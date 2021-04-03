Новини про коронавірус 3 квітня: рекорд інфікованих, "Супутник" не вберіг президента Аргентини

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Джерело:

24 Канал

В Україні вперше добова кількість інфікованих коронавірусом перевищила 20 тисяч. Показники госпіталізації не перевищені лише у трьох областях. У МОЗ заявили, що Україна повинна виготовляти свою вакцину проти коронавірусу. Президент Аргентини, який був щеплений російським "Супутником" отримав позитивний тест. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 квітня.

Новини про коронавірус в Україні

Ситуація з COVID-19 складна

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 20 341 людина, серед них – 809 дітей та 473 медпрацівники. Померли від ускладнень хвороби 396 пацієнтів.

Днем раніше Новий епіцентр пандемії, рекордна захворюваність в Україні

Госпіталізації потребували 5 186 хворих з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на недугу. Водночас одужали від коронавірусу від учора 9 166 людей.

Лабораторії МОЗ здійснили 128 492 тестувань за добу: методом ПЛР – 58 951, методом ІФА – 23 084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 457. Загалом в країні провели 8 297 800 ПЛР-тестувань.

За весь час пандемії в Україні:
  • захворіли – 1 731 971 людина;
  • одужали – 1 342 536 хворих;
  • померли від ускладнень – 34 075 пацієнтів

Темпи вакцинації

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 18 814 людей. Відтак, від початку вакцинальної кампанії 286 647 людей розпочали імунізацію, з них отримали 1 дозу – 286 645 осіб, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 2 людини.

Щеплення проводили 162 мобільними бригадами з імунізації та 769 пунктами щеплення.

Станом на 2 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 399 032 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 2 053 випадки/ 2 060 щеплень;
  • Вінницька область – 612 випадків/ 840 щеплень;
  • Волинська область – 445 випадків/ 350 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 433 випадки/ 1 320 щеплень;
  • Донецька область – 749 випадків/ 570 щеплень;
  • Житомирська область – 642 випадки/ 810 щеплень;
  • Закарпатська – 393 випадки/ 440 щеплень;
  • Запорізька область – 754 випадки/ 930 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 332 випадки/ 684 щеплення;
  • Київська область – 1 366 випадків/ 270 щеплень;
  • Кіровоградська область – 144 випадки/ 480 щеплень;
  • Луганська область – 230 випадків/ 390 щеплень;
  • Львівська область – 1 538 випадків/ 1 160 щеплень;
  • Миколаївська область – 471 випадок/ 480 щеплень;
  • Одеська область – 1 521 випадок/ 830 щеплень;
  • Полтавська область – 774 випадки/ 860 щеплень;
  • Рівненська область – 690 випадків/ 540 щеплень;
  • Сумська область – 825 випадків/ 570 щеплень;
  • Тернопільська область – 673 випадки/ 420 щеплень;
  • Харківська область – 1 470 випадків/ 1 930 щеплень;
  • Херсонська область – 274 випадки/ 50 щеплень;
  • Хмельницька область – 1 144 випадки/ 680 щеплень;
  • Черкаська область – 743 випадки/ 1380 щеплень;
  • Чернівецька область – 360 випадків/ 390 щеплень;
  • Чернігівська область – 705 випадків/ 380 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Україна повинна виготовляти свою вакцину

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, поки у світі триває боротьба за вакцину від коронавірусу, Україна повинна виробляти свій препарат. Він зазначив, що українська вакцина може бути дорожчою, однак її виробництво – питання національної безпеки.

За словами очільника МОЗ, для початку виробництва вакцин на території України необхідно внести зміни до законодавства і надати пріоритет при держзамовленні українським фармвиробникам.

Рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 не перевищено лише в 3 областях

Джерело: МОЗ

Показник рівня госпіталізацій хворих на коронавірус станом на 3 квітня не перевищено лише в 3 областях України. Натомість в 5 областях завантаженість висока.

Рівень госпіталізацій в 60 на 100 тисяч населення не перевищено в Кіровоградській, Луганській та Херсонській областях, де цей показник становить відповідно 42,8, 49,7 і 45,5.

Де найбільше завантажені лікарні:
  • в Хмельницькій області – 128,1
  • Житомирській області – 115,5
  • Вінницькій області – 110,9
  • Миколаївській області – 109,5
  • а також Києві – 114,4

Нагадаємо, що через спалах COVID-19 в червоній зоні опинилися Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська, Львівська, Миколаївська, Чернігівська та Чернівецька області.


Зони карантину та обмеження в них / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

У Миколаєві та Запоріжжі з 3 квітня запрацював жорсткий карантин

Одразу у 2 областях України 3 квітня посилили карантинні обмеження. Локдаун запровадили у Запоріжжі та Миколаєві. Карантин довелося посилити через несприятливу епідеміологічну ситуацію.

Детально Перелік нових обмежень в Запоріжжі та Миколаєві

Новини про коронавірус у світі 3 квітня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 130 мільйонів хворих на COVID-19. Майже 74 мільйони з них вже подолали хворобу. Але 2 838 229 хворих пішли з життя від ускладнень, спричинених хворобою.

Туреччина встановила новий рекорд за кількістю інфікованих

Джерело: Turkish Minute

За добу 1 квітня Туреччина встановила новий рекорд за кількістю заражених коронавірусом: понад 40 тисяч випадків. У МОЗ країни пояснили, що це спричинив британський штам COVID-19. Окрім того, за добу померли 176 людей.

Президент Аргентини, який вакцинувався російським "Супутником", захворів на коронавірус

Джерело: твіттер Альберто Фернандеса

Президент Аргентини Альберто Фернандес, який у січні вакцинувався російською вакциною "Спутник V", отримав позитивний результат антиген-тесту на COVID-19.

Фернандес мав легкі симптоми, але вирішив зробити тест на антиген. Наразі політик чекає результати ПЛР-тесту, але вже ізолювався.

21 cічня Фернандес повідомив, що щепився російською вакциною від коронавірусу "Спутник V".

В Росії відреагували на інфікування Фернандеса

Джерело: твітер Sputnik V

У Росії побажали якнайшвидшого одужання президенту Аргентини Альберто Фернандесу та зауважили, що "Супутник V" на 91,6% ефективний проти інфекцій і на 100% ефективний проти важких випадків. Якщо інфекція дійсно підтверджена, вакцинація забезпечує швидке одужання без серйозних симптомів.

Дослідження про коронавірус

Джерело: DW

Німецька комісія з питань вакцинації STIKO рекомендувала людям у віці до 60 років, які отримали перше щеплення вакциною від AstraZeneca, друге щеплення робити іншим препаратом.

Водночас в оновлених рекомендаціях STIKO йдеться, що для таких пацієнтів замість AstraZeneca варто зробити 2 щеплення вакциною на основі технології мРНК (із затверджених у ЄС, це BioNTech/Pfizer і Moderna) через 12 тижнів після першого щеплення.


Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу