Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: фейсбук Максима Степанова

В Україні зменшилась кількість випадків COVID-19. За перший день Великодня виявили 2 758 інфікованих, серед них 116 дітей та 23 медпрацівники. Госпіталізації потребували 1 591 пацієнт з підтвердженим COVID-19, або вираженими симптомами хвороби. Від ускладнень коронавірусу померли 154 людини. Водночас видужали від учора 5 550 хворих.

Днем раніше Новини про коронавірус 2 травня: катастрофічна ситуація в Індії, нові дані про вакцини

За минулу добу здійснено 16 023 тестувань за добу:

методом ПЛР – 9 298,

методом ІФА – 1 260,

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 465.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 2 085 938 людей, з них станом на 3 травня одужало – 1 681 815 людей. Водночас від ускладнень померли 44 750 пацієнтів.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 95 випадків;

Вінницька область – 64 випадки;

Волинська область – 108 випадків;

Дніпропетровська область – 360 випадків;

Донецька область – 202 випадки;

Житомирська область – 135 випадків;

Закарпатська – 4 випадки;

Запорізька область – 103 випадки;

Івано-Франківська область – 38 випадків;

Київська область – 74 випадки;

Кіровоградська область – 116 випадків;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 94 випадки;

Миколаївська область – 81 випадок;

Одеська область – 143 випадки;

Полтавська область – 104 випадки;

Рівненська область – 62 випадки;

Сумська область – 231 випадок;

Тернопільська область – 120 випадків;

Харківська область – 164 випадки;

Херсонська область – 46 випадків;

Хмельницька область – 30 випадків;

Черкаська область – 233 випадки;

Чернівецька область – 61 випадок;

Чернігівська область – 62 випадки.

МОЗ оновило список "червоних" областей

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл карантинних обмежень по областях України. У червоній зоні залишилось всього 7 регіонів.

Нормою МОЗ вважає госпіталізацію менше ніж 60 на 100 тисяч хворих. У червону зону карантинних обмежень потрапили такі регіони з показниками:

Житомирська область – 60,8;

Запорізька область – 49,6;

Полтавська область – 53,0;

Сумська область – 67,4;

Харківська – 55,0;

Хмельницька – 66,0;

Чернігівська – 65,8.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 152 мільйони випадків зараження коронавірусом. Близько 90 мільйонів інфікованих одужали, але 3 202 443 хворих, на жаль, померли.

Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС дозволити в'їзд вакцинованим туристам

Джерело: сайт Єврокомісії

Європейська комісія рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити в'їзд іноземним туристам, які отримали щеплення проти коронавірусу сертифікованими на території об'єднання препаратами.

Вперше з початку пандемії Єврокомісія вирішила рекомендувати сертифікати вакцинації.

Єврокомісія пропонує дозволити в'їзд на територію Євросоюзу з необхідними цілями не тільки для людей, що прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також для тих хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС,

– йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Зверніть увагу! У заяві вказано, що дозвіл може бути також поширений на вакцини, які завершили процес сертифікації ВООЗ для застосування в екстрених ситуаціях.

Крім того, Комісія пропонує підняти, відповідно до розвитку епідеміологічної ситуації в ЄС, поріг, пов'язаний із кількістю нових випадків захворювання на COVID-19, що використовуються для визначення переліку країн, з яких слід дозволити всі поїздки.

В Грузії через спалах COVID-19 зупинили роботу міських автобусів та метро

Джерело: "Новости Грузия"

В Грузії з 3 травня зупинили роботу муніципального транспорту. Рішення ухвалили через збільшення випадків поширення COVID-19. Рішення щодо обмеження роботи міських автобусів та тбіліського метро діятиме до 12 травня включно. Проте рух міжміського транспорту не обмежується.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Заразилися дипломат та вагітна жінка: "індійський" штам COVID-19 вже у Польщі

Джерело: "Польське радіо"

Станом на 3 травня "індійський" штам коронавірусу дістався до Польщі. Інфікованого дипломата та його сім'ю евакуювали з Індії. Вірусолог з Ягеллонського університету у Кракові Кшиштоф Пірч розповів, що наразі заражені перебувають в Обласній інфекційній лікарні у Варшаві. Фахівець наголосив: досі невідомо, чи цей штам є небезпечнішим для людей.

Зауважте! Головними симптомами "індійського" штаму коронавірусу є нудота, біль у животі, порушення слуху, блювота, діарея, кашель.

Moderna надасть 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу для COVAX

Джерело: CNBC

Американська фармкомпанія Moderna надасть міжнародній ініціативі COVAX 500 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Україна теж може розраховувати на вакцину.

Moderna приєднується до розробників, включаючи AstraZeneca Plc, Pfizer Inc. і Johnson & Johnson, у поставках продукції ініціативі COVAX (організація спрямована на надання доз вакцини проти коронавірусу країнам з низьким і середнім рівнем доходу).

Без масок і дистанції: у Британії провели концерт для 5 тисяч людей – відео

Джерело: DW

У Великій Британії 2 травня провели концерт для 5 тисяч глядачів. Особливої незвичності заходу додало те, що від людей не вимагали бути у захисних масках та дотримуватися соціальної дистанції.

У Ліверпулі перед глядачами виступив британський гурт Blossoms. Щоб потрапити на концерт, люди мали заповнити анкету для органів охорони здоров'я та пред'явити негативний результат ПЛР-тесту.