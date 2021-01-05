В Україні знизилась кількість тестувань на коронавірус. У Міністерстві охорони здоров'я пояснюють це зі святкуваннями та небажанням українців звертатись за медичною допомогою, а тому закликали тестуватись на COVID-19 усіх, хто мають симптоми ГРВІ. Японія вводить режим надзвичайної ситуації. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 січня.

Новини про коронавірус в Україні

Добова статистика

Станом на 5 січня в Україні добовий приріст хворих на коронавірус – 5 334. Госпіталізації потребували 1 280 людей з підтвердженим коронавірусом або підозрою на наявність захворювання. Такі дані озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час ранкового брифінгу, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Новини про коронавірус 4 січня: дослідження нового штаму в ПАР, несподівані ушкодження в мозку

Показники смертності залишаються високими – за минулу добу з життя пішли 202 пацієнти.

Натомість кількість одужалих пацієнтів вища, ніж кількість нових хворих – упродовж доби видужали 13 850 хворих на COVID-19.

Кількість проведених тестів: за минулу добу в Україні провели 39 286 тестів на коронавірус, зокрема 24 154 методом ПЛР та 15 132 – методом ІФА.

Станом на ранок 5 січня в Україні: зареєстрували 1 083 585 хворих на коронавірус;

747 408 вже одужали, але 19 129 померли від ускладнень;

провели 5 645 148 тестувань методом ПЛР.

Коронавірус в регіонах України

Київ – 846 випадків;

Вінницька область – 76 випадків;

Волинська область – 86 випадків;

Дніпропетровська область – 320 випадків;

Донецька область – 269 випадків;

Житомирська область – 77 випадків;

Закарпатська область – 65 випадків;

Запорізька область – 418 випадків;

Івано-Франківська область – 61 випадок;

Київська область – 266 випадків;

Кіровоградська область – 25 випадків;

Луганська область – 33 випадки;

Львівська область – 371 випадок;

Миколаївська область – 87 випадків;

Одеська область – 682 випадки;

Полтавська область – 376 випадків;

Рівненська область – 137 випадків;

Сумська область – 59 випадків;

Тернопільська область – 53 випадки;

Харківська область – 313 випадків;

Херсонська область – 84 випадки;

Хмельницька область – 40 випадків;

Черкаська область – 376 випадків;

Чернівецька область – 127 випадків;

Чернігівська область – 87 випадків.

Коронавірус у лавах ЗСУ: захворюваність різко зросла

За добу в лавах Збройних сил України підтвердили 62 випадки інфікування коронавірусом, 8 хворих потребували госпіталізації.

Станом на 5 січня хворіють 1 406 військових. На ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебувають 92 людей. Крім того, у найближчі 3 доби у 33 військових завершується термін ізоляції.

За час епідемії одужали 12 842 військовослужбовців, на жаль, померли – 38.

Степанов закликав тестуватися на COVID-19 з симптомами ГРВІ

Нині в Україні занадто низький рівень тестування на коронавірус. Цього недостатньо для оцінки реальної захворюваності.

Загалом в Україні можна проводити близько 70 – 75 тисяч тестувань на добу методом ПЛР.

Окрім тестів ПЛР, МОЗ запровадило швидке тестування на антиген. Це швидкі тести, які дають результат буквально за 15 хвилин. Зокрема, такими тестами тестують контактних осіб, які перебували у контакті з інфікованими людьми.

Але проблема у тому, що українці стали значно рідше звертатися до лікарів.

Якщо вам з якоїсь причини відмовляють в тестуванні, звертайтесь на гарячу лінію МОЗ – 0 800 60 20 19.

У МОЗ спростували інформацію про заборону продажів товарів побуту в карантин

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що інформація про заборону продажу деяких непродовольчих товарів під час локдауну не відповідає дійсності.

Задля підтвердження цих слів Степанов оприлюднив перелік товарів, якими дозволено буде торгувати під час локдауну. Це:

продукти харчування,

лікарські засоби,

вироби медичного призначення,

засоби гігієни,

засоби зв'язку,

ветеринарні препарати,

корми,

насіння,

засоби для захисту рослин.

У чому річ

Напередодні, 4 січня, з'явилася інформація, що на період січневого локдауну супермаркетам заборонили продавати побутову хімію, одяг, пресу, корм для тварин і інші товари повсякденного вжитку.

Зверніть увагу! Посилені карантинні обмеження в Україні розпочнуть діяти 8 січня та триватимуть до 24 числа включно.



Посилення карантину в Україні під час зимових свят – які будуть обмеження / Інфографіка 24 каналу

Важливо МОЗ затягує закупівлю ще однієї вакцини проти коронавірусу, – керівник "Медзакупівлі"

Новини про коронавірус в світі 5 січня

Згідно з даними РНБО України, за весь час пандемії COVID-19 у світі інфікувалися понад 85 мільйонів людей. Понад 48 мільйонів пацієнтів вже одужали, але 1 854 874 хворих, на жаль, померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 20 824 387;

Індія – 10 356 844;

Бразилія – 7 753 752;

Росія – 3 250 713;

Франція – 2 717 059.

Японія оголошує режим надзвичайної ситуації

Влада Японії вирішила оголосити режим надзвичайної ситуації з 7 січня. Це повинно хоча б частково приборкати пандемію та зупинити стрімке поширення коронавірусу.

Уряд розглядає питання про оголошення режиму надзвичайної ситуації в столиці, а також префектурах Сайтама, Тіба і Канагава.

Так, зокрема ресторани й бари повинні скоротити години роботи, ті, хто піде назустріч цьому проханню, отримають фінансову підтримку.

Натомість уряд не вимагатиме:

закриття всіх шкіл у цьому регіоні;

скасування стандартних вступних іспитів до університетів.

Новий штам COVID-19 набирає обертів: тепер його виявили у Словаччині

Перші випадки інфікування новим штамом COVID-19 виявили в Словаччині. Як пояснили тамтешні лікарі, у пацієнтів спостерігається високе вірусне навантаження.

Це і не дивно, адже новий штам вірусу може мати на 70% більшу здатність до поширення.



Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Інша мутація: чим лякає штам коронавірусу з Південної Африки

Ситуація з коронавірусом у самій Африці стала гіршою. Південноафриканський варіант COVID-19, можливо, буде легше передаватися та більше заражати молодих людей. Це тому, що хворіти почав прошарок 15-25 років.

В Ізраїлі схвалили використання вакцини Moderna від коронавірусу

Ізраїль дозволив використання вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna. У міністерстві охорони здоров'я країни погодили постачання 6 мільйонів доз.

Ізраїль – третя держава, яка схвалила використання цієї вакцини та перша за межами Північної Америки. У грудні США та Канада теж дозволили використовувати препарат.

Дослідження про коронавірус

У яких пацієнтів найдовше тримаються симптоми COVID-19 після одужання

Люди з важким перебігом хвороби, які мали більш ніж 5 симптомів, виявилися більш схильними до підвищеного ризику тривалого COVID-19. Крім того, літні люди, люди з ожирінням та жінки теж виявилися у групі ризику розвитку тривалих симптомів внаслідок хвороби.

Найчастіше перехворілі на коронавірус страждають від: задишки;

втоми;

головного болю;

порушення смакових і нюхових рецепторів.

Цікаво, що жінки частіше страждають від тривалих симптомів коронавірусу, ніж чоловіки. 53% з них мали задишку через 1 – 2 місяці після одужання.

Натомість 34% мали кашель, 69% скаржились на постійну втому,

У 13% людей симптоми коронавірусу спостерігалися понад 28 днів, а у 4% – більш ніж 56 днів.



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал