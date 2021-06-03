Новини про коронавірус в Україні 3 червня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Станом на 3 червня в Україні виявили більш ніж 2,2 мільйони хворих на коронавірус COVID-19. 2 581 з них зареєстрували за минулу добу.
Днем раніше Новини про коронавірус 2 червня: випадки міокардиту після вакцинації, Туреччина не вимагає ПЛР
Серед нових пацієнтів 122 дитини та 129 медиків. Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Києві (529), а також у Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.
До лікарень госпіталізували 1 059 людей з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби. 9 519 пацієнтів виписали. Втім, на жаль, ще 102 хворих померли.
Загалом впродовж вчорашньої доби в Україні провели 58 729 тестувань на коронавірус. Лише 26 468 з них – тестування методом ПЛР. Ще 11 308 досліджень виконали методом ІФА, а решта 20 953 – експрес-тестами на антиген.
Темпи вакцинації в Україні:
Впродовж 2 червня в Україні проти коронавірусу вакцинували ще 34 481 українця. 28 899 з них отримали першу дозу вакцини, натомість 5 582 людини отримали другу дозу, тим самим закінчивши свою імунізацію. Щеплення проводилось 342 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами щеплення.
Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні проти COVID-19 вакцинували 1 076 793 мешканці України. Лише 138 090 з них отримали 2 необхідні дози вакцини.
Нові COVID-хворі та щеплені першою дозою в регіонах
- Київ – 529/3 635
- Вінницька область – 30/1 679
- Волинська область – 77/303
- Дніпропетровська область – 177/3 592
- Донецька область – 120/620
- Житомирська область – 79/679
- Закарпатська область – 48/335
- Запорізька область – 182/1 582
- Івано-Франківська область – 57/175
- Київська область – 143/2 713
- Кіровоградська область – 30/150
- Луганська область – 48/159
- Львівська область – 154/679
- Миколаївська область – 65/987
- Одеська область – 50/997
- Полтавська область – 40/1 742
- Рівненська область – 110/839
- Сумська область – 78/1 329
- Тернопільська область – 51/206
- Харківська область – 134/2 394
- Херсонська область – 92/1 268
- Хмельницька область – 79/683
- Черкаська область – 75/189
- Чернівецька область – 53/497
- Чернігівська область – 80/1 467
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Загалом в країні від коронавірусної хвороби вже повністю імунізовані понад 138 тисяч людей. В Україні вчора щеплення від коронавірусу отримала 34 тисяч 481 людина.
Щеплення проводили 342 мобільні бригади з імунізації та у 406 пунктів щеплень. Станом на 3 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 625 073 людини.
Імунізацію проводять препаратами:
- CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute);
- CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech;
- Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech;
- AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї,
- Janssen, розробленою американською компанією Johnson & Johnson.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал
Новини про коронавірус у світі 3 червня
Ситуація з захворюваністю у світі
Джерело: РНБО України
Від початку пандемії по всьому світу зареєстрували понад 171 мільйон випадків інфікування коронавірусом. Майже 109 мільйонів хворих вже одужали. Натомість 3 690 529 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених недугою. Експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах ці дані можуть бути в рази вищими.
У китайському місті стрімко поширюється новий штам COVID-19
Джерело: The Associated Press
У китайському Гуанчжоу, що в провінції Гуандун, поширюється новий штам коронавірусу. Місцева влада ввела у районах провінції локдаун.
29 травня у місті Гуанчжоу заявили про новий спалах COVID-19. Нині повідомили про ще 15 нових випадків зараження. Місцева влада ввела локдаун в районах Гуандуна та вимагає від усіх, хто хоче виїхати за межі провінції, надати негативний результат тесту на коронавірус, отриманий впродовж 72 годин.
ВООЗ прогнозує появу стійких до вакцин штамів COVID-19
Джерело: Sky News
У ВООЗ повідомили, що нині у світі немає стійких до вакцин штамів коронавірусу. Але згодом вони з'являться.
Так, нові стійки до вакцин штами з'являться "майже напевно". Про це заявив спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров'я з боротьби з пандемією COVID-19 доктор Девід Набарро.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу