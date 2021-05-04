Новини про коронавірус 4 травня: вакцинація підлітків у США, ризики препарату J&J

За минулу добу у 10 регіонах України не зробили жодного щеплення проти коронавірусу. У США готуються дозволити використання вакцини Pfizer / BioNTech Covid для підлітків. У Канаді не радять використовувати вакцину від Johnson & Johnson для людей до 30 років через ризик виникнення тромбів. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 травня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: фейсбук Максима Степанова

В Україні за минулу добу, 3 травня, підтвердили 2 472 нових випадки інфікування коронавірусною інфекцією, з них – 122 дитини та 22 медпрацівники.

Днем раніше Новини про коронавірус 3 травня: індійський штам в Польщі, ЄС рекомендують паспорти вакцинації

Також за минулу добу здійснено 17 549 тестувань (методом ПЛР – 11 817, методом ІФА – 1 660, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 072).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 088 410 осіб;

одужало – 1 689 630 осіб;

летальних випадків – 44 916;

проведено ПЛР-тестувань – 9 498 958.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.

Вакцинація в Україні: нові дані

3 травня 2021 року в Україні 919 людей щеплено проти COVID-19. 756 022 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 756 020 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 290 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 24 мобільними бригадами з імунізації та 30 пунктами щеплення. Станом на 3 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 512 472 людини.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 151 випадок/ 157 щеплень;

Вінницька область – 27 випадків/ 0 щеплень;

Волинська область – 77 випадків/ 36 щеплень;

Дніпропетровська область – 220 випадків/ 79 щеплень;

Донецька область – 324 випадки/ 86 щеплень;

Житомирська область – 26 випадків/ 47 щеплень;

Закарпатська – 12 випадків/ 38 щеплень;

Запорізька область – 168 випадків/ 20 щеплень;

Івано-Франківська область – 19 випадків/ 0 щеплень;

Київська область – 100 випадків/ 64 щеплення;

Кіровоградська область – 62 випадки/ 20 щеплень;

Луганська область – 21 випадок/ 0 щеплень;

Львівська область – 55 випадків/ 0 щеплень;

Миколаївська область – 79 випадків/ 174 щеплення;

Одеська область – 168 випадків/ 0 щеплень;

Полтавська область – 85 випадків/ 30 щеплень;

Рівненська область – 58 випадків/ 0 щеплень;

Сумська область – 60 випадків/ 24 щеплення;

Тернопільська область – 94 випадки/ 0 щеплень;

Харківська область – 191 випадок/ 80 щеплень;

Херсонська область – 29 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 115 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область – 253 випадки/ 42 щеплення;

Чернівецька область – 58 випадків/ 22 щеплення;

Чернігівська область – 20 випадків/ 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 153 мільйони випадків зараження коронавірусом. Близько 90 мільйонів інфікованих одужали, але 3 213 404 хворих, на жаль, померли.

У Туреччині розробили тест, який визначає штами COVID-19 за 3 години

Джерело: Milliyet

У турецькому Ізмірі розробили тест, який за 3 години визначає британський, південноафриканський та бразилійський штами COVID-19. Роботу над проєктом науковці розпочали 5 місяців тому.

Тест розробили на кафедрі біомедичної інженерії в Економічному університеті Ізміру. Про це повідомив доктор наук Осман Долука.

"Послідовності генів коронавірусу аналізуються за допомогою діагностичного набору, на основі спеціального програмного забезпечення. Оцінка результатів ПЛР-тесту, дає зрозуміти, чи є проба, відібрана у пацієнта, південноафриканським, бразильським, британським штамом чи початковим варіантом", – заявив Долука.

Президент Філіппін вакцинувався першою дозою вакцини проти COVID-19

Джерело: Фейсбук-сторінка місцевого сенатора Крістофера Бонг Го

3 травня президенту Філіппін Родріго Дутерте зробили щеплення від коронавируса китайської вакциною Sinopharm, яку ще не схвалив місцевий регулятор.

Місцевий сенатор Крістофер Бонг Го розповів, що вакцина компанії Sinopharm для вакцинації президента використовувалася за рішенням його лікарів.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

У Канаді не радять використовувати вакцину від Johnson & Johnson для людей до 30 років

Джерело: "Укрінформ"

У Канаді закликали не використовувати вакцину компанії Johnson & Johnson для щеплення людей, молодших 30 років. Пояснюють тим, що існує ризик виникнення тромбів. Про це повідомила співголова Національного дорадчого комітету із питань імунізації, який консультує уряд з питань вакцинування від COVID-19, Шелі Дікс під час пресконференції в Оттаві.

"На основі наявних даних рекомендуємо подібну на AstraZeneca вакцину Janssen пропонувати людям, старшим 30 років, які не мають протипоказань. Це слід робити у разі, якщо особа бажає отримати щеплення раніше, а не чекати на вакцину mRNA, і якщо переваги переважають ризики", – заявила вона.

У США дозволять вакцинувати підлітків препаратом Pfizer

Джерело: New York Times

У США готуються дозволити використання вакцини Pfizer / BioNTech Covid для підлітків. Мовиться про дітей у віці 12 – 15 років. Згідно з результатами клінічних випробувань, Pfizer на 100% ефективна для дітей у віці від 12 до 15 років. Наразі препаратом дозволено вакцинувати людей у ​​віці від 16 років і старше.

У США вважають, що затвердження вакцини посилить кампанію з імунізації, адже залучить до неї більше людей. Це допоможе знизити кількість госпіталізацій і смертей в країні.