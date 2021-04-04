Новини про коронавірус 4 квітня: 3 області на порозі червоної зони, створюють пероральну вакцину

Ще 3 області України близькі до червоної зони карантину. Завод у США зупинив виробництво вакцини AstraZeneca. Влада Німеччини пообіцяла привілеї для вакцинованих від COVID-19. Створюють COVID-вакцину, яку можна розчинити в пиві чи молоці. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 квітня.

Новини про коронавірус в Україні 4 квітня

Статистика коронавірусу в країні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу коронавірус виявили у 13 738 мешканців України. Такий різкий спад пояснюється зменшенням кількості тестувань.

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Серед нових хворих 504 дитини та 216 медпрацівників. Найбільше нових інфікованих виявили у Харківській (1 388) області.

За цей самий період до лікарень госпіталізували 5 545 людей з підтвердженим COVID-19 або з наявними ознаками хвороби. Ще 258 хворих померли. Натомість виписали 4 657 пацієнтів.

Станом на 4 квітня в Україні зафіксували 1 745 709 випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків через COVID-19 в Україні зросла до 34 333. Разом з тим від хвороби одужали вже 1 347 193 мешканців країни.

За минулу добу в Україні здійснили всього 36 311 тестувань методом ПЛР. Ще 9 030 були зроблені методом ІФА (дослідження на антитіла), а також 30 197 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Темпи вакцинації в Україні

Впродовж 3 квітня проти коронавірусу вакцинували 3 919 мешканців України. Загалом від початку вакцинальної кампанії в країні щепили 290 566 людей. З них 2 ін'єкції отримали (тобто повністю закінчили вакцинацію) всього 2 людини.

Станом на 3 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 403 066 людей.

Добовий приріст хворих та нові щеплення в регіонах:

Київ – 552 випадки/ 720 щеплень;

Вінницька область – 397 випадків/ 110 щеплень;

Волинська область – 226 випадків/ 210 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 143 випадки/ 290 щеплень;

Донецька область – 668 випадків/ 140 щеплень;

Житомирська область – 616 випадків/ 80 щеплень;

Закарпатська – 287 випадків/ 30 щеплень;

Запорізька область – 328 випадків/ 40 щеплень;

Івано-Франківська область – 234 випадки/ 179 щеплень;

Київська область – 804 випадки/ 0 щеплень;

Кіровоградська область – 171 випадок/ 80 щеплень;

Луганська область – 56 випадків/ 140 щеплень;

Львівська область – 865 випадків/ 240 щеплення;

Миколаївська область – 386 випадків/ 130 щеплень;

Одеська область – 1 075 випадків/ 160 щеплень;

Полтавська область – 194 випадки/ 110 щеплень;

Рівненська область – 330 випадків/ 50 щеплень;

Сумська область – 762 випадки/ 40 щеплень;

Тернопільська область – 505 випадків/ 130 щеплень;

Харківська область – 1 388 випадків/ 440 щеплень;

Херсонська область – 186 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 1 060 випадків/ 200 щеплень;

Черкаська область – 646 випадків/ 160 щеплень;

Чернівецька область – 304 випадки/ 180 щеплень;

Чернігівська область – 555 випадків/ 60 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу

МОЗ сертифікувало вироблений на "Запоріжсталі" кисень як лікарський засіб

Джерело: фейсбук Олександра Мироненка

Міністерство охорони здоров'я сертифікувало вироблений на "Запорізькому металургійному комбінаті" кисень як лікарський засіб для медичного застосування. Його вже відправили у лікарні. До речі, кисень для лікарень надаватимуть безкоштовно.

Ще 3 області України близькі до червоної зони карантину

Джерело: МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що ще 3 регіони ризикують потрапити до червоної зони карантину через ситуацію з COVID-19. Мовиться про Хмельницьку, Черкаську та Донецьку області. Як пояснили у МОЗ, у цих регіонах перевищені показники по завантаженості ліжок з киснем, госпіталізації та виявлення випадків інфікування COVID-19.



Зони карантину та обмеження в них / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Пів року змагався за життя: у Харкові внаслідок COVID-19 помер головний лікар лікарні

Джерело: пресслужба Харківської міської ради

4 квітня після тривалої хвороби помер головний лікар Харківської міської багатопрофільної лікарні №18 Борис Менкус. Він захворів на коронавірус у жовтні, а через декілька місяців впав у кому.

Тиждень у реанімації: померла відома художниця Вікторія Ковальчук

Джерело: фейсбук Віто Надашкевича

У Львові через ускладнення, спричинені коронавірусом, померла 67-річна художниця та ілюстраторка Вікторія Ковальчук. Вона провела тиждень у реанімації, але не змогла побороти COVID-19.

До теми Не шукайте COVID-19 на свою голову – вакцинуйте себе та близьких

Новини про коронавірус у світі 4 квітня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі виявили понад 130 мільйонів хворих на COVID-19. Більш ніж 74 мільйони з них вже подолали хворобу. Але 2 846 642 хворих пішли з життя від ускладнень, спричинених хворобою.

Завод у США зупинив виробництво вакцини AstraZeneca: причина

Джерело: The New York Times

Адміністрація президента США Джо Байдена наказала зупинити виробництво вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca на заводі в Балтиморі. На цьому ж заводі виробляють вакцину Johnson & Johnson. Це вирішили зробити після того, як на цьому заводі випадково змішали компоненти двох різних препаратів. Внаслідок цього було зіпсовано 15 мільйонів доз компанії Johnson & Johnson. Відтепер завод у Балтиморі перейде під контроль компанії Johnson & Johnson, тому що її першою затвердили у США. Влада США вже розпочала переговори з представниками компанії AstraZeneca стосовно пошуку нової локації для виробництва вакцини.

Влада Німеччини пообіцяла привілеї для вакцинованих від COVID-19: що їм дозволять

Джерело: Bild am Sonntag

Ті громадяни Німеччини, яких вакцинували від коронавірусу, можуть отримати привілеї від влади. Вони матимуть змогу подорожувати, не дотримуючись карантину. Також без тестів ходити по магазинах або в перукарні. Остаточне рішення приймуть вже після того, як у Німеччині мине третя хвиля коронавірусу.

Створюють COVID-вакцину, яку можна розчинити в пиві чи молоці

Джерело: ABS CBN

Філіппінський молекулярний біолог та священник за сумісництвом розробляє дріжджову вакцину проти коронавірусу і його штамів. Він планує створити пероральний препарат, який можна буде додавати до напоїв. Вакцина буде заснована на дріжджах Saccharomyces boulardii, які застосовуються як пробіотики. Їх генетично модифікують, щоб вони синтезували в організмі людини спайковий білок і створювали імунну відповідь на коронавірус.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу