Президент Аргентини, який вакцинувався російським "Супутником", захворів на коронавірус

Джерело: твіттер Альберто Фернандеса

Президент Аргентини Альберто Фернандес, який у січні вакцинувався російською вакциною "Спутник V", отримав позитивний результат антиген-тесту на COVID-19.

Фернандес мав легкі симптоми, але вирішив зробити тест на антиген. Наразі політик чекає результати ПЛР-тесту, але вже ізолювався.

21 cічня Фернандес повідомив, що щепився російською вакциною від коронавірусу "Спутник V".

Hoy recibí la vacuna Sputnik V. Agradezco al instituto Gamaleya por su labor científica, a quienes trabajaron para que llegue a nosotros y a todo el personal de salud de nuestro país por su enorme compromiso.



Vacunarse sirve para ser inmunes frente al coronavirus. Hágamoslo. pic.twitter.com/Eb21kQy25A — Alberto Fernández (@alferdez) January 21, 2021

В Росії відреагували на інфікування Фернандеса

Джерело: твітер Sputnik V

У Росії побажали якнайшвидшого одужання президенту Аргентини Альберто Фернандесу та зауважили, що "Супутник V" на 91,6% ефективний проти інфекцій і на 100% ефективний проти важких випадків. Якщо інфекція дійсно підтверджена, вакцинація забезпечує швидке одужання без серйозних симптомів.

Дослідження про коронавірус

Джерело: DW

Німецька комісія з питань вакцинації STIKO рекомендувала людям у віці до 60 років, які отримали перше щеплення вакциною від AstraZeneca, друге щеплення робити іншим препаратом.

Водночас в оновлених рекомендаціях STIKO йдеться, що для таких пацієнтів замість AstraZeneca варто зробити 2 щеплення вакциною на основі технології мРНК (із затверджених у ЄС, це BioNTech/Pfizer і Moderna) через 12 тижнів після першого щеплення.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу