Новини про коронавірус 5 травня: COVID-19 мутує, статистика поширення

За минулу добу, 4 травня, в Україні хворобу виявили у 2 576 людей. Впродовж доби проти COVID-19 вакцинували ще 3 425 українців. Інфекціоніст заявив, що щотижня у коронавірусу з'являються 2 нові мутації. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 травня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Станом на 5 травня 2021 року в Україні зареєстрували 2 090 986 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу хворобу виявили у 2 576 людей, з них 103 дитини та 30 медпрацівників.

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Найбільше нових хворих виявили у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях. До лікарень госпіталізували ще 1 671 людину.

За минулу добу від недуги помер 161 хворий на коронавірус, внаслідок чого загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 45 077. Натомість 7 728 людей виписали. Загалом від хвороби одужали вже 1 697 358 мешканців України.

До слова, від початку пандемії в Україні провели 9 518 164 ПЛР-тестування.

Темпи вакцинації в Україні

Впродовж 4 травня проти коронавірусу вакцинували ще 3 425 громадян. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 759 434 мешканцям України. З них лише 303 людини закінчили вакцинацію, тобто отримали 2 дози вакцини.

Станом на 4 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалась 514 821 людина.

Кількість нових хворих та щеплень в регіонах:

Київ – 143 випадки/ 57 щеплень;

Вінницька область – 31 випадок/ 61 щеплення;

Волинська область – 102 випадки/ 41 щеплення;

Дніпропетровська область – 213 випадків/ 879 щеплень;

Донецька область – 287 випадків/ 182 щеплення;

Житомирська область – 16 випадків/ 61 щеплення;

Закарпатська – 13 випадків/ 76 щеплень;

Запорізька область – 85 випадків/ 20 щеплень;

Івано-Франківська область – 13 випадків/ 62 щеплення;

Київська область – 73 випадки/ 355 щеплень;

Кіровоградська область – 42 випадки/ 60 щеплень;

Луганська область – 58 випадків/ 154 щеплення;

Львівська область – 48 випадків/ 0 щеплень;

Миколаївська область – 111 випадків/ 289 щеплень;

Одеська область – 216 випадків/ 100 щеплень;

Полтавська область – 106 випадків/ 23 щеплення;

Рівненська область – 68 випадків/ 120 щеплень;

Сумська область – 52 випадки/ 25 щеплень;

Тернопільська область – 70 випадків/ 60 щеплень;

Харківська область – 405 випадків/ 384 щеплення;

Херсонська область – 25 випадків/ 160 щеплень;

Хмельницька область – 136 випадків/ 0 щеплень;

Черкаська область – 177 випадків/ 86 щеплень;

Чернівецька область – 62 випадки/ 40 щеплень;

Чернігівська область – 24 випадки/ 130 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

COVID-19 в ЗСУ

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ

Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. Минулої доби, 4 травня, від ускладнень хвороби помер один військовий. Загалом інфекція забрала життя 83 бійців ЗСУ. Водночас в українському війську за останні 24 години зафіксували 2 випадки зараження COVID-19.

Станом на 5 травня коронавірусом хворіє 1 272 українських військових. Від початку пандемії перемогти COVID-19 змогли 23 412 військовослужбовців. Смертельна інфекція забрала життя 83 людей. Наразі на ізоляції перебуває 243 особи.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Щотижня у коронавірусу з'являються 2 нові мутації

Джерело: "Сегодня"

Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта розповів, що коронавірус залишиться з людьми назавжди. Адже він може змінювати свою форму, прояви та особливості. Лікар підкреслив, що вірус не виникає в повітрі, а заразитися ним можна при тісному контакті з носієм. Курпіта наголосив, що єдиний спосіб уникнути важкого перебігу інфекції – вакцинація.

"Вірус мутує дуже сильно. У нього щотижня з'являються дві нові мутації. Ми зараз знаємо дуже багато, але до чого це призведе в майбутньому – нам поки не відомо", – розповів Володимир Курпіта.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО України

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 154 мільйони випадків зараження коронавірусом. Близько 90 мільйонів інфікованих одужали, але 3 227 483 хворих, на жаль, померли.

Коли коронавірус передається від матері до дитини в утробі

Джерело: Oxford Academic

Відомо, що вагітна жінка може передати вірус дитині через плаценту. Вчені проаналізували 12 плацент здорових жінок з вагітністю від 5 до 36 тижнів. Вони виявили, що клітини плаценти, які можуть бути заражені SARS-Cov-2, мають рецептори АПФ2, які патоген використовує, як "шлюз" для проникнення в організм.

Автори дослідження відзначили, що з більшою ймовірністю внутрішньоутробна передача відбувається саме на ранніх термінах вагітності.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу