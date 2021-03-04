Новини про коронавірус 4 березня: понад 10 тисяч хворих в Україні, коли вакцинуватимуть дітей

В Україні найвищий приріст захворюваності з грудня 2020 року. МОЗ пояснило заборону на розголошення інформації про виробників вакцин. Пріоритетний доступ до вакцинації можуть надати журналістам та священникам. Коли діти зможуть вакцинуватися проти COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 березня.

Новини про коронавірус в Україні 4 березня

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні зафіксували 10 057 нових випадків інфікування COVID-19. Такого приросту не фіксували від грудня 2020 року.

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Найбільше нових хворих зафіксували у Києві (868), а також Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

Впродовж 3 березня до лікарень госпіталізували 3 271 людину. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли ще 194 пацієнти, 4 837 людей одужало.

Від початку пандемії в Україні:

захворіли – 1 374 762 людей;

одужали – 1 186 873 інфікованих;

померли – 26 591 хворий.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 868 випадків;

Вінницька область – 827 випадків;

Волинська область – 652 випадки;

Дніпропетровська область – 384 випадки;

Донецька область – 280 випадків;

Житомирська область – 888 випадків;

Закарпатська область – 679 випадків;

Запорізька область – 180 випадків;

Івано-Франківська область – 776 випадків;

Київська область – 423 випадки;

Кіровоградська область – 93 випадки;

Луганська область – 53 випадки;

Львівська область – 590 випадків;

Миколаївська область – 197 випадків;

Одеська область – 483 випадки;

Полтавська область – 253 випадки;

Рівненська область – 202 випадки;

Сумська область – 297 випадків;

Тернопільська область – 457 випадків;

Харківська область – 442 випадки;

Херсонська область – 36 випадків;

Хмельницька область – 357 випадків;

Черкаська область – 241 випадок;

Чернівецька область – 626 випадків;

Чернігівська область – 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал

Ситуація з тестуванням

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні провели 83 086 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753. Від початку пандемії в Україні проведено 7 021 993 ПЛР-тестувань.

В Україні вже понад 9 тисяч людей отримали щеплення проти COVID-19

Джерело: телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Від початку кампанії масової вакцинації в Україні, першу дозу вакцини ввели 9 568 людям. За весь період вакцинальної кампанії найбільше щеплень зробили у Донецькій області – 840.

МОЗ пояснило заборону на розголошення інформації про виробників вакцин

Джерело: 24 канал

Міністерство охорони здоров'я України не розголошує дані про ціну вакцини проти коронавірусу, її виробників і постачальників на вимогу виробника. Заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова пояснила, що розголошення може призвести до штрафів і розірвання контракту.

Священників та журналістів можуть щепити швидше: Шмигаль про перегляд етапів вакцинації

Джерело: 24 канал

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що норм вакцинації в Україні не мінятимуть: залишаться 4 етапи. Проте глава уряду не виключає, що серед претендентів на позачергове щеплення – журналісти та священники. Але нині це лише на стадії обговорення.

Як відбирають вакцини проти коронавірусу для постачання в Україну

Джерело: 24 канал

Кількість вакцин проти коронавірусу у світі збільшується, з'являються нові та удосконалені. Тому Україна слідкує за потенційними кандидатами та підписує нові договори про постачання. За словами Дениса Шмигаля, ч ерез дефіцит вакцин змінюються ціни, умови постачання, терміни й кількості партій.