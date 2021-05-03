Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: фейсбук Максима Степанова
В Україні зменшилась кількість випадків COVID-19. За перший день Великодня виявили 2 758 інфікованих, серед них 116 дітей та 23 медпрацівники. Госпіталізації потребували 1 591 пацієнт з підтвердженим COVID-19, або вираженими симптомами хвороби. Від ускладнень коронавірусу померли 154 людини. Водночас видужали від учора 5 550 хворих.
Днем раніше Новини про коронавірус 2 травня: катастрофічна ситуація в Індії, нові дані про вакцини
За минулу добу здійснено 16 023 тестувань за добу:
- методом ПЛР – 9 298,
- методом ІФА – 1 260,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 465.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 95 випадків;
- Вінницька область – 64 випадки;
- Волинська область – 108 випадків;
- Дніпропетровська область – 360 випадків;
- Донецька область – 202 випадки;
- Житомирська область – 135 випадків;
- Закарпатська – 4 випадки;
- Запорізька область – 103 випадки;
- Івано-Франківська область – 38 випадків;
- Київська область – 74 випадки;
- Кіровоградська область – 116 випадків;
- Луганська область – 28 випадків;
- Львівська область – 94 випадки;
- Миколаївська область – 81 випадок;
- Одеська область – 143 випадки;
- Полтавська область – 104 випадки;
- Рівненська область – 62 випадки;
- Сумська область – 231 випадок;
- Тернопільська область – 120 випадків;
- Харківська область – 164 випадки;
- Херсонська область – 46 випадків;
- Хмельницька область – 30 випадків;
- Черкаська область – 233 випадки;
- Чернівецька область – 61 випадок;
- Чернігівська область – 62 випадки.
МОЗ оновило список "червоних" областей
Джерело: МОЗ
Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл карантинних обмежень по областях України. У червоній зоні залишилось всього 7 регіонів.
Нормою МОЗ вважає госпіталізацію менше ніж 60 на 100 тисяч хворих. У червону зону карантинних обмежень потрапили такі регіони з показниками:
- Житомирська область – 60,8;
- Запорізька область – 49,6;
- Полтавська область – 53,0;
- Сумська область – 67,4;
- Харківська – 55,0;
- Хмельницька – 66,0;
- Чернігівська – 65,8.
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Актуально Вперше з початку пандемії Велика Британія приймає міністрів G7
Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії у світі зафіксували понад 152 мільйони випадків зараження коронавірусом. Близько 90 мільйонів інфікованих одужали, але 3 202 443 хворих, на жаль, померли.
Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС дозволити в'їзд вакцинованим туристам
Джерело: сайт Єврокомісії
Європейська комісія рекомендувала країнам Євросоюзу дозволити в'їзд іноземним туристам, які отримали щеплення проти коронавірусу сертифікованими на території об'єднання препаратами.
Вперше з початку пандемії Єврокомісія вирішила рекомендувати сертифікати вакцинації.
Єврокомісія пропонує дозволити в'їзд на територію Євросоюзу з необхідними цілями не тільки для людей, що прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, але також для тих хто отримав всі рекомендовані дози вакцини, дозволеної в ЄС,
– йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Крім того, Комісія пропонує підняти, відповідно до розвитку епідеміологічної ситуації в ЄС, поріг, пов'язаний із кількістю нових випадків захворювання на COVID-19, що використовуються для визначення переліку країн, з яких слід дозволити всі поїздки.
В Грузії через спалах COVID-19 зупинили роботу міських автобусів та метро
Джерело: "Новости Грузия"
В Грузії з 3 травня зупинили роботу муніципального транспорту. Рішення ухвалили через збільшення випадків поширення COVID-19. Рішення щодо обмеження роботи міських автобусів та тбіліського метро діятиме до 12 травня включно. Проте рух міжміського транспорту не обмежується.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Заразилися дипломат та вагітна жінка: "індійський" штам COVID-19 вже у Польщі
Джерело: "Польське радіо"
Станом на 3 травня "індійський" штам коронавірусу дістався до Польщі. Інфікованого дипломата та його сім'ю евакуювали з Індії. Вірусолог з Ягеллонського університету у Кракові Кшиштоф Пірч розповів, що наразі заражені перебувають в Обласній інфекційній лікарні у Варшаві. Фахівець наголосив: досі невідомо, чи цей штам є небезпечнішим для людей.
Moderna надасть 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу для COVAX
Джерело: CNBC
Американська фармкомпанія Moderna надасть міжнародній ініціативі COVAX 500 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Україна теж може розраховувати на вакцину.
Moderna приєднується до розробників, включаючи AstraZeneca Plc, Pfizer Inc. і Johnson & Johnson, у поставках продукції ініціативі COVAX (організація спрямована на надання доз вакцини проти коронавірусу країнам з низьким і середнім рівнем доходу).
Без масок і дистанції: у Британії провели концерт для 5 тисяч людей – відео
Джерело: DW
У Великій Британії 2 травня провели концерт для 5 тисяч глядачів. Особливої незвичності заходу додало те, що від людей не вимагали бути у захисних масках та дотримуватися соціальної дистанції.
У Ліверпулі перед глядачами виступив британський гурт Blossoms. Щоб потрапити на концерт, люди мали заповнити анкету для органів охорони здоров'я та пред'явити негативний результат ПЛР-тесту.