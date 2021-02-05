Новини про коронавірус 5 лютого: вакцинація в Україні, безсимптомний COVID-19
Станом на 5 лютого в Україні зафіксували 1 237 169 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Кількість безсимптомних випадків коронавірусної інфекції COVID-19 збільшується. Віктор Ляшко переконує, що Україна має всі умови для зберігання вакцини Pfizer. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 лютого.
Джерело:24 канал
Новини про коронавірус в Україні 5 лютого
Статистика COVID-19
Джерело: Апарат РНБО України
Станом на 5 лютого в Україні виявили 1 237 169 хворих на COVID-19. Серед нових пацієнтів – 230 дітей та 222 медпрацівники.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
- Київ – 321 випадок;
- Вінницька область – 271 випадок;
- Волинська область – 127 випадків;
- Дніпропетровська область – 287 випадків;
- Донецька область – 146 випадків;
- Житомирська область – 162 випадки;
- Закарпатська область – 209 випадків;
- Запорізька область – 334 випадки;
- Івано-Франківська область – 433 випадки;
- Київська область – 272 випадки;
- Кіровоградська область – 25 випадків;
- Луганська область – 39 випадків;
- Львівська область – 406 випадків;
- Миколаївська область – 160 випадків;
- Одеська область – 157 випадків;
- Полтавська область – 173 випадки;
- Рівненська область – 163 випадки;
- Сумська область – 81 випадок;
- Тернопільська область – 174 випадки;
- Харківська область – 190 випадків;
- Херсонська область – 47 випадків;
- Хмельницька область – 231 випадок;
- Черкаська область – 144 випадки;
- Чернівецька область – 270 випадків;
- Чернігівська область – 101 випадок.
Загальна статистика захворюваності на COVID-19
Коли в регіонах України вводитимуть червону зону карантину
Під час години запитань до уряду 5 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що карантин в Україні посилюватимуть локально.
Степанов наголосив, що якщо навантаження на медичну систему буде збільшуватись з такими темпами, які можуть призвести до колапсу, то регіон буде віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки.
Про це можуть свідчити такі показники:
- 65% заповнених ліжок з проведеним киснем;
- Зростання кількості госпіталізованих на більше ніж 50% впродовж 7 днів.
Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу
Коли в Україні планують завершити вакцинацію проти COVID-19
Україна планує розпочати вакцинацію населення проти коронавірусу у лютому 2021 року. У Міністерстві охорони здоров'я переконані, що з імунізацією впораються до кінця року.
"Щодо закінчення процесу вакцинації – ми плануємо завершити до кінця 2021 року. В нас не передбачається жодних збоїв по поставках вакцин", – повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
Як в Україні зберігатимуть вакцини проти коронавірусу
Одна з вакцин проти коронавірусу, яка зараз зареєстрована у світі, повинна зберігатися при температурі до -80°C. Ляшко запевнив, що Україна має умови для її зберігання.
Степанов оцінив дії МОЗ у боротьбі з коронавірусом
Міністерство охорони здоров'я досягло високих результатів у боротьбі з коронавірусом. Це дозволило врятувати багато життів українців. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на годині запитань до уряду у Верховній Раді.
Степанов вважає, що головна мета на цьому етапі пандемії досягнута. Україна перебуває на 34 місці в Європі за рівнем смертності від коронавірусу.
Новини про коронавірус у світі 5 лютого
Джерело: Апарат РНБО України
Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 104 мільйони інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них більш ніж 58 мільйонів вже одужали, але 2 285 039 пацієнтів померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.
Вчені з Китаю закликали ВООЗ досліджувати походження коронавірусу в інших країнах
Китайські вчені закликають Всесвітню організацію охорони здоров'я досліджувати походження коронавірусу й поза межами КНР. Адже випадки коронавірусу зафіксували "в інших країнах ще до спалаху в Ухані".
Президент Китайської асоціації вакцинної промисловості Фен Дуоцзя заявив, що ВООЗ повинна досліджувати походження коронавірусу й в інших країнах, оскільки це глобальна пандемія.
На його думку, знайти джерело коронавірусу в Ухані "науково неможливо", оскільки "були випадки, виявлені в інших країнах ще до повідомлення про спалах в Ухані".
Кількість безсимптомних випадків COVID-19 збільшується
Вчені проаналізували, як часто зустрічалися безсимптомні випадки COVID-19 у людей, які в'їжджали в Китай з квітня по жовтень 2020 року. Виявилося, що кількість таких людей постійно зростає.
З квітня по жовтень 2020 року в Китай з інших країн в'їхало близько 19 мільйонів осіб з 89 країн. Позитивні тести на коронавірус були у 0,016% з них. Відсоток інфікованих людей був порівняно стабільним протягом цих шести місяців. Однак в цей період кількість безсимптомних випадків серед них збільшилася з 27,8% до 59,4% (всього за період дослідження – у 52%).
Наявні темпи вакцинації дозволять світу повернутися до нормального життя через 7 років
Джерело: Bloomberg
Нинішні темпи вакцинації від COVID-19 дозволять світу повернутися до нормального життя щонайшвидше через 7 років. Для цього потрібно буде зробити щеплення 75% населення планети.
Наразі у середньому щодоби вакцинацію від коронавірусу роблять приблизно 4,5 мільйона людей. Для глобальних результатів потрібно багато часу. Поки що найвищий відсоток вакцинації фіксують в Ізраїлі. Такі темпи дозволять місцевим жителям повернутися до нормального життя через 2 місяці.
Новий штам COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
В Росії захворіло майже 4 мільйони людей
Станом на 5 лютого у Росії зареєстрували 3 934 606 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 16 688 випадків інфікувань.
Найбільше нових хворих виявили в Москві (+2032), Петербурзі (+1463), Підмосков'ї (+946), а також у Нижньогородській області (+473). За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 527 людина. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 75 732.
За цей період одужали 23 582 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 413 495 громадян.
Поділитися новиною