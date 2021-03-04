Новини про коронавірус 4 березня: понад 10 тисяч хворих в Україні, коли вакцинуватимуть дітей

4 березня 2021 , 15:18
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Джерело:

24 канал

В Україні найвищий приріст захворюваності з грудня 2020 року. МОЗ пояснило заборону на розголошення інформації про виробників вакцин. Пріоритетний доступ до вакцинації можуть надати журналістам та священникам. Коли діти зможуть вакцинуватися проти COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 березня.

Новини про коронавірус в Україні 4 березня

Статистика коронавірусу в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні зафіксували 10 057 нових випадків інфікування COVID-19. Такого приросту не фіксували від грудня 2020 року.

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Найбільше нових хворих зафіксували у Києві (868), а також Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

Впродовж 3 березня до лікарень госпіталізували 3 271 людину. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли ще 194 пацієнти, 4 837 людей одужало.

Від початку пандемії в Україні:

  • захворіли – 1 374 762 людей;
  • одужали – 1 186 873 інфікованих;
  • померли – 26 591 хворий.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

  • Київ – 868 випадків;
  • Вінницька область – 827 випадків;
  • Волинська область – 652 випадки;
  • Дніпропетровська область – 384 випадки;
  • Донецька область – 280 випадків;
  • Житомирська область – 888 випадків;
  • Закарпатська область – 679 випадків;
  • Запорізька область – 180 випадків;
  • Івано-Франківська область – 776 випадків;
  • Київська область – 423 випадки;
  • Кіровоградська область – 93 випадки;
  • Луганська область – 53 випадки;
  • Львівська область – 590 випадків;
  • Миколаївська область – 197 випадків;
  • Одеська область – 483 випадки;
  • Полтавська область – 253 випадки;
  • Рівненська область – 202 випадки;
  • Сумська область – 297 випадків;
  • Тернопільська область – 457 випадків;
  • Харківська область – 442 випадки;
  • Херсонська область – 36 випадків;
  • Хмельницька область – 357 випадків;
  • Черкаська область – 241 випадок;
  • Чернівецька область – 626 випадків;
  • Чернігівська область – 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Як записатись на вакцинацію проти коронавірусу в Україні / Інфографіка 24 канал

Ситуація з тестуванням

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу в Україні провели 83 086 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265, а досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753. Від початку пандемії в Україні проведено 7 021 993 ПЛР-тестувань.

В Україні вже понад 9 тисяч людей отримали щеплення проти COVID-19

Джерело: телеграм-канал "Коронавірус_інфо"

Від початку кампанії масової вакцинації в Україні, першу дозу вакцини ввели 9 568 людям. За весь період вакцинальної кампанії найбільше щеплень зробили у Донецькій області – 840.

МОЗ пояснило заборону на розголошення інформації про виробників вакцин

Джерело: 24 канал

Міністерство охорони здоров'я України не розголошує дані про ціну вакцини проти коронавірусу, її виробників і постачальників на вимогу виробника. Заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова пояснила, що розголошення може призвести до штрафів і розірвання контракту.

Священників та журналістів можуть щепити швидше: Шмигаль про перегляд етапів вакцинації

Джерело: 24 канал

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що норм вакцинації в Україні не мінятимуть: залишаться 4 етапи. Проте глава уряду не виключає, що серед претендентів на позачергове щеплення – журналісти та священники. Але нині це лише на стадії обговорення.

Як відбирають вакцини проти коронавірусу для постачання в Україну

Джерело: 24 канал

Кількість вакцин проти коронавірусу у світі збільшується, з'являються нові та удосконалені. Тому Україна слідкує за потенційними кандидатами та підписує нові договори про постачання. За словами Дениса Шмигаля, через дефіцит вакцин змінюються ціни, умови постачання, терміни й кількості партій.

Конкретні вимоги до вакцин-кандидатів, які можна використовувати в Україні:

  • якісні;
  • мати ефективність понад 70%;
  • безпечні;
  • зареєстровані в країні виробнику;
  • зареєстровані одній з цивілізованих країн.

QR-код і державний реєстр: як в Україні виглядатимуть "паспорти" вакцинації

У світі тривають дискусії, як верифікувати людей, що отримали щеплення проти коронавірусної інфекції. До них активно долучається і Україна. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час пресконференції, що вважає найкращим варіантом створити електронну верифікацію вакцинованої особи. За допомогою QR-коду можна буде переглянути дані з державного реєстру і зрозуміти, чи вакцинувався громадян проти коронавірусу.

До теми Я однаково дякую медикам і МОЗ за роботу, – Шмигаль про відставку Степанова

Новини про коронавірус у світі 4 березня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 115 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Понад 65 мільйонів людей вже подолали хворобу, але 2 560 282 інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project

Локдаун у Німеччині продовжили до кінця березня, але знімають певні обмеження

Джерело: AP

Влада Німеччини продовжує локдаун ще на 3 тижні до кінця березня. Втім, деякі обмеження таки пом'якшать. Зокрема, дозволять деяким магазинам та іншим компаніям знову відкритись у районах із відносно низьким рівнем зараження.

Вчені прогнозують, коли діти зможуть вакцинуватися від COVID-19

Джерело: CNN

Американські експерти прогнозують те, що вакцина проти коронавірусу стане доступною для дітей лише на початку 2022 року.

З якого віку дітям можна носити маску: нові рекомендації точно обурять батьків

Джерело: JAMA

Пандемія змусила носити маски весь світ, в тому числі дітей, адже вони теж можуть бути розповсюджувачами інфекції. До тепер вважалося, що для малюків ця профілактична міра може бути небезпечною. Італійські вчені довели, що маски не викликають у дітей проблем з диханням. І малюки цілком можуть носити маски, особливо якщо дорослі дають їм приклад.