Степанов розповів, чому в Україні зменшилась кількість хворих на коронавірус. У США хочуть вакцинувати лише половиною дози ін'єкції. Австралія посилює карантин через COVID-19. У Великій Британії почали вакцинувати від коронавірусу препаратом від AstraZeneca. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 січня.

Новини про коронавірус в Україні 4 січня

За минулу добу, 3 січня, в Україні виявили 4 158 хворих на коронавірус. З них 170 дітей та 163 медпрацівників, повідомляє 24 канал.

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Від ускладнень хвороби померли 73 пацієнти. Госпіталізували 1 526 хворих на COVID-19 або з підозрою на хворобу. Від учора одужали 4 693 хворих.

Ситуація з тестуванням: впродовж 3 січня лабораторії провели 13 128 тестувань на виявлення SARS-CoV-2, зокрема методом ПЛР – 11 021, а методом ІФА – 2 107.

За весь час пандемії в Україні коронавірус діагностували 1 078 251 людині. Одужали – 733 558 інфікованих, померли – 18 927 пацієнтів; Від початку 2020 року в Україні провели 5 621 024 ПЛР-тестувань.

Статистика COVID-19 в областях України:

м. Київ – 504 випадки;

Вінницька область – 54 випадки;

Волинська область – 83 випадки;

Дніпропетровська область – 234 випадки;

Донецька область – 162 випадки;

Житомирська область – 91 випадок;

Закарпатська область – 50 випадків;

Запорізька область – 528 випадків;

Івано-Франківська область – 104 випадки;

Київська область – 301 випадок;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Луганська область – 12 випадків;

Львівська область – 352 випадки;

Миколаївська область – 314 випадків;

Одеська область – 285 випадків;

Полтавська область – 269 випадків;

Рівненська область – 54 випадки;

Сумська область – 39 випадків;

Тернопільська область – 72 випадки;

Харківська область – 63 випадки;

Херсонська область – 75 випадків;

Хмельницька область – 26 випадків;

Черкаська область – 300 випадків;

Чернівецька область – 134 випадки;

Чернігівська область – 45 випадків.



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Коронавірус в Збройних силах України: 8 нових випадків інфікування

Станом на 4 січня у Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 1661 військовий. Впродовж минулої доби зареєстрували 8 нових випадків інфікування. Із 8 нових інфікованих – госпіталізації потребував 1 військовий. За час пандемії у ЗСУ одужали 12 525 військових, померли 38.

Так влаштовані українці, – Степанов про те, чому зменшилась кількість хворих на коронавірус

Покращення показників захворюваності на коронавірус в Україні прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він пов'язав різкий спад кількості інфікувань новорічними канікулами. Люди "відклали" діагностику хвороби. "Це був тиждень свят. Так вже влаштовані українці, що не хочуть звертатися на вхідні і свята до лікарів", – розповів Степанов.

До теми 20 мільйонів за місяць: скільки у світі хворих на коронавірус

Новини про коронавірус у світі 4 січня

Згідно з даними РНБО України, за весь час пандемії COVID-19 у світі інфікувалися понад 85 мільйонів людей. Близько 48 мільйонів пацієнтів вже одужали, але 1 843 901 хворих, на жаль, померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 20 639 854; Індія – 10 340 469; Бразилія – 7 733 746; Росія – 3 226 758; Франція – 2 712 975.

У США хочуть вакцинувати лише половиною дози ін'єкції

Американська влада розглядає можливість, аби медики вводили людям лише половину вакцини компанії Moderna. У такий спосіб хочуть вакцинувати вдвічі більше людей. Вводити лише половину вакцини хочуть людям віком від 18 до 55 років. Нині проводяться переговори з компанією Moderna і медичним регулятором США.

Австралія посилює карантин через COVID-19: за що штрафуватимуть

У Сіднеї через погіршення ситуації з коронавірусом посилюють карантинні заходи. Нові правила діятимуть з понеділка, 4 січня. Жителі Сіднея мусять носити захисні маски у громадських місцях, а також у транспорті. Наразі місцева влада не повідомляє, як довго людям доведеться миритися з новими карантинними заходами. Однак порушників правил каратимуть штрафом. Їм доведеться заплатити по 200 австралійських доларів (понад 4 тисячі гривень). Нині в лікарнях Австралії від коронавірусу лікуються 26 інфікованих. Місцеві медики наголосили, що усі випадки зараження коронавірусом є локальними.

У Великій Британії почали вакцинувати від коронавірусу препаратом від AstraZeneca

У понеділок, 4 січня, у Великій Британії почали масову вакцинацію проти коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Вакцину введуть пацієнтам в "небагатьох" лікарнях у Сполученому королівстві. Спочатку вакцину отримають два лікарняні фонди в Лондоні, по одному на півдні й півночі Англії, один в Мідлендсі (центральна частина Англії) і один в Оксфорді, повідомляє пресслужба Національної служби охорони здоров'я Великобританії (NHS). Усього вакцина буде доступна в більше ніж 700 пунктах вакцинації.

"Супутник-V" пролетів: чому Угорщина більше не планує рятуватися російською вакциною

Угорщина навряд чи використовуватиме російську вакцину від коронавірусу "Супутник-V". Натомість влада країни звернула увагу на китайський препарат, який буде доступний раніше та виготовлятиметься великими партіями. За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, цієї вакцини "недостатньо і, ймовірно, не буде достатньо, оскільки існують обмеження виробничих потужностей".