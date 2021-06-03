Новини про коронавірус 3 червня: прогноз ВООЗ щодо нових штамів, статистика поширення COVID

За минулу добу, 2 червня, в Україні виявили 2 581 випадок інфікування коронавірусом. У ВООЗ повідомили, що нині у світі немає стійких до вакцин штамів коронавірусу. У китайському Гуанчжоу стрімко поширюється новий штам COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 3 червня.

Новини про коронавірус в Україні 3 червня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 3 червня в Україні виявили більш ніж 2,2 мільйони хворих на коронавірус COVID-19. 2 581 з них зареєстрували за минулу добу.

Днем раніше Новини про коронавірус 2 червня: випадки міокардиту після вакцинації, Туреччина не вимагає ПЛР

Серед нових пацієнтів 122 дитини та 129 медиків. Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Києві (529), а також у Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.

До лікарень госпіталізували 1 059 людей з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби. 9 519 пацієнтів виписали. Втім, на жаль, ще 102 хворих померли.

Загалом впродовж вчорашньої доби в Україні провели 58 729 тестувань на коронавірус. Лише 26 468 з них – тестування методом ПЛР. Ще 11 308 досліджень виконали методом ІФА, а решта 20 953 – експрес-тестами на антиген.

Від початку пандемії в Україні

виявили – 2 209 417 інфікованих;

одужали – 2 072 091 пацієнтів;

померли – 50 959 хворих;

проведено ПЛР-тестувань – 10 261 649.

Темпи вакцинації в Україні:

Впродовж 2 червня в Україні проти коронавірусу вакцинували ще 34 481 українця. 28 899 з них отримали першу дозу вакцини, натомість 5 582 людини отримали другу дозу, тим самим закінчивши свою імунізацію. Щеплення проводилось 342 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні проти COVID-19 вакцинували 1 076 793 мешканці України. Лише 138 090 з них отримали 2 необхідні дози вакцини.

Нові COVID-хворі та щеплені першою дозою в регіонах

Київ – 529/3 635

Вінницька область – 30/1 679

Волинська область – 77/303

Дніпропетровська область – 177/3 592

Донецька область – 120/620

Житомирська область – 79/679

Закарпатська область – 48/335

Запорізька область – 182/1 582

Івано-Франківська область – 57/175

Київська область – 143/2 713

Кіровоградська область – 30/150

Луганська область – 48/159

Львівська область – 154/679

Миколаївська область – 65/987

Одеська область – 50/997

Полтавська область – 40/1 742

Рівненська область – 110/839

Сумська область – 78/1 329

Тернопільська область – 51/206

Харківська область – 134/2 394

Херсонська область – 92/1 268

Хмельницька область – 79/683

Черкаська область – 75/189

Чернівецька область – 53/497

Чернігівська область – 80/1 467

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Загалом в країні від коронавірусної хвороби вже повністю імунізовані понад 138 тисяч людей. В Україні вчора щеплення від коронавірусу отримала 34 тисяч 481 людина.

Щеплення проводили 342 мобільні бригади з імунізації та у 406 пунктів щеплень. Станом на 3 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 625 073 людини.

Імунізацію проводять препаратами:

CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute);

CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech;

Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech;

AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї,

Janssen, розробленою американською компанією Johnson & Johnson.

Нагадаємо, що кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.



Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал

Новини про коронавірус у світі 3 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії по всьому світу зареєстрували понад 171 мільйон випадків інфікування коронавірусом. Майже 109 мільйонів хворих вже одужали. Натомість 3 690 529 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених недугою. Експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах ці дані можуть бути в рази вищими.

У китайському місті стрімко поширюється новий штам COVID-19

Джерело: The Associated Press

У китайському Гуанчжоу, що в провінції Гуандун, поширюється новий штам коронавірусу. Місцева влада ввела у районах провінції локдаун.

29 травня у місті Гуанчжоу заявили про новий спалах COVID-19. Нині повідомили про ще 15 нових випадків зараження. Місцева влада ввела локдаун в районах Гуандуна та вимагає від усіх, хто хоче виїхати за межі провінції, надати негативний результат тесту на коронавірус, отриманий впродовж 72 годин.

ВООЗ прогнозує появу стійких до вакцин штамів COVID-19

Джерело: Sky News

У ВООЗ повідомили, що нині у світі немає стійких до вакцин штамів коронавірусу. Але згодом вони з'являться.

Так, нові стійки до вакцин штами з'являться "майже напевно". Про це заявив спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров'я з боротьби з пандемією COVID-19 доктор Девід Набарро.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу