Новини про коронавірус 4 лютого: продовження карантину, трагедія у лікарні

В Україні продовжили карантин до 30 квітня. У лікарні Запоріжжя сталася пожежа: є жертви. Одна доза вакцини Pfizer може гарантувати 90% захисту від COVID-19 на 21-й день. До кінця літа всі французи отримають вакцину проти коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 лютого.

Джерело: 24 канал

Новини про коронавірус в Україні 3 лютого

Статистика COVID-19

Джерело: Апарат РНБО України

За минулу добу в Україні виявили 5 082 хворих на коронавірус. Загалом від початку пандемії в Україні зафіксували 1 232 246 випадків зараження.

Днем раніше Новини про коронавірус 3 лютого: модуль імунізації в Україні, важлива заява ВООЗ щодо вакцинації

Внаслідок ускладнень хвороби померли ще 140 пацієнтів, внаслідок чого загальна кількість летальних випадків зросла до 23 229.

Натомість видужали від коронавірусу ще 9 933 пацієнти. Загалом, від початку епідемії COVID-19 побороли коронавірусну інфекцію 1 055 406 мешканці України.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 342 випадки;

Вінницька область – 235 випадків;

Волинська область – 112 випадків;

Дніпропетровська область – 223 випадки;

Донецька область – 159 випадків;

Житомирська область – 282 випадки;

Закарпатська область – 299 випадків;

Запорізька область – 253 випадки;

Івано-Франківська область – 354 випадки;

Київська область – 189 випадків;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 77 випадків;

Львівська область – 308 випадків;

Миколаївська область – 97 випадків;

Одеська область – 163 випадки;

Полтавська область – 160 випадків;

Рівненська область – 173 випадки;

Сумська область – 133 випадки;

Тернопільська область – 222 випадки;

Харківська область – 299 випадків;

Херсонська область – 55 випадків;

Хмельницька область – 429 випадків;

Черкаська область – 182 випадки;

Чернівецька область – 177 випадків;

Чернігівська область – 134 випадки.

У Хмельницькій області різкий ріст захворюваності на COVID-19: вчора 0 випадків, сьогодні 429

Джерело: Телеграм МОЗ

У Хмельницькій області різкий приріст хворих на коронавірус. Сьогодні зареєстрували 429 нових заражень, в той час, як вчора не було жодного хворого.

Коли в Україні переможуть коронавірус: версія від Шмигаля

Джерело: 24 канал

В Україні наразі йде активна боротьба з COVID-19. Як вважає глава українського уряду Денис Шмигаль, ймовірно, що недугу в країні подолають у 2021 році. "Очікуємо перемоги цього року. Але квітень – це такий показник. Буде видно, як ми будемо рухатися далі", – заявив він.

Карантин продовжать до 30 квітня

Адаптивний карантин, який триває зараз в країні, продовжать до 30 квітня. Але це не остаточна дата. Ймовірно, що обмеження триватимуть й надалі.

Умови карантину можуть змінювати залежно від епідеміологічної ситуації.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

У лікарні Запоріжжя сталася пожежа: є жертви

Джерело: ДСНС

У Запоріжжі в ніч на 4 лютого горіло реанімаційне відділення інфекційної лікарні, де лікувались хворі на коронавірус. 4 людини загинули, з них 3 пацієнтів та 1 лікарка. Загиблим було 91, 76, 64 та 26 років. Голова ОДА Олександр Старух зазначив, що під час займання ці пацієнти проходили процедуру штучної вентиляції легенів. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом. Ще 2 медики постраждали. Через пожежу відкрили кримінальну справу.

До теми Степанов терміново виїхав у Запоріжжя, де пожежа в лікарні забрала 4 життя

Новини про коронавірус у світі 3 лютого

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 104 мільйони інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них більш ніж 58 мільйонів вже одужали, але 2 269 789 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Макрон запевнив, що до кінця літа всі французи отримають вакцину проти коронавірусу

Джерело: телеканал TF1

У Франції до кінця літа хочуть вакцинувати проти коронавірусу всіх охочих. Однак наразі цьому перешкоджає обмежений доступ до препаратів. Однак у лютому – березні вакцини почнуть виробляти на 4 підприємствах Франції.

У Туреччині виявили 3 варіанти мутованого коронавірусу

Джерело: твіттер Фахреттіна Коджі

У Туреччині виявили 3 варіанти мутації СOVID-19: "британський", "південноафриканський" та "бразильський" штами.

Коронавірус в Росії: померло понад 75 тисяч людей

Джерело: стопкоронавирус.рф

Станом на 4 лютого у Росії зареєстрували 3 917 918 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 16 714 випадків інфікувань. За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 521 людина. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 75 205. За цей період одужали 24 546 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 389 913 громадян.

До теми Ми разом з Україною, – у ВООЗ відреагували на смертельну пожежу в лікарні у Запоріжжі

Дослідження коронавірусу

Як змінилася смертність пацієнтів з важким перебігом коронавірусу з початку пандемії

Джерело: NHS

Завдяки тому, що в арсеналі лікарів з'явилося набагато більше засобів для порятунку життів, загальна смертність пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії поступово знижується. Аналіз даних виявив позитивну тенденцію: якщо на початку пандемії смертність пацієнтів в реанімаціях досягала 60%, то до травня вона знизилася до 42%, а до жовтня – до 36%. Максимально низькою смертність хворих з важким перебігом COVID-19 була зафіксована в липні-червні – 27%. Це загальносвітові показники, які відрізняється від показників у різних країнах і популяціях. Так, в Європі середня смертність пацієнтів в реанімаціях становить 33,4%, в США – 40%. А на Близькому Сході – в Ірані, Кувейті, Ємені, – 61,9%. Водночас в Австралії смертність важких хворих з COVID-19 безпрецедентно низька – всього 10,6%.

Люди якого віку найбільше поширюють коронавірус

Джерело: Science

Донедавна вважалося, що головними розповсюджувачами SARS-Cov-2 є діти. Виявилося, що найбільшу загрозу становлять люди молодого і середнього віку, тобто найактивніша верства населення.

Одна доза вакцини Pfizer може гарантувати 90% захисту від COVID-19 на 21-й день

Джерело: The Guardian

Найбільший захист вакцина проти коронавірусу Pfizer/BioNTech забезпечує на 21-й день після проведення щеплення. Однак перші два тижні після вакцинації його ефективність є майже нульовою.