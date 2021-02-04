Новини про коронавірус 4 лютого: продовження карантину, трагедія у лікарні

В Україні продовжили карантин до 30 квітня. У лікарні Запоріжжя сталася пожежа: є жертви. Одна доза вакцини Pfizer може гарантувати 90% захисту від COVID-19 на 21-й день. До кінця літа всі французи отримають вакцину проти коронавірусу. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 лютого.
Джерело: 24 канал
Джерело: Апарат РНБО України
За минулу добу в Україні виявили 5 082 хворих на коронавірус. Загалом від початку пандемії в Україні зафіксували 1 232 246 випадків зараження.
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Внаслідок ускладнень хвороби померли ще 140 пацієнтів, внаслідок чого загальна кількість летальних випадків зросла до 23 229.
Натомість видужали від коронавірусу ще 9 933 пацієнти. Загалом, від початку епідемії COVID-19 побороли коронавірусну інфекцію 1 055 406 мешканці України.
Джерело: Телеграм МОЗ
У Хмельницькій області різкий приріст хворих на коронавірус. Сьогодні зареєстрували 429 нових заражень, в той час, як вчора не було жодного хворого.
Джерело: 24 канал
В Україні наразі йде активна боротьба з COVID-19. Як вважає глава українського уряду Денис Шмигаль, ймовірно, що недугу в країні подолають у 2021 році. "Очікуємо перемоги цього року. Але квітень – це такий показник. Буде видно, як ми будемо рухатися далі", – заявив він.
Адаптивний карантин, який триває зараз в країні, продовжать до 30 квітня. Але це не остаточна дата. Ймовірно, що обмеження триватимуть й надалі.
Умови карантину можуть змінювати залежно від епідеміологічної ситуації.
Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу
Джерело: ДСНС
У Запоріжжі в ніч на 4 лютого горіло реанімаційне відділення інфекційної лікарні, де лікувались хворі на коронавірус. 4 людини загинули, з них 3 пацієнтів та 1 лікарка. Загиблим було 91, 76, 64 та 26 років. Голова ОДА Олександр Старух зазначив, що під час займання ці пацієнти проходили процедуру штучної вентиляції легенів. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом. Ще 2 медики постраждали. Через пожежу відкрили кримінальну справу.
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Новини про коронавірус у світі 3 лютого
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 104 мільйони інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них більш ніж 58 мільйонів вже одужали, але 2 269 789 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.
Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project
Джерело: телеканал TF1
У Франції до кінця літа хочуть вакцинувати проти коронавірусу всіх охочих. Однак наразі цьому перешкоджає обмежений доступ до препаратів. Однак у лютому – березні вакцини почнуть виробляти на 4 підприємствах Франції.
Джерело: твіттер Фахреттіна Коджі
У Туреччині виявили 3 варіанти мутації СOVID-19: "британський", "південноафриканський" та "бразильський" штами.
Джерело: стопкоронавирус.рф
Станом на 4 лютого у Росії зареєстрували 3 917 918 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 16 714 випадків інфікувань. За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 521 людина. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 75 205. За цей період одужали 24 546 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 389 913 громадян.
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Джерело: NHS
Завдяки тому, що в арсеналі лікарів з'явилося набагато більше засобів для порятунку життів, загальна смертність пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії поступово знижується. Аналіз даних виявив позитивну тенденцію: якщо на початку пандемії смертність пацієнтів в реанімаціях досягала 60%, то до травня вона знизилася до 42%, а до жовтня – до 36%. Максимально низькою смертність хворих з важким перебігом COVID-19 була зафіксована в липні-червні – 27%. Це загальносвітові показники, які відрізняється від показників у різних країнах і популяціях. Так, в Європі середня смертність пацієнтів в реанімаціях становить 33,4%, в США – 40%. А на Близькому Сході – в Ірані, Кувейті, Ємені, – 61,9%. Водночас в Австралії смертність важких хворих з COVID-19 безпрецедентно низька – всього 10,6%.
Джерело: Science
Донедавна вважалося, що головними розповсюджувачами SARS-Cov-2 є діти. Виявилося, що найбільшу загрозу становлять люди молодого і середнього віку, тобто найактивніша верства населення.
Джерело: The Guardian
Найбільший захист вакцина проти коронавірусу Pfizer/BioNTech забезпечує на 21-й день після проведення щеплення. Однак перші два тижні після вакцинації його ефективність є майже нульовою.